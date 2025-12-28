Tranh luận chuyện Khởi My dùng AI
Khởi My bất ngờ vướng vào tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.
Mới đây, Khởi My thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh cosplay với nhiều tạo hình khác nhau. Điểm đặc biệt nằm ở việc những hình ảnh này được tạo bằng AI, cho phép nữ ca sĩ thử sức với nhiều concept, trang phục và phong cách mà không cần chuẩn bị theo cách cosplay truyền thống.
Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, phần bình luận nhanh chóng trở nên sôi động với nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cho rằng việc sử dụng AI trong cosplay là điều nhạy cảm, thậm chí bị xem là đi ngược lại tinh thần cốt lõi của cộng đồng yêu thích cosplay. Theo quan điểm này, cosplay không chỉ là hoá thân thành nhân vật mà còn là quá trình đầu tư công sức, từ may trang phục, chuẩn bị phụ kiện cho đến make up và tạo dáng, thể hiện sự sáng tạo cá nhân của người thực hiện. Việc dùng AI bị cho là làm mờ đi giá trị thủ công vốn được xem như linh hồn của cosplay.
Khởi My dùng AI cosplay các nhân vật dậy sóng những tranh luận. Ảnh: FBNV
Trước những bàn tán, Khởi My vẫn chọn chia sẻ hình ảnh cosplay lên trang cá nhân. Trước những bình luận cho rằng cô đang "var" hay đối đầu với cộng đồng yêu thích cosplay, Khởi My cũng nhanh chóng lên tiếng phản hồi trực tiếp ngay dưới bài đăng.
Nữ ca sĩ cho biết cô không có ý tranh cãi hay nhắm đến bất kỳ cộng đồng nào, mà chỉ đơn giản đăng hình ảnh của mình lên fanpage cho vui, đúng tinh thần một người chơi game và yêu thích việc hóa thân nhân vật. Khởi My viết: "Chị già rồi, gần 40 tuổi var gì nổi nữa chèn ơi. Mà có trẻ đi nữa cũng không var luôn, vui vẻ cho nhẹ nhàng nha".
Từ lâu, AI đã là chủ đề gây tranh luận trong nhiều lĩnh vực sáng tạo như âm nhạc, thời trang hay mỹ thuật. Những lo ngại xoay quanh việc AI có thể ảnh hưởng đến công sức và bản sắc của người làm nghề khiến bất kỳ động thái nào liên quan đến công nghệ này cũng dễ trở thành tâm điểm bàn luận. Trong bối cảnh đó, bài đăng của Khởi My nhanh chóng đưa nữ ca sĩ vào vòng xoáy tranh cãi trên mạng xã hội.
Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến lại cho rằng phản ứng của cộng đồng đang có phần gay gắt. Nhiều người chỉ ra rằng Khởi My không hề tuyên bố AI có thể thay thế cosplay truyền thống, cũng không cổ xúy việc loại bỏ những giá trị vốn có của cộng đồng cosplay. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đơn thuần sử dụng AI như một công cụ để hoá thân, thử nghiệm hình ảnh và thỏa mãn sở thích cá nhân, thay vì khẳng định hay áp đặt một xu hướng mới.
Tranh luận xoay quanh bài đăng của Khởi My vì thế không chỉ dừng lại ở câu chuyện cosplay, mà còn phản ánh cách công chúng nhìn nhận vai trò của AI trong các lĩnh vực sáng tạo hiện nay.
Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Khởi My không còn xuất hiện dày đặc trên sân khấu hay gameshow như thời đỉnh cao, nhưng tên tuổi của cô vẫn luôn được công chúng nhắc đến.
Không chỉ bởi những bản hit gắn liền với thanh xuân của thế hệ 9X, mà còn bởi cuộc hôn nhân viên mãn cùng Kelvin Khánh, nam ca sĩ kém cô 4 tuổi. 8 năm bên nhau, không áp lực con cái, Khởi My vẫn giữ được năng lượng tích cực, vẻ ngoài trẻ trung đáng ngưỡng mộ khi bước sang ngưỡng U40.
Về cuộc sống hôn nhân, cặp đôi sinh sống bên trong căn penthouse sang trọng, đắt đỏ. Cả hai không có sở thích khoe đồ hiệu mà chỉ thích chi mạnh tay cho những chuyến du lịch nước ngoài. Cặp đôi còn rủ rê nhau tập thể thao, nâng cấp body xịn cả đôi. Vào năm 2020, Khởi My và Kelvin đồng loạt thông báo quyết định sẽ không sinh con mà cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Kelvin Khánh chia sẻ: "Khánh và My đã thống nhất, không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó, thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp".
Không chỉ ghi dấu ấn với sự nghiệp nghệ thuật thành công, nữ nghệ sĩ còn khiến khán giả ngưỡng mộ với cuộc sống gia đình viên mãn và hạnh phúc.
GĐXH - Kết quả đợt 2 Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - 2025 đã tìm ra nhiều thí sinh ấn tượng, đáng chú ý là bé Hồ Minh Châu với câu chuyện "Thần dược của Kay".
GĐXH - Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã đăng tải một video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong năm 2025, tổng kết lại một hành trình đáng nhớ và tiết lộ về hướng đi trong năm mới.
GĐXH - NSƯT Kim Phương mới đây đã "lột xác" thành dì Bảy hiền lành trong phim kinh dị "Nhà hai chủ". Sau vai diễn hiền lành gây bất ngờ khiến khán giả đồng cảm, đời thực, bà cũng là một người mẹ tâm lý luôn đồng hành và thấu hiểu con cái.
GĐXH - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, trong đó sự kiện văn hóa chiếm đa số; lĩnh vực thể thao, du lịch, báo chí mỗi lĩnh vực góp một sự kiện tiêu biểu.
GĐXH - Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh (Viann, 10 tuổi) có năng khiếu bơi lội, vẽ, múa ballet, mơ ước trở thành doanh nhân.
GĐXH - Diễn viên Nguyễn Đình Mạnh gây chú ý khi vào vai "Tổng tài" lạnh lùng, kiêu ngạo trong bộ phim "Người thừa kế không danh phận" đang phát sóng trên VTV9.
GĐXH - Vào lúc 21h ngày 28/12, Chương trình Cine7 số cuối cùng của năm 2025 sẽ mang đến bộ phim điện ảnh lãng mạn "Đêm không ngủ ở Seattle".
GĐXH - Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vừa khiến cộng đồng mạng chú ý khi đăng tải loạt ảnh đời thường hạnh phúc bên hai con gái. Đặc biệt, nhan sắc phổng phao ở tuổi dậy thì của ái nữ đầu lòng Mina được đặc biệt chú ý.
GĐXH - Rio Hạo Nhiên được xem là "gương mặt vàng" tiềm năng, có thể tiếp nối truyền thống nghệ thuật của nhà Lý Hải – Minh Hà.
GĐXH - Chánh thanh tra Hoàng Văn Tú bàng hoàng khi phát hiện vợ đã nhận tiền hối lộ từ Nguyệt và đứng sau là Tập đoàn Trinh Tam.