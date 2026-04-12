Đàn ông tuổi thọ ngắn thường 'yếu' 5 chỗ: Ai ngoài 50 cũng nên đọc ngay

Chủ nhật, 07:03 12/04/2026 | Sống khỏe
Trà My (t/h)
GĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy tuổi thọ đàn ông phụ thuộc lớn vào tình trạng sức khỏe sau 60 tuổi. Khi cơ thể bắt đầu yếu ở 5 chỗ, đó có thể là cảnh báo cần thay đổi lối sống ngay.

Khi bước vào tuổi trung niên, nam giới thường đối diện với nhiều thay đổi cả về thể chất lẫn tinh thần. Áp lực công việc, trách nhiệm gia đình cùng quá trình lão hóa tự nhiên khiến cơ thể không còn sung mãn như trước. Nếu không chăm sóc sức khỏe đúng cách, tốc độ suy giảm có thể diễn ra nhanh hơn, kéo theo nguy cơ rút ngắn tuổi thọ.

Các chuyên gia cho rằng "khủng hoảng tuổi trung niên" thường xuất hiện trong giai đoạn từ 35 đến 50 tuổi. 

Đây là thời điểm nhiều người bắt đầu lo lắng về việc già đi, cảm thấy thành tựu chưa như mong muốn, đời sống tình cảm suy giảm hoặc sức khỏe không còn như trước. Những thay đổi này âm thầm ảnh hưởng đến cả tâm lý lẫn thể chất.

Khi bước qua tuổi 60, cơ thể nam giới bước vào một "ngã rẽ" rõ rệt. Nếu không duy trì lối sống khoa học, họ dễ cảm thấy mệt mỏi, chán nản vì sức khỏe suy yếu nhanh. 

Ngược lại, những người chú ý chăm sóc bản thân từ sớm thường giữ được phong độ tốt hơn, kéo dài tuổi thọ và chất lượng cuộc sống.

Khi bước qua tuổi 60, cơ thể nam giới bước vào một "ngã rẽ" rõ rệt. Nếu không duy trì lối sống khoa học, họ dễ cảm thấy mệt mỏi, chán nản vì sức khỏe suy yếu nhanh. Ảnh minh họa

Đàn ông bắt đầu già đi từ khi nào?

Thời điểm lão hóa của nam giới không hoàn toàn giống nhau vì phụ thuộc vào di truyền, lối sống và môi trường. 

Tuy nhiên, về mặt sinh lý, quá trình suy giảm thường bắt đầu từ sau tuổi 30. Đến giai đoạn 50–60 tuổi, tốc độ lão hóa diễn ra nhanh hơn do thay đổi hormone và chức năng cơ thể.

Nam giới lớn tuổi thường giảm khối lượng cơ, sức mạnh suy yếu, tốc độ trao đổi chất chậm lại và hệ miễn dịch kém hơn. Những yếu tố này khiến cơ thể dễ mắc bệnh, lâu hồi phục và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Đàn ông tuổi thọ ngắn thường "yếu" ở 5 điểm này

Sau khi đàn ông bước sang tuổi 60, cơ thể sẽ trải qua nhiều thay đổi, chủ yếu là do quá trình lão hóa tự nhiên. Nếu một người bắt đầu thấy "yếu" ở 5 điều sau đây, có thể tốc độ lão hóa đang diễn ra rất nhanh, kéo theo đó là nguy cơ giảm sút tuổi thọ:

Chức năng sinh lý suy giảm

Sau tuổi 60, nhiều cơ quan trong cơ thể hoạt động kém hiệu quả hơn. Nam giới có thể gặp tình trạng mờ mắt, vận động chậm, sức bền giảm hoặc dễ mệt mỏi. Đây là dấu hiệu cho thấy thể lực tổng thể đang suy yếu.

