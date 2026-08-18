Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đặng Thu Thảo kết hôn cùng doanh nhân Tín Nguyễn, có 3 con và hiện đang sống trong căn penthouse hơn 300 m2 tại một chung cư cao cấp ở phường Bến Nghé. Dù cuộc sống hào môn nhưng Đặng Thu Thảo không chạy theo những trào lưu quá táo bạo, cũng hiếm khi biến hàng hiệu thành tâm điểm mà luôn theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch và có phần cổ điển.