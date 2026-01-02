Xóa lệ phí môn bài từ tháng 1/2026: Hộ kinh doanh chính thức ‘nhẹ gánh’ một khoản thu cố định
GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, khi lệ phí môn bài (phí vào cửa) kinh doanh bị xóa bỏ, một cánh cửa mới mở ra cho hàng triệu người buôn bán nhỏ.
Từ ngày 1/1/2026, theo Nghị quyết 198/2025/QH15, lệ phí môn bài chính thức bị xóa bỏ, đây là một trong những thay đổi rất lớn nhưng lại âm thầm đi vào đời sống. Với nhiều người buôn bán nhỏ lẻ, đây không đơn thuần là một dòng luật được gạch bỏ, mà là cảm giác lần đầu tiên Nhà nước thật sự đứng về phía họ.
Suốt nhiều năm, dù bán được hay không, lời hay lỗ, mỗi hộ kinh doanh đều phải nộp một khoản tiền cố định để "được phép tồn tại". Nhiều người gọi đó là "phí vào cửa của việc mưu sinh". Một quán nước nhỏ, một tiệm sửa xe trong ngõ, một sạp rau ngoài chợ… đều phải gánh khoản phí đó như nhau.
Từ năm 2026, điều ấy chấm dứt. Không còn khoản tiền cố định phải đóng chỉ vì mình đang buôn bán. Người kinh doanh được thở nhẹ hơn, đặc biệt là những người làm ăn nhỏ, thu nhập bấp bênh.
Nhưng đi cùng sự nhẹ gánh ấy là một sự thay đổi lớn hơn. Khi lệ phí môn bài bị xóa, thuế khoán cũng bị bãi bỏ. Thay vào đó, Nhà nước muốn nhìn thấy con số thật, doanh thu thật. Ai bán ít thì đóng ít, ai bán nhiều thì đóng nhiều. Không còn chuyện "ước lượng" hay "thoả thuận ngầm". Đó là một bước chuyển từ "thu cho có" sang "thu cho công bằng".
