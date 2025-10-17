Thành phố Huế có tân Chủ tịch

Ngày 17/10, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 27 HĐND TP Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 -2026, các đại biểu đã bầu ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế.

Ông Phan Thiên Định (thứ 2 từ trái qua) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế.

Ông Phan Thiên Định sinh ngày 10/12/1971, quê quán phường Thuận An, TP Huế. Ông có trình độ: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật; Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP Huế được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Phuơng sau đó được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Tóm tắt quá trình công tác của ông Phan Thiên Định: