Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Tranh luận chuyện Khởi My dùng AI

Chủ nhật, 08:43 28/12/2025 | Giải trí

Khởi My bất ngờ vướng vào tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.

Mới đây, Khởi My thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh cosplay với nhiều tạo hình khác nhau. Điểm đặc biệt nằm ở việc những hình ảnh này được tạo bằng AI, cho phép nữ ca sĩ thử sức với nhiều concept, trang phục và phong cách mà không cần chuẩn bị theo cách cosplay truyền thống.

Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, phần bình luận nhanh chóng trở nên sôi động với nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cho rằng việc sử dụng AI trong cosplay là điều nhạy cảm, thậm chí bị xem là đi ngược lại tinh thần cốt lõi của cộng đồng yêu thích cosplay. Theo quan điểm này, cosplay không chỉ là hoá thân thành nhân vật mà còn là quá trình đầu tư công sức, từ may trang phục, chuẩn bị phụ kiện cho đến make up và tạo dáng, thể hiện sự sáng tạo cá nhân của người thực hiện. Việc dùng AI bị cho là làm mờ đi giá trị thủ công vốn được xem như linh hồn của cosplay.

Tranh luận chuyện Khởi My dùng AI- Ảnh 1.
Tranh luận chuyện Khởi My dùng AI- Ảnh 2.

Khởi My dùng AI cosplay các nhân vật dậy sóng những tranh luận. Ảnh: FBNV

Trước những bàn tán, Khởi My vẫn chọn chia sẻ hình ảnh cosplay lên trang cá nhân. Trước những bình luận cho rằng cô đang "var" hay đối đầu với cộng đồng yêu thích cosplay, Khởi My cũng nhanh chóng lên tiếng phản hồi trực tiếp ngay dưới bài đăng.

Nữ ca sĩ cho biết cô không có ý tranh cãi hay nhắm đến bất kỳ cộng đồng nào, mà chỉ đơn giản đăng hình ảnh của mình lên fanpage cho vui, đúng tinh thần một người chơi game và yêu thích việc hóa thân nhân vật. Khởi My viết: "Chị già rồi, gần 40 tuổi var gì nổi nữa chèn ơi. Mà có trẻ đi nữa cũng không var luôn, vui vẻ cho nhẹ nhàng nha". 

Tranh luận chuyện Khởi My dùng AI- Ảnh 3.

Phản ứng của Khởi My trước bình luận cho rằng cô cố ý "var" với cộng đồng yêu thích cosplay. Ảnh: FBNV

Từ lâu, AI đã là chủ đề gây tranh luận trong nhiều lĩnh vực sáng tạo như âm nhạc, thời trang hay mỹ thuật. Những lo ngại xoay quanh việc AI có thể ảnh hưởng đến công sức và bản sắc của người làm nghề khiến bất kỳ động thái nào liên quan đến công nghệ này cũng dễ trở thành tâm điểm bàn luận. Trong bối cảnh đó, bài đăng của Khởi My nhanh chóng đưa nữ ca sĩ vào vòng xoáy tranh cãi trên mạng xã hội.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến lại cho rằng phản ứng của cộng đồng đang có phần gay gắt. Nhiều người chỉ ra rằng Khởi My không hề tuyên bố AI có thể thay thế cosplay truyền thống, cũng không cổ xúy việc loại bỏ những giá trị vốn có của cộng đồng cosplay. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đơn thuần sử dụng AI như một công cụ để hoá thân, thử nghiệm hình ảnh và thỏa mãn sở thích cá nhân, thay vì khẳng định hay áp đặt một xu hướng mới.

Tranh luận xoay quanh bài đăng của Khởi My vì thế không chỉ dừng lại ở câu chuyện cosplay, mà còn phản ánh cách công chúng nhìn nhận vai trò của AI trong các lĩnh vực sáng tạo hiện nay.

Tranh luận chuyện Khởi My dùng AI- Ảnh 4.

