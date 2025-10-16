Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc đón rét sớm, mùa Đông năm nay có rét kỷ lục?
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường, vùng núi có nơi trời rét vào đêm và sáng. Từ cuối tháng 10/2025 đến tháng 2/2026, có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại tại khu vực miền Bắc.
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, một đợt không khí lạnh mới có cường độ mạnh hơn sắp tác động và sẽ ghi nhận bước chuyển biến nhiệt độ và hình thế thời tiết.
Khoảng ngày 19/10, khu vực Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng đêm 20/10 đến ngày 25/10, dự báo đêm và sáng trời lạnh. Vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ giảm xuống khoảng 18 độ.
Theo biểu đồ nhiệt trong 10 ngày tới ở Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến từ 21 - 23 độ C. Từ ngày 22/10, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến không vượt quá 27 độ C.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ khoảng ngày 18 – 21/10 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc
Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, trong các tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Việt Nam chịu ảnh hưởng của pha La Nina yếu – trung bình, cùng hoạt động gia tăng của không khí lạnh. Các đợt không khí lạnh có khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình, cường độ tăng dần từ cuối tháng 10, tập trung mạnh trong tháng 12/2025 – tháng 1/2026. Không khí lạnh hoạt động sớm, có thể gây mưa nhỏ, mưa phùn ở Bắc Bộ ngay từ nửa cuối tháng 10.
Trung bình các tháng 11/2025 đến 1/2026, nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc dự báo xấp xỉ TBNN, riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5°C. Sang tháng 2–3/2026, nhiệt độ toàn quốc dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5–1,0°C.
Theo cơ quan khí tượng, từ cuối tháng 10/2025 đến tháng 2/2026 năm sau, không khí lạnh xuất hiện thường xuyên hơn. Trong đó, tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026 là giai đoạn tác động mạnh nhất, có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại nghiêm trọng tại khu vực Bắc Bộ. Cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối, băng giá ở vùng núi cao khu vực Bắc Bộ.
Các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của mưa do hoàn lưu bão và nhiễu động gió Đông, có thể còn 2–4 đợt lũ trong tháng 11–12, sau đó mưa giảm nhanh từ tháng 1/2026.
Dù không khí lạnh đến sớm và nền nhiệt giảm nhanh từ cuối tháng 10, nhưng theo đánh giá của cơ quan khí tượng, khả năng xuất hiện rét kỷ lục là rất thấp. Mùa đông 2025–2026 được dự báo có nhiều đợt rét đậm ngắn ngày, đan xen thời kỳ ấm, và ấm hơn rõ rệt từ sau tháng 2/2026.
GĐXH - Ngày 16/10, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An tiến hành hủy nổ an toàn một quả bom lớn còn sót lại sau chiến tranh.
GĐXH - Các đối tượng giả mạo công an dụ dỗ người phụ nữ vào phòng kín, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân với lý do "phục vụ điều tra" nhằm chiếm đoạt tài sản.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, trưa và chiều nay mưa ở khu vực Bắc Bộ dứt hẳn toàn miền có nắng với mức nhiệt cao nhất 32 độ. Dự báo đến cuối tuần này, miền Bắc khả năng đón thêm đợt không khí lạnh với cường độ yếu, gây mưa nhiều nơi.
GĐXH - Từ đêm 18/10, miền Bắc bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu mùa, được tăng cường mạnh hơn vào ngày 20-21/10; Khám xét nhà Ngân 98, Công an TP.HCM thu giữ két sắt chứa 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm cùng 2 ô tô...
GĐXH - Liên quan vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy sông Lam tự tử, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể hai bé gái.
GĐXH - Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng ở Huế xác định thi thể nổi trên sông là nam giới khoảng 25 - 30 tuổi, áo thun có chữ TeamViewer.
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, những ngày tới, trên khắp cả nước đều có mưa, có nơi mưa to. Cuối tuần này, miền Bắc khả năng đón thêm đợt không khí lạnh với cường độ yếu, gây mưa nhiều nơi.
Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài làm nhiều tuyến đê ở Bắc Ninh sạt lở, sủi đùn; tỉnh công bố tình huống khẩn cấp với 27 sự cố đê điều, tổng chiều dài hơn 12km.
GĐXH - Chị Phạm Thị Phương (phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai) - hành khách đi trên xe cho biết: "Khi đang ngủ thì tôi nghe tiếng hô 'xe mất phanh rồi, nhảy xuống đi'. Tôi giật mình tỉnh dậy, nhảy khỏi giường, xuống sàn xe. Sau khi xe bị lật, thấy cửa kính vỡ, tôi nhanh chóng trèo ra ngoài…".
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, do tác động của không khí lạnh yếu, khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa đến ngày 15/10.
