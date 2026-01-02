Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 2/1/2026

Thứ sáu, 16:04 02/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 2/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 2/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 2/1/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 2/1/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 2/1/2026 - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 2/1/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 2/1/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 2/1/2026 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 2/1/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 2/1/2026 có kết quả như sau: Cập nhật

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 2/1/2026 có kết quả như sau: Cập nhật

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 2/1/2026







Giá trị Jackpot:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O



Giải Nhất

O O O O O 


10.000.000
Giải Nhì

O O O O 


300.000
Giải Ba

O O O 


30.000
Chi tiết kết quả xổ số hôm nay thứ Sáu ngày 2/1/2026 - Ảnh 1.Ngày cuối cùng năm 2025, một người thành tỷ phú nhờ trúng độc đắc Vietlott

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải độc đắc của xổ số Mega 6/45 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 17 tỷ đồng.

Chi tiết kết quả xổ số hôm nay thứ Sáu ngày 2/1/2026 - Ảnh 2.Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 18 tỷ đồng.

Tiểu thương lý giải nguyên nhân giá dâu tây Mộc Châu lên tới nửa triệu đồng/kg

Tiểu thương lý giải nguyên nhân giá dâu tây Mộc Châu lên tới nửa triệu đồng/kg

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Dâu tây Mộc Châu đầu mùa đang được rao bán với mức giá tương đối cao so với thời điểm chính vụ. Một kg dâu có thể lên tới nửa triệu đồng/kg.

Giá tất cả các loại xăng dầu đều giảm trong năm 2025

Giá tất cả các loại xăng dầu đều giảm trong năm 2025

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

Tính từ ngày đầu năm đến cuối năm 2025, giá tất cả các loại xăng dầu đều đã đi xuống.

Xóa lệ phí môn bài từ tháng 1/2026: Hộ kinh doanh chính thức ‘nhẹ gánh’ một khoản thu cố định

Xóa lệ phí môn bài từ tháng 1/2026: Hộ kinh doanh chính thức ‘nhẹ gánh’ một khoản thu cố định

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, khi lệ phí môn bài (phí vào cửa) kinh doanh bị xóa bỏ, một cánh cửa mới mở ra cho hàng triệu người buôn bán nhỏ.

Hà Nội: Giá cho thuê chung cư tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đang biến động như nào?

Hà Nội: Giá cho thuê chung cư tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đang biến động như nào?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt biệt thự tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đầu năm 2026

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt biệt thự tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Tại thời điểm đầu năm mới 2026, khu vực xã Gia Lâm là nơi tập trung số lượng biệt thự rao bán đông đảo hơn các xã còn lại được sáp nhập từ huyện Gia Lâm cũ.

Xe máy điện giá 13 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, trang bị hiện đại, động cơ kháng nước, pin bền, giá siêu rẻ khiến khách hàng xôn xao

Xe máy điện giá 13 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, trang bị hiện đại, động cơ kháng nước, pin bền, giá siêu rẻ khiến khách hàng xôn xao

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện đi 70–90 km/lần sạc, với thiết kế lấy cảm hứng UFO, đèn full LED, động cơ 1.000W kháng nước, phù hợp học sinh từ 16 tuổi và không cần bằng lái.

SUV hạng C giá 370 triệu đồng thiết kế hiện đại, hệ thống hỗ trợ lái dựa trên camera, rẻ ngang xe hạng A Kia Morning, Hyundai Grand i10

SUV hạng C giá 370 triệu đồng thiết kế hiện đại, hệ thống hỗ trợ lái dựa trên camera, rẻ ngang xe hạng A Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - SUV hạng C thuộc dòng Mona được XPeng định hình theo ngôn ngữ thiết kế hiện đại, giàu hơi thở tương lai – phong cách đang được hãng theo đuổi xuyên suốt trên các dòng xe điện phổ thông.

Hành trình từ nông trại Viva đến thị trường tỷ dân: Đưa cà phê Việt lên bản đồ thế giới

Hành trình từ nông trại Viva đến thị trường tỷ dân: Đưa cà phê Việt lên bản đồ thế giới

Sản phẩm - Dịch vụ - 23 giờ trước

Ngành cà phê và F&B đang tái định hình theo hướng minh bạch nguồn gốc, bền vững…, ngày càng nhiều thương hiệu lựa chọn kể câu chuyện từ chính nông trại của mình.

Cam giá rẻ bán đầy thị trường, tiểu thương chia sẻ “mẹo” phân biệt cam Cao Phong chuẩn và hàng Trung Quốc

Cam giá rẻ bán đầy thị trường, tiểu thương chia sẻ “mẹo” phân biệt cam Cao Phong chuẩn và hàng Trung Quốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Cam Cao Phong được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì có hương vị thơm ngon, ngọt đậm. Tuy nhiên, để mua được hàng chuẩn không phải ai cũng có kinh nghiệm, vậy làm thế nào để phân biệt được cam Cao Phong và cam Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 1/1/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 1/1/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 1/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