Độ tuổi 60 là độ tuổi bắt đầu của tuổi già, lúc này các cơ quan và các chỉ số sinh lý trong cơ thể sẽ suy giảm dần. Ảnh minh họa

Hệ miễn dịch và trao đổi chất yếu

Khi hệ miễn dịch suy giảm, cơ thể dễ bị vi khuẩn, virus hoặc nấm tấn công. Đồng thời, quá trình trao đổi chất chậm khiến việc hồi phục sau bệnh lâu hơn, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tăng huyết áp hay bệnh tim mạch.

Xương khớp suy yếu

Mật độ xương giảm dần theo tuổi tác khiến xương dễ gãy hơn. Người trên 50–60 tuổi đặc biệt dễ gặp tình trạng loãng xương, không chỉ tăng nguy cơ chấn thương mà còn kéo dài thời gian hồi phục.

Khi đến giữa cuộc đời, xương dễ gãy hơn do bắt đầu giảm mật độ. Ảnh minh họa

Cơ bắp mất dần sức mạnh

Khối lượng cơ giảm theo tuổi, đặc biệt rõ sau tuổi 60. Khi cơ bắp yếu, khả năng vận động giảm, nguy cơ té ngã và chấn thương tăng cao. Đây là nguyên nhân phổ biến khiến người lớn tuổi mất tự chủ trong sinh hoạt.

Hệ tim mạch suy giảm

Tuổi càng cao, động mạch dễ xơ cứng, mạch máu kém đàn hồi, làm tăng nguy cơ bệnh tim và đột quỵ. Tuy nhiên, theo nhiều dữ liệu, tỷ lệ sống sót sau khi chẩn đoán suy tim lần lượt sau 1, 2, 5 và 10 năm là 87%, 73%, 57% và 35%. Con số này cho thấy sức khỏe tim mạch ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ.

Muốn sống thọ, đàn ông nên làm 4 điều này

Chế độ ăn uống cân bằng đóng vai trò nền tảng. Nam giới nên ưu tiên rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, protein chất lượng cao và chất béo lành mạnh. 

Việc hạn chế đường, muối và thực phẩm nhiều chất béo giúp giảm nguy cơ bệnh mạn tính.

Tập thể dục đều đặn giúp duy trì khối cơ, cải thiện tim phổi và tăng cường tuần hoàn máu. Các hoạt động như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội khoảng 150 phút mỗi tuần có thể mang lại hiệu quả rõ rệt. 

Giấc ngủ đủ 7–9 giờ mỗi đêm giúp cơ thể hồi phục và tái tạo. Môi trường ngủ yên tĩnh, tối và mát sẽ cải thiện chất lượng nghỉ ngơi.

Ngoài ra, kiểm soát căng thẳng cũng rất quan trọng. Thiền, yoga, hít thở sâu hoặc duy trì giao tiếp xã hội tích cực giúp giảm áp lực và làm chậm quá trình lão hóa. 

Nhìn chung, tuổi thọ của nam giới không chỉ phụ thuộc vào yếu tố di truyền mà còn gắn chặt với lối sống. Nhận diện sớm những dấu hiệu suy yếu và thay đổi thói quen sinh hoạt sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, kéo dài tuổi thọ và tận hưởng tuổi già an yên.

Hai thói quen âm thầm quyết định tuổi thọ của bạn

GĐXH - Nhiều người cho rằng tuổi thọ chủ yếu do di truyền quyết định. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng lối sống và thói quen hằng ngày mới là yếu tố có ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Theo Sohu

Tin liên quan

9 điều tưởng bình thường nhưng lại là chìa khóa của hạnh phúc

Gia đình có đủ 3 con giáp này, nghèo mấy cũng đổi vận, tiền vào như nước

3 kiểu gia đình nuôi dạy con thông minh, kiểu thứ 2 không ai ngờ tới

Yêu đến mấy cũng không bao giờ tỏ tình trước: Những cung hoàng đạo nữ kiêu hãnh nhất trong tình yêu

Không muốn làm osin cho con cháu, cụ bà thuê nhà ở riêng: Tuổi già bất ngờ 'dễ thở' hơn

Không phải cứ gắn mác healthy là an toàn: Cẩn trọng với những món ăn có thể gây hại tuyến giáp

Sống khỏe - 9 giờ trước

Nhiều thực phẩm được xem là “healthy” lại tiềm ẩn nguy cơ với người có vấn đề tuyến giáp. Nếu ăn sai cách hoặc lạm dụng, chúng có thể âm thầm làm bệnh nặng hơn mà bạn không ngờ tới.