Hiện các bài đăng cosplay của Khởi My vẫn hút bình luận tranh cãi xoay quanh câu chuyện dùng AI. Ảnh: FBNV

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Khởi My không còn xuất hiện dày đặc trên sân khấu hay gameshow như thời đỉnh cao, nhưng tên tuổi của cô vẫn luôn được công chúng nhắc đến.

Không chỉ bởi những bản hit gắn liền với thanh xuân của thế hệ 9X, mà còn bởi cuộc hôn nhân viên mãn cùng Kelvin Khánh, nam ca sĩ kém cô 4 tuổi. 8 năm bên nhau, không áp lực con cái, Khởi My vẫn giữ được năng lượng tích cực, vẻ ngoài trẻ trung đáng ngưỡng mộ khi bước sang ngưỡng U40.

Về cuộc sống hôn nhân, cặp đôi sinh sống bên trong căn penthouse sang trọng, đắt đỏ. Cả hai không có sở thích khoe đồ hiệu mà chỉ thích chi mạnh tay cho những chuyến du lịch nước ngoài. Cặp đôi còn rủ rê nhau tập thể thao, nâng cấp body xịn cả đôi. Vào năm 2020, Khởi My và Kelvin đồng loạt thông báo quyết định sẽ không sinh con mà cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Kelvin Khánh chia sẻ: "Khánh và My đã thống nhất, không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó, thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp".

Tranh luận chuyện Khởi My dùng AI- Ảnh 5.

Khởi My và Kelvin Khánh đã có 8 năm hôn nhân. Cả hai lựa chọn cuộc sống kín tiếng, dần hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật như trước. Ảnh: FBNV

 

Liên Hoa
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Á hậu Việt học tiến sĩ ở tuổi 54: Là giám đốc sân khấu kịch, hôn nhân viên mãn

Á hậu Việt học tiến sĩ ở tuổi 54: Là giám đốc sân khấu kịch, hôn nhân viên mãn

Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trước

Không chỉ ghi dấu ấn với sự nghiệp nghệ thuật thành công, nữ nghệ sĩ còn khiến khán giả ngưỡng mộ với cuộc sống gia đình viên mãn và hạnh phúc.

Bé Hồ Minh Châu giành giải nhất cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi 2025

Bé Hồ Minh Châu giành giải nhất cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi 2025

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả đợt 2 Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - 2025 đã tìm ra nhiều thí sinh ấn tượng, đáng chú ý là bé Hồ Minh Châu với câu chuyện "Thần dược của Kay".

Hoa hậu Đỗ Thị Hà 'tổng kết' một năm viên mãn với nhiều khoảnh khắc bên chồng doanh nhân

Hoa hậu Đỗ Thị Hà 'tổng kết' một năm viên mãn với nhiều khoảnh khắc bên chồng doanh nhân

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã đăng tải một video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong năm 2025, tổng kết lại một hành trình đáng nhớ và tiết lộ về hướng đi trong năm mới.

Nữ NSƯT cải lương vừa gây sốt trong phim kinh dị 'Nhà hai chủ' đời thực ở nhà 48m2, tôn trọng đời tư con cái

Nữ NSƯT cải lương vừa gây sốt trong phim kinh dị 'Nhà hai chủ' đời thực ở nhà 48m2, tôn trọng đời tư con cái

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - NSƯT Kim Phương mới đây đã "lột xác" thành dì Bảy hiền lành trong phim kinh dị "Nhà hai chủ". Sau vai diễn hiền lành gây bất ngờ khiến khán giả đồng cảm, đời thực, bà cũng là một người mẹ tâm lý luôn đồng hành và thấu hiểu con cái.

'Mưa đỏ' có mặt trong 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025

'Mưa đỏ' có mặt trong 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, trong đó sự kiện văn hóa chiếm đa số; lĩnh vực thể thao, du lịch, báo chí mỗi lĩnh vực góp một sự kiện tiêu biểu.

