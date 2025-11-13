Mới nhất
Thêm một Á hậu nhà Sen Vàng kết hôn với chồng doanh nhân ngành công nghệ ở tuổi 26

Thứ năm, 11:39 13/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Á hậu Miss Grand Việt Nam - Đặng Hoàng Tâm Như mới đây đã quyết định lên xe hoa với chồng là doanh nhân ngành công nghệ ở tuổi 26. Thời điểm này, người đẹp đã sẵn sàng cho việc làm vợ, làm mẹ.

Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như lấy chồng doanh nhân ngành công nghệ - Ảnh 1.Danh tính người đẹp xứ Thanh bắt được hoa cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

GĐXH - Hoàng Thùy vui mừng chia sẻ khoảnh khắc khi bắt được hoa cưới từ Đỗ Thị Hà trong tiệc cưới tại Hà Nội.

Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như lấy chồng doanh nhân ngành công nghệ - Ảnh 2.

Đặng Hoàng Tâm Như là người đẹp xứ Huế giành danh hiệu Á hậu trong cuộc thi Miss Grand Việt Nam năm 2023. 2 năm sau cuộc thi, người đẹp sống kín tiếng và mới đây, cô thông báo sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 16/11. Chia sẻ với Gia đình&Xã hội, hiện tại, cô đang tất bật với công tác chuẩn bị vì có quá nhiều công việc phải kiểm tra chi tiết để đảm bảo cho hôn lễ diễn ra thành công viên mãn.

Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như lấy chồng doanh nhân ngành công nghệ - Ảnh 3.
Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như lấy chồng doanh nhân ngành công nghệ - Ảnh 4.

Cô cũng chia sẻ những khoảnh khắc chụp ảnh cưới tuyệt đẹp và Á hậu Miss Grand Việt Nam 2023 cảm thấy rất hài lòng với bộ ảnh cưới này.

Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như lấy chồng doanh nhân ngành công nghệ - Ảnh 5.

Được biết, cô và chú rể - doanh nhân Đức Ân trước khi đi đến đám cưới đã có 2 năm hẹn hò tìm hiểu nhau. Trong khoảng thời gian này, cặp đôi đã nảy sinh những giận hờn vì những khác biệt trong công việc. Tuy nhiên, duyên phận cùng sự thấu hiểu đã giúp họ vượt qua những thị phi để đi đến cái kết hạnh phúc.

Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như lấy chồng doanh nhân ngành công nghệ - Ảnh 6.

Được biết chồng Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như sinh năm 1990 là một doanh nhân trong ngành công nghệ. Theo người đẹp tiết lộ, chồng là người hơi khô khan, ít nói nhưng sau khi hẹn hò, anh lại rất thú vị và lãng mạn. Chính những điều đó đã khiến Á hậu xứ Huế cảm thấy hạnh phúc và ấm áp khi ở bên.

Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như lấy chồng doanh nhân ngành công nghệ - Ảnh 7.

Nói về việc kết hôn ở tuổi 26, Đặng Hoàng Tâm Như cho biết cô cảm thấy mọi việc đã "chín" để bước vào hành trình làm vợ, làm mẹ. Á hậu cho biết thời điểm sau khi thi Miss Grand Việt Nam, cô cảm thấy rất áp lực nhưng chính sự chia sẻ động viên của chồng đã giúp người đẹp cảm thấy bình yên hơn.

Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như lấy chồng doanh nhân ngành công nghệ - Ảnh 8.

Đặng Hoàng Tâm Như chia sẻ chồng doanh nhân luôn lắng nghe và cho cô lời khuyên từ kinh nghiệm sống, dạy cô cách tạo năng lượng tích cực, sống vui vẻ. Nhờ vậy, á hậu xứ Huế ít khi buồn hay yếu đuối như trước.

Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như lấy chồng doanh nhân ngành công nghệ - Ảnh 9.

Nhận thấy thời điểm "chín muồi" trong tình duyên nên Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như quyết định nên duyên cùng doanh nhân hơn 9 tuổi. Tình cảm của cặp đôi cũng nhận được sự ủng hộ từ 2 bên gia đình.

Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như lấy chồng doanh nhân ngành công nghệ - Ảnh 10.

Theo Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như tiết lộ gia đình chồng luôn coi cô như con đẻ, chăm sóc và quan tâm cô mọi việc trong cuộc sống. 2 gia đình cũng thường xuyên gặp gỡ và trao đổi mọi việc với nhau một cách rất tự nhiên.

Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như lấy chồng doanh nhân ngành công nghệ - Ảnh 11.

Chính những thuận lợi đó đã giúp Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như tin tưởng vào quyết định trọng đại trong cuộc đời của mình. Hiện tại, kế hoạch trong tương lai của cô chính là làm vợ, làm mẹ thật tốt.

Đặng Hoàng Tâm Như sinh năm 1999, quê Thừa Thiên Huế, cao 1,75 m, số đo 81-63-90 cm. Cô là Á hậu Miss Grand Vietnam 2023, từng là sinh viên Đại học Văn Lang ngành Thiết kế đồ họa, vào top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, tham gia gameshow thời trang Vietnam Next Top Model và gây được ấn tượng tốt trong lòng khán giả.

Ảnh: NVCC

Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như lấy chồng doanh nhân ngành công nghệ - Ảnh 12.Cô dâu tháng 11 Đỗ Thị Hà hé lộ điều đặc biệt về tình yêu của chồng doanh nhân

GĐXH - Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương sau nghi thức hôn lễ ở quê nhà đã tổ chức đám cưới tại Hà Nội vào mùng 9/11. Hôn lễ được diễn ra trong không khí ấm cúng và trang trọng.

Đỗ Quyên
