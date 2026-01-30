Mới nhất
Phản ứng của 2 Hoa hậu quốc tế khi Thu Ngân trượt Miss Intercontinental lần thứ 53

Thứ sáu, 19:00 30/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Miss Intercontinental 2022) và Huỳnh Thị Thanh Thủy (Miss International 2024) bày tỏ sự tiếc nuối về kết quả của Thu Ngân tại Miss Intercontinental 2026.

Rạng sáng 30/1 (giờ Việt Nam), chung kết Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa đã diễn ra tại Ai Cập. Sau hành trình thi đấu, đại diện đến từ Nga là Varvara Yakovenko đăng quang mùa giải năm nay. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các người đẹp Cuba, Thái Lan, Tanzania, Philippines và Ecuador. 

Trong khi đó, người đẹp đến từ Việt Nam là Thu Ngân đã lọt vào Top 23 chung kết và giành giải thưởng Best National Costume (Trang phục dân tộc đẹp nhất), khép lại chặng đường nhiều nỗ lực tại đấu trường nhan sắc quốc tế. 

Đây là kết quả khá thấp so với thành tích của những đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental vài năm gần đây. Đáng chú ý nhất là năm 2022, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã lần đầu giúp Việt Nam đăng quang Miss Intercontinental hay Lê Nguyễn Ngọc Hằng đã giành Á hậu 2 năm 2023 và Bùi Khánh Linh đoạt Á hậu 3 năm 2024.

Phản ứng của Hoa hậu về kết quả của Thu Ngân tại Miss Intercontinental 2026 - Ảnh 1.

Vì thế, ngay sau khi công bố kết quả, Thu Ngân không giấu được sự tiếc nuối khi thẳng thắn bày tỏ: "Xin lỗi mọi người vì hành trình này chưa thể trọn vẹn. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và yêu thương Ngân đến giờ phút này". Lời chia sẻ nhận được an ủi lớn từ Hoa hậu Thanh Thủy: "Giỏi lắm rồi, Thu Ngân".

Trong khi đó Miss Intercontinental 2022 - Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng có lời nhắn gửi đầy cảm xúc dành cho Thu Ngân. 

"Vất vả cho em nhiều rồi, Nguyễn Thu Ngân của chị. Cảm ơn em vì đã luôn nỗ lực và chỉn chu đến tận phút cuối cùng. Hành trình nào rồi cũng đến lúc khép lại. Giờ là lúc để em yêu thương bản thân, ăn một bữa thật ngon và ngủ một giấc thật sâu sau những ngày dài. Với chị, em đã hoàn thành xuất sắc 'nhiệm vụ' với chính mình rồi. Thương em lắm", Bảo Ngọc viết.

Phản ứng của Hoa hậu về kết quả của Thu Ngân tại Miss Intercontinental 2026 - Ảnh 2.

Miss Intercontinental 2022 - Lê Nguyễn Bảo Ngọc (váy đỏ) động viên Thu Ngân.

Phản ứng của Hoa hậu về kết quả của Thu Ngân tại Miss Intercontinental 2026 - Ảnh 3.

Sắc vóc Thu Ngân khi diện bikini.

Bên cạnh đó, nhiều người đẹp Việt như: Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Á hậu Ngọc Hằng, Bùi Khánh Linh,... đều gửi lời động viên, ghi nhận nỗ lực mà Thu Ngân đã bỏ ra trong suốt hành trình thi.

Trong suốt hành trình chinh chiến tại đấu trường quốc tế, Thu Ngân cũng để lại nhiều thiện cảm nhờ luôn giữ tinh thần tích cực, kỷ luật và thái độ cầu thị. Theo kế hoạch, Á hậu Thu Ngân sẽ lên đường về nước vào ngày 31/1.

Phản ứng của Hoa hậu về kết quả của Thu Ngân tại Miss Intercontinental 2026 - Ảnh 4.

Dù chưa đạt thành tích như kỳ vọng nhưng trong hai tuần tranh tài tại Ai Cập, Thu Ngân đã tích cực lan tỏa hình ảnh một đại diện Việt Nam thân thiện, bản lĩnh, chuyên nghiệp và luôn sẵn sàng học hỏi, hoàn thiện bản thân trong môi trường quốc tế.

Phản ứng của Hoa hậu về kết quả của Thu Ngân tại Miss Intercontinental 2026 - Ảnh 5.

Thu Ngân sẽ rời Ai Cập về Việt Nam vào ngày 31/1.

Thu Ngân sinh năm 2003 tại Cà Mau, là người mẫu, tốt nghiệp ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Nam Cần Thơ.

Trước khi được chọn dự thi quốc tế, Thu Ngân giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025, từng đoạt Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022, á khôi 2 Người đẹp Tây Đô 2023, top 30 Hoa hậu quốc gia Việt Nam 2024.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Thu Ngân đề cao giá trị gia đình, dù thường xuyên học tập và làm việc xa nhà. Cô tham gia các hoạt động cộng đồng, cho rằng thiện nguyện không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất mà còn là sự sẻ chia và kết nối con người.


