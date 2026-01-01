Hành trình từ nông trại Viva đến thị trường tỷ dân: Đưa cà phê Việt lên bản đồ thế giới

Với Viva Star Coffee, câu chuyện đó không chỉ dừng lại ở vùng nguyên liệu trong nước, mà đang được nối dài đến các thị trường quốc tế, từ Đông Nam Á cho đến quốc gia tỷ dân Ấn Độ.

Định vị mình không đơn thuần là một chuỗi cà phê, Viva Star Coffee đang từng bước xây dựng mô hình "From Viva Farm To Your Cup" – nơi mỗi ly cà phê mang theo hành trình hoàn chỉnh từ canh tác, chế biến đến trải nghiệm thưởng thức tại nhiều quốc gia khác nhau.

Nông trại – điểm khởi đầu của chiến lược toàn cầu

Khác với nhiều thương hiệu mở rộng quốc tế bằng việc nhập khẩu nguyên liệu từ bên thứ ba, Viva Star Coffee lựa chọn bắt đầu từ nền tảng cốt lõi: chủ động vùng nguyên liệu và chuỗi giá trị cà phê Việt Nam.

Các nông trại của Viva được phát triển theo định hướng dài hạn, chú trọng chất lượng hạt, phương pháp canh tác bền vững và khả năng truy xuất nguồn gốc. Đây không chỉ là yếu tố đảm bảo chất lượng đồng nhất khi mở rộng hệ thống, mà còn là "tấm hộ chiếu" giúp cà phê Việt bước ra thị trường quốc tế trong bối cảnh người tiêu dùng toàn cầu ngày càng quan tâm đến xuất xứ và giá trị phía sau sản phẩm.

Theo đại diện Viva, bà Lê Thị Ngọc Thủy – Founder & Chủ tịch HĐQT Viva Group, việc kiểm soát từ nông trại giúp thương hiệu giữ được bản sắc cà phê Việt – đậm đà, chân thật, nguyên bản, ngay cả khi phục vụ tại những thị trường có khẩu vị và văn hóa tiêu dùng khác biệt.

Đông Nam Á – bước đệm cho hành trình quốc tế hóa

Từ nền tảng trong nước, Viva Star Coffee từng bước mở rộng hiện diện tại các thị trường Đông Nam Á như Campuchia và Indonesia. Đây được xem là giai đoạn "kiểm chứng mô hình", nơi thương hiệu thử nghiệm khả năng thích nghi của sản phẩm, không gian và trải nghiệm khách hàng trong môi trường quốc tế.

Tại mỗi thị trường, Viva không sao chép cứng nhắc mô hình trong nước, mà điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với thói quen tiêu dùng bản địa, trong khi vẫn giữ trục giá trị cốt lõi xoay quanh cà phê Việt và câu chuyện nông trại.

Chính quá trình này đã tạo tiền đề quan trọng để Viva Star Coffee tự tin bước vào những thị trường lớn hơn, cạnh tranh hơn.

Ấn Độ – thị trường tỷ dân và phép thử chiến lược

Việc Viva Star Coffee chính thức hiện diện tại Ấn Độ được giới quan sát đánh giá là bước đi mang tính chiến lược. Với dân số hơn 1,4 tỷ người, cơ cấu trẻ và tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh, Ấn Độ đang trở thành một trong những thị trường F&B hấp dẫn nhất châu Á.

Không chỉ mang cà phê Việt đến thị trường mới, Viva còn đưa theo câu chuyện nông trại – con người – văn hóa, thông qua các hoạt động kết nối trong tuần lễ khai trương, nơi cà phê trở thành chất xúc tác cho giao lưu kinh doanh và văn hóa.

Viva Star Coffee tại Ấn Độ được vận hành theo tiêu chuẩn đồng bộ, từ nguyên liệu, quy trình rang xay, pha chế đến đào tạo nhân sự. Mỗi ly cà phê phục vụ tại đây không chỉ là sản phẩm, mà là sự tiếp nối của hành trình bắt đầu từ nông trại Việt Nam.

Con người và hệ thống: yếu tố quyết định khi vươn ra thế giới

Theo Viva Star Coffee, mở rộng quốc tế không chỉ là câu chuyện về vốn hay tốc độ, mà là bài toán tổng hợp của con người, hệ thống và kỷ luật vận hành.

Tại mỗi thị trường, đội ngũ địa phương được đào tạo theo tiêu chuẩn chung, đồng thời được trao quyền để bản địa hóa trải nghiệm. Điều này giúp thương hiệu giữ được chất lượng đồng nhất, trong khi vẫn tôn trọng sự khác biệt văn hóa.

Tầm nhìn khu vực và tham vọng dài hạn

Sau Ấn Độ, Viva Star Coffee đang chuẩn bị các bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng khu vực, với kế hoạch gia nhập Thái Lan từ đầu năm 2026 và mở rộng hiện diện tại Malaysia. Mục tiêu không chỉ là tăng số lượng cửa hàng, mà là hình thành một mạng lưới cà phê Việt tại ASEAN và Nam Á, kết nối trực tiếp từ nông trại đến người tiêu dùng toàn cầu.

Trong bức tranh đó, Viva định vị mình như một trong những thương hiệu Việt tiên phong xuất khẩu mô hình kinh doanh, thay vì chỉ xuất khẩu nguyên liệu thô – một hướng đi được đánh giá là bền vững và tạo giá trị gia tăng cao hơn cho ngành cà phê Việt Nam.

Từ ly cà phê đến hình ảnh Việt Nam trên bản đồ thế giới

Hành trình từ nông trại Viva tại Việt Nam đến những ly cà phê được phục vụ tại Đông Nam Á và Ấn Độ phản ánh một xu hướng lớn hơn: doanh nghiệp Việt đang tự tin bước ra thế giới bằng chính bản sắc của mình.

Với Viva Star Coffee, mỗi cửa hàng quốc tế không chỉ là một điểm kinh doanh, mà là một "đại sứ" kể câu chuyện cà phê Việt – câu chuyện về đất, về người, về sự bền bỉ và khát vọng vươn xa.

Trong làn sóng quốc tế hóa đó, Viva đang cho thấy một hướng đi rõ ràng: bắt đầu từ nông trại, xây dựng chuỗi giá trị vững chắc và đưa cà phê Việt chạm đến người tiêu dùng toàn cầu bằng chất lượng, trải nghiệm và niềm tin dài hạn.

