Thêm một Á hậu nhà Sen Vàng kết hôn với chồng doanh nhân ngành công nghệ ở tuổi 26
GĐXH - Á hậu Miss Grand Việt Nam - Đặng Hoàng Tâm Như mới đây đã quyết định lên xe hoa với chồng là doanh nhân ngành công nghệ ở tuổi 26. Thời điểm này, người đẹp đã sẵn sàng cho việc làm vợ, làm mẹ.
Cô cũng chia sẻ những khoảnh khắc chụp ảnh cưới tuyệt đẹp và Á hậu Miss Grand Việt Nam 2023 cảm thấy rất hài lòng với bộ ảnh cưới này.
Đặng Hoàng Tâm Như sinh năm 1999, quê Thừa Thiên Huế, cao 1,75 m, số đo 81-63-90 cm. Cô là Á hậu Miss Grand Vietnam 2023, từng là sinh viên Đại học Văn Lang ngành Thiết kế đồ họa, vào top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, tham gia gameshow thời trang Vietnam Next Top Model và gây được ấn tượng tốt trong lòng khán giả.
Ảnh: NVCC
Gameshow âm nhạc 'Lá Xanh' mùa 2 lên sóng VTV3 từ đầu năm 2026Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Gameshow “Lá Xanh” mùa 2 trên VTV3 là hành trình cảm xúc nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa ký ức và hiện tại.
'Tiểu tam' Linh đau khổ dằn vặt, bé Minh không muốn bố mẹ ly hônXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 42 "Gió ngang khoảng trời xanh", bé Minh vẫn còn sốc khi bố mẹ ly hôn, còn "tiểu tam" Linh cô đơn, dằn vặt bởi chuyện quá khứ và hiện tại.
Ca sĩ Hòa Minzy nghẹn ngào thú nhận 'cô đơn'Thế giới showbiz - 1 giờ trước
Trong "Sao nhập ngũ" tập 15, ca sĩ Hòa Minzy thú nhận thích sống trong môi trường tập thể vì luôn thấy cô đơn.
'Trùm phản diện' Mai Sơn Lâm viên mãn bên vợ kém 12 tuổiCâu chuyện văn hóa - 4 giờ trước
Diễn viên Mai Sơn Lâm được mệnh danh ‘trùm phản diện’ trên màn ảnh nói anh mỗi ngày cố gắng hòa hợp, giữ lửa cuộc hôn nhân với bà xã kém 12 tuổi.
Hoa hậu Việt Nam đầu tiên trở thành dâu hào môn giờ ra sao?Giải trí - 13 giờ trước
Là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên làm dâu hào môn, cuộc sống của người đẹp này luôn được khán giả quan tâm.
Mẹ đẻ Hoa hậu Kiều Duy gây chú ý khi tiễn con gái đi thi Hoa hậu Quốc tếGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Kiều Duy chính thức dự thi Hoa hậu Quốc tế 2025. Trong ngày tiễn con gái lên đường thi quốc tế, mẹ đẻ nàng hậu gây chú ý với diện mạo trẻ trung và được ê-kíp tặng bất ngờ.
Đạo diễn 'Mẹ chồng tôi' về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì 'không đâu bằng Việt Nam'Giải trí - 16 giờ trước
GĐXH - NSND Khải Hưng đã về hưu từ rất lâu nhưng hiện tại, ông sống giản dị và tiếp tục cống hiến cho phim ảnh, được khán giả bao thế hệ yêu mến.
Phim của Lý Hải nhận tin vui ở MỹGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Lý Hải đã hạnh phúc khoe niềm vui khi 2 phim của anh nhận được giải thưởng ở Mỹ.
Phó bí thư tỉnh Sách và Chủ tịch tỉnh Thủy 'va nhau' trong lựa chọn giám đốc Sở tài chínhXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Trong tập 9 "Lằn ranh", chuyện sắp xếp nhân sự trong tỉnh khiến cho những người lãnh đạo tỉnh Việt Đông đau đầu.
Mỹ nhân quê Ninh Bình lần đầu công khai diện mạo chồng thiếu giaGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Hương Liên - mỹ nhân quê Ninh Bình - vừa công khai diện mạo chồng thiếu gia trong bộ ảnh cưới lung linh. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn từ tháng 7.
'Hoa khôi cải lương' tuổi 78 mỗi tháng ngồi không cũng có 30 triệu đồngCâu chuyện văn hóa
Tuổi 78, nghệ sĩ Mộng Tuyền - mệnh danh "Hoa khôi cải lương" - có cuộc sống thảnh thơi nhờ nguồn thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà.