Đan Trường phản hồi tranh cãi kêu gọi từ thiện: 'Có lần tiền thu không đủ, tôi phải bù vào'

Đan Trường đi du lịch cùng vợ cũ và con trai GĐXH - Đan Trường dù đã ly hôn với doanh nhân Thủy Tiên nhưng cả 2 vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và cùng nhau chăm sóc con trai chung.

Đan Trường ngày 24/11 đã kêu gọi từ thiện bằng tài khoản cá nhân, ngay sau đó nam ca sĩ đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có quan điểm cho rằng việc sử dụng tài khoản cá nhân PHẠM ĐAN TRƯỜNG để tiếp nhận quyên góp có thể chưa phù hợp với quy định hiện hành.

Đan Trường gây tranh cãi khi đăng tải tài khoản cá nhân để kêu gọi từ thiện.

Trước những tranh cãi của khán giả, Đan Trường đã chính thức lên tiếng. Anh viết trên trên trang cá nhân để giải thích cho việc mình kêu gọi bằng tài khoản cá nhân. Ngoài ra, anh còn sao kê số tiền đã nhận được sau khi quyên góp.



"Xin chào cả nhà,

Không biết đây đã là lần thứ mấy Đan Trường làm từ thiện theo hình thức nhỏ – gọn – kiểu gia đình như thế này. Nhưng nếu mọi người theo dõi các bài viết của Đan Trường từ trước đến nay sẽ thấy mọi khoản thu – chi đều được công bố rõ ràng. Dù bạn nào ủng hộ chỉ 10.000 đồng, Đan Trường vẫn luôn trân trọng và minh bạch đăng tải.

Phần lớn những người chung tay cùng Đan Trường đều là fan lâu năm, những bạn thường xuyên đi xem hát, gặp gỡ, ăn uống thân thiết. Việc làm từ thiện luôn xuất phát từ cái tâm, và Đan Trường tin rằng "tích tiểu thành đại". Mỗi tấm lòng, dù nhỏ hay lớn, đều là sự động viên vô cùng quý giá.

Ai từng làm từ thiện mới hiểu: không phải cứ kêu gọi là sẽ có người ủng hộ ngay. Khi đi diễn ở nước ngoài, nhiều lúc Đan Trường cũng ngại lắm — phải cầm rổ đi từng vòng dưới sân khấu để vận động khán giả quyên góp. Khán giả ở nước ngoài lại không thể chuyển khoản về Việt Nam, nên buộc phải gửi tiền mặt cho Đan Trường. Có những lần số tiền thu được không đủ theo kế hoạch, Đan Trường phải bù thêm tiền túi để hoàn thành chuyến thiện nguyện", Đan Trường viết.

Đan Trường sao kê vào tối 24/11 để minh bạch số tiền kêu gọi từ thiện.

Việc Đan Trường lên tiếng và chia sẻ sao kê đang được khán giả ủng hộ. Nhất là fan của nam ca sĩ, hiện trong dòng thông báo sao kê đã có hàng trăm bình luận đồng tình và mong muốn mọi người bớt soi xét.

Theo thông tin mới cập nhật, Đan Trường đã khóa tài khoản cá nhân và chuyển tiền đến UBMTTQ Khánh Hòa và Đắk Lắk. Cụ thể, nam ca sĩ chuyển đến UBMTTQ Đắk Lắk số tiền: 170.575.000 đồng, số tiền gửi tới UBMTTQ Khánh Hòa: 100.000.000 đồng. Đồng thời, Đan Trường cũng gửi lời động viện đến đồng bào vùng lũ: "Xin chia sẻ với người dân các tỉnh trên và xin cảm ơn tấm lòng của các bạn, các fans thân yêu của Đan Trường đã chung tay với Đan Trường sẻ chia với đồng bào bị bão lũ".

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên, anh dùng tài khoản cá nhân kêu gọi từ thiện. Trước đó, anh có rất nhiều lần tự quyên góp tiền từ người hâm mộ để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể năm 2024, trong trận bão Yagi, Đan Trường cũng kêu gọi từ thiện và anh cũng thống kê rất rõ ràng số tiền nhận được. Theo danh sách thống kê mà nam ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân, ở thời điểm đó, sau 3 ngày kêu gọi, anh đã nhận được hơn 300 triệu đồng từ các khán giả trong và ngoài nước.

Không chỉ kêu gọi từ thiện, trong đợt dịch COVID-19, Đan Trường còn tự bỏ tiền túi ra làm việc thiện. Cụ thể, Đan Trường đã góp tiền cùng Trung Quang (Quán quân Thần tượng Bolero 2016) hỗ trợ 4 chuyến xe trao quà từ thiện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở TP.HCM.

Đan Trường và con trai trong một chuyến đi thăm các làng trẻ SOS ở Việt Nam.

Ngoài ra, anh cũng đưa con trai Mathis Thiên Từ đi từ thiện cùng gia đình ở các làng trẻ. Nam ca sĩ và vợ cũ muốn thông qua những chuyến từ thiện này, con trai sẽ có thêm nhiều trải nghiệm trong hành trình về Việt Nam lần này. Và làm từ thiện sẽ là một trải nghiệm độc đáo, giúp bé khơi dậy lòng trắc ẩn ngay từ khi còn bé.

Hòa Minzy, Tuấn Hưng, Đan Trường có động thái gây chú ý khi bão số 10 đổ bộ miền Trung GĐXH - Trong khi Hoa hậu Hương Giang, Tuấn Hưng và nhiều nghệ sĩ ủng hộ tiền mặt thì Bằng Kiều, Đan Trường dành doanh thu phát hành MV mới để hướng về đồng bào bão lũ.