Cách Hà Kiều Anh nuôi dạy 'tiểu công chúa' xinh đẹp - được dự đoán sẽ trở thành hoa hậu tương lai, khiến nhiều người nể phục

Cách Hà Kiều Anh nuôi dạy 'tiểu công chúa' xinh đẹp - được dự đoán sẽ trở thành hoa hậu tương lai, khiến nhiều người nể phục

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh (Viann, 10 tuổi) có năng khiếu bơi lội, vẽ, múa ballet, mơ ước trở thành doanh nhân.

'Tổng tài' Nguyễn Đình Mạnh kiêu ngạo trong 'Người thừa kế không danh phận' là ai?

'Tổng tài' Nguyễn Đình Mạnh kiêu ngạo trong 'Người thừa kế không danh phận' là ai?

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Nguyễn Đình Mạnh gây chú ý khi vào vai "Tổng tài" lạnh lùng, kiêu ngạo trong bộ phim "Người thừa kế không danh phận" đang phát sóng trên VTV9.

Phim điện ảnh lãng mạn 'Đêm không ngủ ở Seattle' lên sóng VTV3

Phim điện ảnh lãng mạn 'Đêm không ngủ ở Seattle' lên sóng VTV3

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Vào lúc 21h ngày 28/12, Chương trình Cine7 số cuối cùng của năm 2025 sẽ mang đến bộ phim điện ảnh lãng mạn "Đêm không ngủ ở Seattle".

Hồ Hoài Anh khoe ảnh hạnh phúc bên 2 con gái, ái nữ đầu lòng lập tức gây chú ý

Hồ Hoài Anh khoe ảnh hạnh phúc bên 2 con gái, ái nữ đầu lòng lập tức gây chú ý

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vừa khiến cộng đồng mạng chú ý khi đăng tải loạt ảnh đời thường hạnh phúc bên hai con gái. Đặc biệt, nhan sắc phổng phao ở tuổi dậy thì của ái nữ đầu lòng Mina được đặc biệt chú ý.

Bất ngờ với con trai đầu lòng điển trai, giỏi 3 thứ tiếng của Lý Hải

Bất ngờ với con trai đầu lòng điển trai, giỏi 3 thứ tiếng của Lý Hải

Thế giới showbiz - 18 giờ trước

GĐXH - Rio Hạo Nhiên được xem là "gương mặt vàng" tiềm năng, có thể tiếp nối truyền thống nghệ thuật của nhà Lý Hải – Minh Hà.

Xem nhiều

Chánh thanh tra Hoàng Văn Tú bàng hoàng khi biết vợ nhận tiền hối lộ

Chánh thanh tra Hoàng Văn Tú bàng hoàng khi biết vợ nhận tiền hối lộ

Giải trí

GĐXH - Chánh thanh tra Hoàng Văn Tú bàng hoàng khi phát hiện vợ đã nhận tiền hối lộ từ Nguyệt và đứng sau là Tập đoàn Trinh Tam.

Đỗ Mỹ Linh gây chú ý giữa tin đồn mang thai lần 2

Đỗ Mỹ Linh gây chú ý giữa tin đồn mang thai lần 2

Giải trí
Người đẹp quê Hà Tĩnh vừa 'lội ngược dòng' tại Miss World Vietnam 2025 là ai?

Người đẹp quê Hà Tĩnh vừa 'lội ngược dòng' tại Miss World Vietnam 2025 là ai?

Giải trí
Cách Hà Kiều Anh nuôi dạy 'tiểu công chúa' xinh đẹp - được dự đoán sẽ trở thành hoa hậu tương lai, khiến nhiều người nể phục

Cách Hà Kiều Anh nuôi dạy 'tiểu công chúa' xinh đẹp - được dự đoán sẽ trở thành hoa hậu tương lai, khiến nhiều người nể phục

Giải trí
Hồ Hoài Anh khoe ảnh hạnh phúc bên 2 con gái, ái nữ đầu lòng lập tức gây chú ý

Hồ Hoài Anh khoe ảnh hạnh phúc bên 2 con gái, ái nữ đầu lòng lập tức gây chú ý

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top