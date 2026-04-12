Đàn ông tuổi thọ ngắn thường 'yếu' 5 chỗ: Ai ngoài 50 cũng nên đọc ngay

Khi bước vào tuổi trung niên, nam giới thường đối diện với nhiều thay đổi cả về thể chất lẫn tinh thần. Áp lực công việc, trách nhiệm gia đình cùng quá trình lão hóa tự nhiên khiến cơ thể không còn sung mãn như trước. Nếu không chăm sóc sức khỏe đúng cách, tốc độ suy giảm có thể diễn ra nhanh hơn, kéo theo nguy cơ rút ngắn tuổi thọ.

Các chuyên gia cho rằng "khủng hoảng tuổi trung niên" thường xuất hiện trong giai đoạn từ 35 đến 50 tuổi.

Đây là thời điểm nhiều người bắt đầu lo lắng về việc già đi, cảm thấy thành tựu chưa như mong muốn, đời sống tình cảm suy giảm hoặc sức khỏe không còn như trước. Những thay đổi này âm thầm ảnh hưởng đến cả tâm lý lẫn thể chất.

Khi bước qua tuổi 60, cơ thể nam giới bước vào một "ngã rẽ" rõ rệt. Nếu không duy trì lối sống khoa học, họ dễ cảm thấy mệt mỏi, chán nản vì sức khỏe suy yếu nhanh.

Ngược lại, những người chú ý chăm sóc bản thân từ sớm thường giữ được phong độ tốt hơn, kéo dài tuổi thọ và chất lượng cuộc sống.

Đàn ông bắt đầu già đi từ khi nào?

Thời điểm lão hóa của nam giới không hoàn toàn giống nhau vì phụ thuộc vào di truyền, lối sống và môi trường.

Tuy nhiên, về mặt sinh lý, quá trình suy giảm thường bắt đầu từ sau tuổi 30. Đến giai đoạn 50–60 tuổi, tốc độ lão hóa diễn ra nhanh hơn do thay đổi hormone và chức năng cơ thể.

Nam giới lớn tuổi thường giảm khối lượng cơ, sức mạnh suy yếu, tốc độ trao đổi chất chậm lại và hệ miễn dịch kém hơn. Những yếu tố này khiến cơ thể dễ mắc bệnh, lâu hồi phục và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Đàn ông tuổi thọ ngắn thường "yếu" ở 5 điểm này

Sau khi đàn ông bước sang tuổi 60, cơ thể sẽ trải qua nhiều thay đổi, chủ yếu là do quá trình lão hóa tự nhiên. Nếu một người bắt đầu thấy "yếu" ở 5 điều sau đây, có thể tốc độ lão hóa đang diễn ra rất nhanh, kéo theo đó là nguy cơ giảm sút tuổi thọ:

Chức năng sinh lý suy giảm

Sau tuổi 60, nhiều cơ quan trong cơ thể hoạt động kém hiệu quả hơn. Nam giới có thể gặp tình trạng mờ mắt, vận động chậm, sức bền giảm hoặc dễ mệt mỏi. Đây là dấu hiệu cho thấy thể lực tổng thể đang suy yếu.

Độ tuổi 60 là độ tuổi bắt đầu của tuổi già, lúc này các cơ quan và các chỉ số sinh lý trong cơ thể sẽ suy giảm dần.

Hệ miễn dịch và trao đổi chất yếu

Khi hệ miễn dịch suy giảm, cơ thể dễ bị vi khuẩn, virus hoặc nấm tấn công. Đồng thời, quá trình trao đổi chất chậm khiến việc hồi phục sau bệnh lâu hơn, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tăng huyết áp hay bệnh tim mạch.

Xương khớp suy yếu

Mật độ xương giảm dần theo tuổi tác khiến xương dễ gãy hơn. Người trên 50–60 tuổi đặc biệt dễ gặp tình trạng loãng xương, không chỉ tăng nguy cơ chấn thương mà còn kéo dài thời gian hồi phục.

Khi đến giữa cuộc đời, xương dễ gãy hơn do bắt đầu giảm mật độ.

Cơ bắp mất dần sức mạnh

Khối lượng cơ giảm theo tuổi, đặc biệt rõ sau tuổi 60. Khi cơ bắp yếu, khả năng vận động giảm, nguy cơ té ngã và chấn thương tăng cao. Đây là nguyên nhân phổ biến khiến người lớn tuổi mất tự chủ trong sinh hoạt.

Hệ tim mạch suy giảm

Tuổi càng cao, động mạch dễ xơ cứng, mạch máu kém đàn hồi, làm tăng nguy cơ bệnh tim và đột quỵ. Tuy nhiên, theo nhiều dữ liệu, tỷ lệ sống sót sau khi chẩn đoán suy tim lần lượt sau 1, 2, 5 và 10 năm là 87%, 73%, 57% và 35%. Con số này cho thấy sức khỏe tim mạch ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ.

Muốn sống thọ, đàn ông nên làm 4 điều này

Chế độ ăn uống cân bằng đóng vai trò nền tảng. Nam giới nên ưu tiên rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, protein chất lượng cao và chất béo lành mạnh.

Việc hạn chế đường, muối và thực phẩm nhiều chất béo giúp giảm nguy cơ bệnh mạn tính.

Tập thể dục đều đặn giúp duy trì khối cơ, cải thiện tim phổi và tăng cường tuần hoàn máu. Các hoạt động như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội khoảng 150 phút mỗi tuần có thể mang lại hiệu quả rõ rệt.

Giấc ngủ đủ 7–9 giờ mỗi đêm giúp cơ thể hồi phục và tái tạo. Môi trường ngủ yên tĩnh, tối và mát sẽ cải thiện chất lượng nghỉ ngơi.

Ngoài ra, kiểm soát căng thẳng cũng rất quan trọng. Thiền, yoga, hít thở sâu hoặc duy trì giao tiếp xã hội tích cực giúp giảm áp lực và làm chậm quá trình lão hóa.

Nhìn chung, tuổi thọ của nam giới không chỉ phụ thuộc vào yếu tố di truyền mà còn gắn chặt với lối sống. Nhận diện sớm những dấu hiệu suy yếu và thay đổi thói quen sinh hoạt sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, kéo dài tuổi thọ và tận hưởng tuổi già an yên.

Theo Sohu