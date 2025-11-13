Thêm một Á hậu nhà Sen Vàng kết hôn với chồng doanh nhân ngành công nghệ ở tuổi 26

Đặng Hoàng Tâm Như là người đẹp xứ Huế giành danh hiệu Á hậu trong cuộc thi Miss Grand Việt Nam năm 2023. 2 năm sau cuộc thi, người đẹp sống kín tiếng và mới đây, cô thông báo sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 16/11. Chia sẻ với Gia đình&Xã hội, hiện tại, cô đang tất bật với công tác chuẩn bị vì có quá nhiều công việc phải kiểm tra chi tiết để đảm bảo cho hôn lễ diễn ra thành công viên mãn.