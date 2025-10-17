Mới nhất
Tin mới nhất về khối không khí lạnh sắp gây mưa ở miền Bắc và xu hướng thời tiết trong những ngày tới

Thứ sáu, 07:03 17/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới một đợt không khí lạnh sẽ tác động, gây chuyển biến nhiệt độ và hình thế thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiều nơi có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Tin không khí lạnh miền Bắc

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, một đợt không khí lạnh mới sắp tràn về nước ta. Thời tiết miền Bắc có sự chuyển biến nhiệt và hình thái thời tiết có sự thay đổi.

Trên VietnamNet, ông Nguyễn Thượng Hiền - Cục trưởng Khí tượng Thủy văn cho biết, từ đêm 18/10, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng không khí lạnh, sau đó được tăng cường thêm trong các ngày 20-25/10 khiến trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi khả năng trở rét.

Từ nay đến ngày 18/10, ở khu vực từ Quảng Trị - Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm, riêng khu vực TP Huế cục bộ có nơi trên 500mm.

Từ sau 19/10, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to còn tiếp tục. Đặc biệt, dự báo trong khoảng 23-26/10, các tỉnh khu vực miền Trung chịu tác động tổ hợp của hình thái không khí lạnh, nhiễu động gió Đông trên cao.

Ông Hiền cho biết thêm, rét đậm tại Bắc Bộ có thể xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025. Các đợt mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện ở khu vực Trung Bộ, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh - Đà Nẵng, Khánh Hòa và khu vực phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk.

Theo cơ quan khí tượng, từ cuối tháng 10/2025 đến tháng 2/2026 năm sau, không khí lạnh xuất hiện thường xuyên hơn. Trong đó, tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026 là giai đoạn tác động mạnh nhất, có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại nghiêm trọng tại khu vực Bắc Bộ. Cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối, băng giá ở vùng núi cao khu vực Bắc Bộ.

Dù không khí lạnh đến sớm và nền nhiệt giảm nhanh từ cuối tháng 10, nhưng theo đánh giá của cơ quan khí tượng, khả năng xuất hiện rét kỷ lục là rất thấp. Mùa đông 2025–2026 được dự báo có nhiều đợt rét đậm ngắn ngày, đan xen thời kỳ ấm và ấm hơn rõ rệt từ sau tháng 2/2026.

Tin mới nhất về khối không khí lạnh sắp gây mưa ở miền Bắc và xu hướng thời tiết trong những ngày tới - Ảnh 1.

Thời tiết miền Bắc sắp có sự chuyển biến nhiệt do ảnh hưởng không khí lạnh. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 17/10 đến ngày 18/10

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa rào và dông vài nơi.

- Thời tiết khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Thời tiết các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 18/10 đến ngày 26/10

- Thời tiết khu Bắc Bộ: Khoảng ngày 19/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng 20/10 đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

- Thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi:

+ Từ đêm 18/10 đến 21/10: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

+ Từ 22-26/10, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Thời tiết các khu vực khác: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc đón rét sớm, mùa Đông năm nay có rét kỷ lục?Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc đón rét sớm, mùa Đông năm nay có rét kỷ lục?

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường, vùng núi có nơi trời rét vào đêm và sáng. Từ cuối tháng 10/2025 đến tháng 2/2026, có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại tại khu vực miền Bắc.

Tin vui thời tiết đến với người dân miền Bắc trước khi không khí lạnh lại tràn về gây mưa dôngTin vui thời tiết đến với người dân miền Bắc trước khi không khí lạnh lại tràn về gây mưa dông

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, trưa và chiều nay mưa ở khu vực Bắc Bộ dứt hẳn toàn miền có nắng với mức nhiệt cao nhất 32 độ. Dự báo đến cuối tuần này, miền Bắc khả năng đón thêm đợt không khí lạnh với cường độ yếu, gây mưa nhiều nơi.

L.Vũ (th)
