Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi người ở lại': Cô dâu bật khóc xúc động bên chú rể điển trai

Thứ bảy, 16:29 08/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Ngọc Huyền - nữ chính phim 'Cha tôi người ở lại' đã bật khóc xúc động trong khoảnh khắc thiêng liêng của cuộc đời. Cô đã có một hôn lễ trọn vẹn bên người bạn đời - diễn viên Đình Tú.

Bố Bình "Cha tôi người ở lại" hát trong đám cưới của "con gái" Ngọc HuyềnBố Bình 'Cha tôi người ở lại' hát trong đám cưới của 'con gái' Ngọc Huyền

GĐXH - Đám cưới Đình Tú - Ngọc Huyền diễn ra trong không khí ấm cúng và hạnh phúc. Điều gây chú ý trong hôn lễ của cặp đôi nổi tiếng VFC là có sự góp mặt của NSƯT Thái Sơn - người đóng vai bố Bình trong "Cha tôi người ở lại".

Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi người ở lại': Cô dâu bật khóc xúc động bên chú rể điển trai - Ảnh 2.

Ngọc Huyền - nữ chính phim "Cha tôi người ở lại" đã rơi nước mắt trong hôn lễ của mình. Cô nhìn chú rể - diễn viên Đình Tú với ánh mắt đong đầy cảm xúc.

Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi người ở lại': Cô dâu bật khóc xúc động bên chú rể điển trai - Ảnh 3.

Theo người bạn thân của Ngọc Huyền có mặt trong hôn lê chia sẻ, giây phút nhìn thấy Đình Tú trên lễ đường, nữ chính phim "Cha tôi người ở lại" đã bật khóc vì quá xúc động. Có lẽ đây là giây phút trang trọng và nhiều ý nghĩa trong cuộc đời của cô.

Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi người ở lại': Cô dâu bật khóc xúc động bên chú rể điển trai - Ảnh 4.

Trên trang cá nhân, Ngọc Huyền đã hạnh phúc viết: "Chưa từng có thước phim nào trong đời đẹp hơn thế. Đám cưới đã khép lại nhưng cảm xúc thì vẫn còn nguyên vẹn trong lòng chúng mình. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến gia đình hai bên, những đơn vị đồng hành tuyệt vời âm thầm đứng phía sau, ngày đêm miệt mài vất vả để chúng mình có một đám cưới thật trọn vẹn".

Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi người ở lại': Cô dâu bật khóc xúc động bên chú rể điển trai - Ảnh 5.

Đình Tú và Ngọc Huyền từng đóng chung bộ phim "Đừng nói khi yêu" (phát sóng 1/2023) và "Dịu dàng màu nắng" năm 2025. Thời gian qua, cả hai lộ nhiều dấu hiệu hẹn hò. Từ khi vướng nghi án hẹn hò như liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, mặc áo đôi, đi du lịch chung... Thời điểm đó, cặp đôi kín tiếng và không phản hồi lại những tin đồn.

Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi người ở lại': Cô dâu bật khóc xúc động bên chú rể điển trai - Ảnh 6.

Sau 2 năm đồng hành bên nhau, họ quyết định tổ chức một đám cưới ấm cúng.

Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi người ở lại': Cô dâu bật khóc xúc động bên chú rể điển trai - Ảnh 7.

Cặp đôi diễn viên nổi tiếng VFC hạnh phúc khi được bên nhau, được gia đình và bạn bè chúc phúc.

Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi người ở lại': Cô dâu bật khóc xúc động bên chú rể điển trai - Ảnh 8.

Họ trao nhau những lời thề nguyện tốt đẹp trong sự chứng kiến của những người thân yêu.

Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi người ở lại': Cô dâu bật khóc xúc động bên chú rể điển trai - Ảnh 9.

Ngọc Huyền - Đình Tú sau kết hôn đã chính thức trở thành cặp đôi đẹp trong làng phim đất Bắc.

Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi người ở lại': Cô dâu bật khóc xúc động bên chú rể điển trai - Ảnh 10.

Họ đều được nhận xét là cặp đôi diễn viên trẻ tài năng và có nhiều phim hay với khán giả.

Trong hôn lễ của Đình Tú - Ngọc Huyền, diễn viên Thái Sơn - vai bố Bình trong "Cha tôi người ở lại" cũng góp vui bằng một tiết mục văn nghệ. Clip: Đức Nguyên

Ảnh: FBNV

Ảnh cưới lãng mạn của Đình Tú - Ngọc Huyền "đốn tim" khán giảẢnh cưới lãng mạn của Đình Tú - Ngọc Huyền 'đốn tim' khán giả

GĐXH - Cặp đôi diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền vừa tung bộ ảnh cưới lãng mạn đầy ấn tượng tại Đà Lạt.

Đỗ Quyên
