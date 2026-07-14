Hà Nội phát hiện, xử lý vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại 6 xã, phường

Dự án cải tạo sông Nhuệ hơn 75.000 tỷ đồng đề xuất giao Tập đoàn Geleximco thực hiện, cần làm rõ nhiều nội dung trước khi triển khai GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng đang được Ban đô thị, HĐND thành phố Hà Nội đề nghị làm rõ nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là phương án tài chính, quỹ đất thanh toán và khả năng hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Đẩy mạnh hậu kiểm, xử lý hàng nghìn cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn đang được đổi mới theo hướng giảm tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm, tập trung kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở có nguy cơ cao, cơ sở tự công bố sản phẩm, cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, bếp ăn tập thể, trường học, chợ và cơ sở giết mổ.

Trong 6 tháng đầu năm, các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã kiểm tra 248 lượt Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tại các xã, phường cùng 82 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Kết quả phát hiện 59 cơ sở vi phạm, xử phạt gần 2,8 tỷ đồng và buộc tiêu hủy số thực phẩm không bảo đảm an toàn có giá trị trên 100 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã kiểm tra 248 lượt Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tại các xã, phường cùng 82 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Bên cạnh đó, các sở, ngành đã kiểm tra, hậu kiểm chuyên ngành đối với 239 cơ sở, xử phạt 99 cơ sở với tổng số tiền gần 1,9 tỷ đồng.

Riêng ngành y tế đã thành lập 366 đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát và tiến hành kiểm tra 9.466 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Kết quả cho thấy 7.980 cơ sở đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm, chiếm 84,3%; trong khi 1.452 cơ sở vi phạm bị xử lý với tổng số tiền phạt hơn 7,4 tỷ đồng.

16 đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường học bị xử lý

Theo đánh giá của UBND thành phố, phần lớn các cơ sở đã nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, tỷ lệ vi phạm vẫn còn đáng lưu ý, đòi hỏi các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cũng như tăng cường thanh tra, giám sát trong thời gian tới.

Đáng chú ý, liên quan đến công tác tổ chức bữa ăn bán trú năm học 2025 - 2026, đoàn kiểm tra của UBND TP Hà Nội đã kiểm tra tại nhiều địa phương như Nội Bài, Quang Minh, An Khánh, Bình Minh, Thanh Oai, Quảng Oai, Đoài Phương, Phúc Thọ, Thạch Thất, Mỹ Đức, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Trung Giã và Sóc Sơn.

Theo đánh giá của UBND thành phố, phần lớn các cơ sở đã nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, tỷ lệ vi phạm vẫn còn đáng lưu ý, đòi hỏi các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cũng như tăng cường thanh tra, giám sát trong thời gian tới.

Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng đã xử lý 16 đơn vị cung cấp nguyên liệu cho bếp ăn trường học với tổng số tiền phạt gần 800 triệu đồng.

Đồng thời, thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm của một số tập thể, cá nhân tại các xã Thường Tín, Thượng Phúc, Trung Giã, Sóc Sơn, Bình Minh và Thanh Oai do để xảy ra sai phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú.

Mở rộng kiểm tra từ nước uống học đường đến cơ sở sản xuất thực phẩm

Đối với nguồn nước uống trong trường học, Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra 28 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai cung cấp cho học sinh, lấy 20 mẫu để kiểm nghiệm. Kết quả, 8 cơ sở bị xử phạt với tổng số tiền khoảng 450 triệu đồng; trong đó có 4 cơ sở bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng.

Ở lĩnh vực chăn nuôi, thú y và kiểm soát giết mổ, các đơn vị chức năng phối hợp với Công an TP Hà Nội khởi tố 3 vụ án và 10 bị can liên quan đến hành vi buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn chết, lợn mắc bệnh.

Ngoài ra, qua kiểm tra 40 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, lực lượng chức năng đã xử phạt 2 cơ sở với số tiền 48 triệu đồng.

Trong khi đó, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Công Thương chủ trì đã làm việc với 84 xã, phường, đồng thời kiểm tra 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và một bếp ăn bán trú tại trường mầm non.

Kết quả, 23 cơ sở bị xử phạt với tổng số tiền hơn 739 triệu đồng, đồng thời buộc thu hồi, tiêu hủy nhiều lô thực phẩm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Nội dung báo cáo sẽ là một trong những cơ sở để HĐND TP Hà Nội chất vấn UBND thành phố và các sở, ngành về hiệu quả quản lý nhà nước đối với an toàn thực phẩm, đặc biệt là việc bảo đảm chất lượng bữa ăn bán trú trong trường học - lĩnh vực đang được cử tri và phụ huynh đặc biệt quan tâm.