Nữ du khách nước ngoài phát hiện ung thư đại tràng thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Theo bác sĩ, trước khi nhập viện vì ung thư đại tràng, bệnh nhân đã tự ý dùng thuốc tại nhà, khiến tình trạng bệnh diễn tiến nặng hơn.

Trẻ suy tim cấp sau khi dùng sữa công thức: Dấu hiệu sốc phản vệ không nên bỏ qua

Mẹ và bé - 15 giờ trước

GĐXH - Một trẻ nhỏ tại Phú Thọ nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi uống sữa công thức. Bác sĩ xác định nguyên nhân là sốc phản vệ, gây biến chứng suy tim cấp.

Bất ngờ phát hiện suy thận giai đoạn nặng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng dễ bỏ qua

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Ngứa da tưởng chừng là vấn đề ngoài da thông thường nhưng có thể là dấu hiệu cảnh báo suy thận. Nhiều người chủ quan tự điều trị tại nhà, đến khi đi khám mới phát hiện bệnh đã ở giai đoạn nặng.

Nữ sinh bị dây điện giăng ngang đường cứa vào cổ

Y tế - 22 giờ trước

Trong lúc đi học về, 1 nữ sinh ở Quảng Trị vướng dây điện giăng ngang đường nên ngã xuống, bị chấn thương vùng cổ, đầu.

Món quen thuộc được rất nhiều người yêu thích chứa tới 500 kcal: Ăn thế nào để không lo tăng cân?

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, món ăn quen thuộc này còn cung cấp nguồn năng lượng khá cao cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát khẩu phần, nguy cơ tăng cân và ảnh hưởng sức khỏe là điều khó tránh khỏi.

Người đàn ông 45 tuổi sụt 10kg vì biến chứng bệnh tiểu đường, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chủ quan với dấu hiệu sụt cân nhanh, khát nước, tiểu nhiều, người đàn ông 45 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, được chẩn đoán bệnh tiểu đường type 2 kèm biến chứng tăng áp lực thẩm thấu nguy hiểm.

Loại trái cây này tuy nhỏ nhưng 'có võ': 5 lợi ích khiến nhiều người bất ngờ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ là loại trái cây thơm ngon, dâu tây còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), việc bổ sung dâu tây đúng cách có thể hỗ trợ tăng cường miễn dịch, cải thiện tiêu hóa, tốt cho tim mạch và làn da.

Người phụ nữ 67 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư thận giai đoạn sớm từ 1 việc nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Qua siêu âm và nội soi, ngoài tình trạng viêm dạ dày, bác sĩ phát hiện thêm một khối u kích thước khoảng 15 mm ở thận trái - nghi ngờ ung thư thận giai đoạn sớm.

Người phụ nữ phát hiện ung thư tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Đau cổ, khàn tiếng, nuốt vướng kéo dài tưởng là bệnh lý thông thường, người phụ nữ 70 tuổi đi khám mới phát hiện mắc ung thư tuyến giáp.

Người đàn ông 67 tuổi ở Hà Nội phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe

GĐXH - Sau 3 tháng xuất hiện yếu nhẹ tay phải, người đàn ông 67 tuổi đi khám phát hiện ung thư phổi khi bệnh đã di căn não và nhiều cơ quan.

Người phụ nữ 57 tuổi phát hiện suy thận kèm suy giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt không ngờ tới

Sống khỏe
Ung thư không tự nhiên đến: 3 tín hiệu cơ thể phát ra từ sớm nhưng nhiều người Việt từng bỏ qua

Sống khỏe
Bất ngờ phát hiện suy thận giai đoạn nặng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng dễ bỏ qua

Sống khỏe
Người phụ nữ 67 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư thận giai đoạn sớm từ 1 việc nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
