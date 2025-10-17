Đắk Lắk hoàn thành xóa gần 9.000 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Hiện thực hóa giấc mơ an cư

Bằng nhiều nguồn lực thời gian qua tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đặc biệt là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với phương châm: không để ai bị bỏ lại phía sau.

Những năm qua tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo , qua đó đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Những căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương hay mái ấm công đoàn không chỉ là chốn an cư cho những hộ nghèo mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết sẻ chia thể hiện tình cảm và trách nhiệm của toàn xã hội đối với những hoàn cảnh khó khăn trong căn nhà mới vừa được hoàn thiện.

Bà Xuyến (xã Quảng Phú) không giấu được niềm xúc động khi được an cư trong căn nhà mới. Trước đây, gia đình bà thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong suốt nhiều năm qua, bốn người trong gia đình bà Xuyến phải sống trong căn nhà tạm bợ không có đất sản xuất. Đến nay vợ chồng bà Xuyến đều đã gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Trong khi đó người con trai đầu bị tai nạn giao thông mất khả năng lao động. Căn nhà mới kiên cố, khang trang không chỉ giúp gia đình bà có nơi ở vững chãi mà còn là điểm tựa tinh thần lớn lao giữa những chuỗi ngày gian khó.

Tiếp tục hành trình giảm nghèo bền vững

Với sự nỗ lực của Sở, ngành, chính quyền địa phương, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành mục tiêu chương trình xóa nhà tạm , nhà dột nát theo đúng yêu cầu đề ra. Trong bối cảnh mở rộng không gian phát triển sau khi sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk xác định phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên cần sự vào cuộc tích cực của chính quyền và nguồn lực hỗ trợ của nhân dân để nâng cao đời sống người dân.

Trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Minh Huệ.

Theo đó, các Sở, ngành, chính quyền tiếp tục khắc phục những tồn tại về rà soát số liệu, làm tốt công tác chăm lo, hỗ trợ nhà ở đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho người dân sinh sống tại khu vực thường xuyên bị thiên tai, ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài; tiếp tục hỗ trợ để các hộ vừa được hỗ trợ nhà ở vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu đến năm 2030 cùng với cả nước, tỉnh Đắk Lắk cơ bản không còn hộ nghèo theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

"Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" không chỉ là khẩu hiệu mà đã và đang được tỉnh Đắk Lắk thực hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Bên cạnh việc triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Đắk Lắk còn nhân rộng nhiều mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất phù hợp với nhu cầu canh tác và thế mạnh của các địa phương; đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở đào tạo nghề giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân...

Trong giai đoạn 2021-2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân 2%. Mỗi năm, riêng trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm trung bình 4,09%/năm đạt các chỉ tiêu đề ra.

Sau gần 8 tháng triển khai, ngày 16/9, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, với tổng cộng 8.915 căn được xây mới và sửa chữa, trong đó có 2.235 căn tại địa bàn Phú Yên cũ. Tổng kinh phí gần 698 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch đề ra. Cụ thể, người có công với cách mạng 607 căn; Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 799 căn; Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 526 căn; Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 06/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ 6.983 căn (Xây mới 5.517 căn, sửa chữa 1.466 căn).



