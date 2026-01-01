Mới nhất
Cam giá rẻ bán đầy thị trường, tiểu thương chia sẻ "mẹo" phân biệt cam Cao Phong chuẩn và hàng Trung Quốc

Thứ năm, 18:59 01/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Cam Cao Phong được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì có hương vị thơm ngon, ngọt đậm. Tuy nhiên, để mua được hàng chuẩn không phải ai cũng có kinh nghiệm, vậy làm thế nào để phân biệt được cam Cao Phong và cam Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt.

Vài năm trở lại đây, nhiều loại hoa quả Việt dần chiếm được ưu thế, chất lượng và nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng. Một trong những loại trái cây được ưa chuộng phải kể đến cam Cao Phong - đặc sản có nguồn gốc từ Hòa Bình cũ (nay là Phú Thọ) của Việt Nam. Theo chia sẻ của các tiểu thương, cam Cao Phong đang bắt đầu vào chính vụ nên nguồn cung ra thị trường rất lớn, thời điểm này cũng là lúc chất lượng cam đang tốt nhất, quả chín già, thơm ngon, ngọt thanh và mọng nước.

Cam giá rẻ bán đầy thị trường, tiểu thương chia sẻ “mẹo” phân biệt cam Cao Phong chuẩn và hàng Trung Quốc - Ảnh 1.

Thị trường hoa quả Việt tiếp tục nhộn nhịp với nhiều loại trái cây được bày bán.

"Cam Cao Phong là một loại quả đặc sản được nhiều người ưa chuộng nên nhiều năm gần đây, không chỉ ở Hòa Bình mà nhiều tỉnh thành khác trên cả nước cũng đã trồng loại cam này. Chính vì vậy mà nguồn cung trên thị trường lớn, giá thành cũng rẻ hơn so với những năm trước. Hiện tại cam Cao Phong đang được rao bán từ 15.000 – 35.000 đồng/kg (tùy chất lượng)", anh Nguyễn Quân (tiểu thương tại chợ Long Biên, Hà Nội) cho hay.

Cam giá rẻ bán đầy thị trường, tiểu thương chia sẻ “mẹo” phân biệt cam Cao Phong chuẩn và hàng Trung Quốc - Ảnh 2.

Cam Cao Phong đang được rao bán sôi nổi trên thị trường với mức giá tương đối rẻ.

Cam Cao Phong được nhiều người Việt yêu thích không chỉ bởi hương vị đặc trưng mà còn bởi quy trình canh tác sạch, an toàn. "Gia đình tôi rất thích cam Cao Phong, tranh thủ mùa của loại quả này đang tới nên tôi cũng đặt mua tại vườn trên Hòa Bình về chiêu đãi người thân và đi biếu tặng. Với tôi thì ưu tiên mùa nào ăn thứ đó, ủng hộ các sản phẩm của địa phương, hàng vừa ngon vừa đảm bảo, giá lại rẻ thì tội gì không sử dụng", chị Thu Uyên (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.

Cam giá rẻ bán đầy thị trường, tiểu thương chia sẻ “mẹo” phân biệt cam Cao Phong chuẩn và hàng Trung Quốc - Ảnh 3.

Theo các tiểu thương, càng vào cuối năm, thời tiết càng khô, hanh, cam càng chín đều và ngọt đậm hơn. Tùy thuộc vào chất lượng quả sẽ được chia làm các mức giá khác nhau để bán cho người tiêu dùng.

Cam Cao Phong là một đặc sản nổi tiếng cũng chính vì vậy mà trên thị trường hiện có rất nhiều loại cam "đội lốt" cam Cao Phong, bày bán tràn lan với giá siêu rẻ, khiến nhiều người nhầm tưởng nên thi nhau mua về.

Vậy, làm thế nào để phân biệt được cam Cao Phong chuẩn và hàng "giả mạo", theo chị Minh Ngọc (chủ một cửa hàng hoa quả tại Cầu Giấy, Hà Nội) bật mí: "Có rất nhiều cách để phân biệt cam Cao Phong của Việt Nam như bằng màu sắc, hình dáng quả, hoặc có thể bóc quả ra thử. Nếu vỏ cam vàng nhẵn, ăn ngọt sắc, núm quả có vòi, đích thị không phải cam Cao Phong.

Cam giá rẻ bán đầy thị trường, tiểu thương chia sẻ “mẹo” phân biệt cam Cao Phong chuẩn và hàng Trung Quốc - Ảnh 4.

Nhiều loại cam được bày bán, khiến người tiêu dùng khó có thể phân biệt các mặt hàng với nhau.

Ban đầu, nếu chỉ nhìn thoáng qua, vẻ bề ngoài của cam Cao Phong và cam Trung Quốc đều khá giống nhau. Nhưng khi người mua nhìn kỹ sẽ thấy, từ màu sắc cho đến hình dáng quả cam Cao Phong với cam Trung Quốc khác nhau hoàn toàn.

Đối với cam Cao Phong, có quả to, quả nhỏ, không đồng đều. Cam có vỏ màu vàng nhạt, mọng nước, không vàng óng như cam Trung Quốc. Khi bổ cam Cao Phong ra, người ta dễ dàng quan sát thấy bên trong lòng có màu vàng đậm tự nhiên, có hạt, mùi thơm nồng đặc trưng, vị tinh dầu của vỏ cam. Đặc biệt khi cắt khỏi cành khoảng một ngày thì cả lá và quả đều héo, vì không dùng chất bảo quản, nhưng chất lượng thì không ảnh hưởng, chứ không tươi như cam Trung Quốc. Bên cạnh đó, vị cam Cao Phong ngọt thanh, có vị hơi chua chua, nhưng ăn thì rất mát và thơm dễ chịu.

Cam giá rẻ bán đầy thị trường, tiểu thương chia sẻ “mẹo” phân biệt cam Cao Phong chuẩn và hàng Trung Quốc - Ảnh 5.

Để chọn cam Cao Phong ngon, người tiêu dùng hãy chọn quả vỏ mỏng, vàng đều và hơi sẫm màu, quả cam nặng tay, cầm chắc, có mùi thơm nhẹ đặc trưng.

Nhiều người cũng có thể phân biệt cam Cao Phong và cam Trung Quốc dựa vào mùa vụ cam, nhưng điều này cũng chỉ tương đối. Theo đó, thời gian bắt đầu thu hoạch của cam Cao Phong khoảng từ đầu tháng 10 (âm lịch), thời điểm rộ nhất là từ tháng 11 (âm lịch). Trong khi, cam vỏ xanh Trung Quốc thường rải rác xuất hiện liên tục trên thị trường".

Người tiêu dùng nên lựa chọn những địa điểm uy tín để mua được cam Cao Phong đảm bảo chất lượng.

Cam giá rẻ bán đầy thị trường, tiểu thương chia sẻ "mẹo" phân biệt cam Cao Phong chuẩn và hàng Trung Quốc - Ảnh 6.

GĐXH - Loại cam này được trồng nhiều tại Việt Nam và được người tiêu dùng ưa chuộng vì vừa ngon, bổ lại có mức giá phải chăng.

