Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Thứ ba, 19:33 18/08/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Không chạy theo những trào lưu quá táo bạo, cũng hiếm khi biến hàng hiệu thành tâm điểm, Đặng Thu Thảo luôn gây chú ý khi theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch và có phần cổ điển.

Đặng Thu Thảo tỏa sáng với phong cách nữ tính và thanh lịch ở tuổi 35 - Ảnh 1.Nữ diễn viên 36 tuổi gây chú ý với sắc vóc mẹ 2 con

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Đặng Thu Thảo tỏa sáng với phong cách nữ tính và thanh lịch ở tuổi 35 - Ảnh 2.

Đặng Thu Thảo kết hôn cùng doanh nhân Tín Nguyễn, có 3 con và hiện đang sống trong căn penthouse hơn 300 m2 tại một chung cư cao cấp ở phường Bến Nghé. Dù cuộc sống hào môn nhưng Đặng Thu Thảo không chạy theo những trào lưu quá táo bạo, cũng hiếm khi biến hàng hiệu thành tâm điểm mà luôn theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch và có phần cổ điển.

Đặng Thu Thảo tỏa sáng với phong cách nữ tính và thanh lịch ở tuổi 35 - Ảnh 3.

Dù hiếm khi xuất hiện sự kiện hay mạng xã hội nhưng mỗi khi xuất hiện, cô đều cho thấy sức hút bởi vẻ đằm thắm, gu thời trang thanh lịch. Hồi tháng 3, Đặng Thu Thảo và chồng có chuyến du lịch biển đầu hè, cả hai khoe ảnh ngắm hoàng hôn bên bờ biển với trang phục đồng điệu. 

Đặng Thu Thảo tỏa sáng với phong cách nữ tính và thanh lịch ở tuổi 35 - Ảnh 4.

Đặng Thu Thảo đưa sự thanh lịch vào phong cách nghỉ dưỡng. Người đẹp kết hợp áo không tay màu kem với chân váy dài cùng tông. Công thức nền gần như tối giản tuyệt đối, không họa tiết lớn, không màu sắc tương phản và cũng không có những đường cắt táo bạo. Điểm đáng chú ý nằm ở cách cô sử dụng phụ kiện để tạo cá tính.

Đặng Thu Thảo tỏa sáng với phong cách nữ tính và thanh lịch ở tuổi 35 - Ảnh 5.

Một chiếc khăn lụa họa tiết được khoác tự nhiên trên vai, kính mắt dáng nhỏ đem lại nét hiện đại. Nếu bỏ những phụ kiện này, bộ đồ chỉ còn là sự kết hợp tương đối cơ bản giữa áo và chân váy màu kem. Chính chiếc khăn, kính và túi đã hoàn thiện câu chuyện thời trang.

Đặng Thu Thảo tỏa sáng với phong cách nữ tính và thanh lịch ở tuổi 35 - Ảnh 6.

Đó cũng là nét gần với tinh thần “quiet luxury”: cảm giác sang trọng không nhất thiết đến từ việc phô bày thật nhiều món đồ đắt giá, mà trước hết nằm ở chất liệu, màu sắc, độ vừa vặn và cách kết hợp.

Đặng Thu Thảo tỏa sáng với phong cách nữ tính và thanh lịch ở tuổi 35 - Ảnh 7.
Đặng Thu Thảo tỏa sáng với phong cách nữ tính và thanh lịch ở tuổi 35 - Ảnh 8.

Trong một lần xuất hiện tại sự kiện, Đặng Thu Thảo lựa chọn cả bộ trang phục màu trắng gồm áo jacket và chân váy dài. Cách xử lý này khá tiêu biểu cho phong cách của Đặng Thu Thảo: kín đáo nhưng không bảo thủ, nữ tính nhưng không quá điệu đà.

Đặng Thu Thảo tỏa sáng với phong cách nữ tính và thanh lịch ở tuổi 35 - Ảnh 9.
Đặng Thu Thảo tỏa sáng với phong cách nữ tính và thanh lịch ở tuổi 35 - Ảnh 10.
Đặng Thu Thảo tỏa sáng với phong cách nữ tính và thanh lịch ở tuổi 35 - Ảnh 11.

Một lát cắt khác trong gu thời trang của Đặng Thu Thảo là áo dài. Mái tóc đen được uốn thành những lọn lớn và xử lý gọn ở phần trước cũng góp phần tạo nên vẻ đài các. Dù với phong cách nào thì Đặng Thu Thảo vẫn chứng tỏ được gu thời trang thanh lịch và sức hút của bản thân.

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