Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi người ở lại': Cô dâu bật khóc xúc động bên chú rể điển trai

Trên trang cá nhân, Ngọc Huyền đã hạnh phúc viết: "Chưa từng có thước phim nào trong đời đẹp hơn thế. Đám cưới đã khép lại nhưng cảm xúc thì vẫn còn nguyên vẹn trong lòng chúng mình. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến gia đình hai bên, những đơn vị đồng hành tuyệt vời âm thầm đứng phía sau, ngày đêm miệt mài vất vả để chúng mình có một đám cưới thật trọn vẹn".