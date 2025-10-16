Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc đón rét sớm, mùa Đông năm nay có rét kỷ lục?

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, một đợt không khí lạnh mới có cường độ mạnh hơn sắp tác động và sẽ ghi nhận bước chuyển biến nhiệt độ và hình thế thời tiết.

Khoảng ngày 19/10, khu vực Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng đêm 20/10 đến ngày 25/10, dự báo đêm và sáng trời lạnh. Vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ giảm xuống khoảng 18 độ.

Theo biểu đồ nhiệt trong 10 ngày tới ở Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến từ 21 - 23 độ C. Từ ngày 22/10, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến không vượt quá 27 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ khoảng ngày 18 – 21/10 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ có sự chuyển biến rõ rệt. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, trong các tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Việt Nam chịu ảnh hưởng của pha La Nina yếu – trung bình, cùng hoạt động gia tăng của không khí lạnh. Các đợt không khí lạnh có khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình, cường độ tăng dần từ cuối tháng 10, tập trung mạnh trong tháng 12/2025 – tháng 1/2026. Không khí lạnh hoạt động sớm, có thể gây mưa nhỏ, mưa phùn ở Bắc Bộ ngay từ nửa cuối tháng 10.

Trung bình các tháng 11/2025 đến 1/2026, nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc dự báo xấp xỉ TBNN, riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5°C. Sang tháng 2–3/2026, nhiệt độ toàn quốc dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5–1,0°C.

Theo cơ quan khí tượng, từ cuối tháng 10/2025 đến tháng 2/2026 năm sau, không khí lạnh xuất hiện thường xuyên hơn. Trong đó, tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026 là giai đoạn tác động mạnh nhất, có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại nghiêm trọng tại khu vực Bắc Bộ. Cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối, băng giá ở vùng núi cao khu vực Bắc Bộ.

Các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của mưa do hoàn lưu bão và nhiễu động gió Đông, có thể còn 2–4 đợt lũ trong tháng 11–12, sau đó mưa giảm nhanh từ tháng 1/2026.

Dù không khí lạnh đến sớm và nền nhiệt giảm nhanh từ cuối tháng 10, nhưng theo đánh giá của cơ quan khí tượng, khả năng xuất hiện rét kỷ lục là rất thấp. Mùa đông 2025–2026 được dự báo có nhiều đợt rét đậm ngắn ngày, đan xen thời kỳ ấm, và ấm hơn rõ rệt từ sau tháng 2/2026.

