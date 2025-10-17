Hà Nội đề xuất lắp đặt cân tải trọng tự động tại những vị trí nào?

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết đơn vị đã gửi tờ trình đề nghị Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án 'Đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ thuộc địa bàn thành phố Hà Nội'.

Theo tờ trình, dự án có tổng mức đầu tư hơn 264 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2026. Đây là công trình giao thông cấp IV do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, Ban Duy tu là đại diện chủ đầu tư.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) vừa đề xuất lắp đặt hệ thống cân tải trọng tự động tại bốn vị trí trọng điểm, tổng mức đầu tư hơn 260 tỷ đồng.

Quy mô dự án gồm xây dựng và lắp đặt bốn trạm cân kiểm soát tải trọng tự động tại các vị trí: khu vực đầu cầu phía Bắc cầu Thăng Long và các nhánh lên xuống đường dẫn cầu (Đông Anh); nút giao Nguyễn Khoái - Lĩnh Nam (Hoàng Mai); Km 41+00, quốc lộ 32 và Km 4+800, quốc lộ 21 (Sơn Tây).

Hệ thống gồm cân động, camera giám sát, phần mềm xử lý dữ liệu và nhận diện biển số tự động, máy chủ lưu trữ, cùng hệ thống điện, truyền dữ liệu, chống sét, biển báo và tủ kỹ thuật vận hành.

Ban Duy tu cho biết đang rà soát đơn giá, định mức để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm chi phí, đồng thời phối hợp nghiên cứu giải pháp tổ chức giao thông an toàn tại các vị trí lắp đặt. Đơn vị cũng lập phương án thi công hợp lý, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt người dân, đồng thời khảo sát chất lượng mặt đường hiện trạng để chọn giải pháp kết cấu phù hợp.