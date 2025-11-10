Mới nhất
Đan Trường đi du lịch cùng vợ cũ và con trai

Thứ hai, 15:00 10/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đan Trường dù đã ly hôn với doanh nhân Thủy Tiên nhưng cả 2 vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và cùng nhau chăm sóc con trai chung.

Hòa Minzy, Tuấn Hưng, Đan Trường có động thái gây chú ý khi bão số 10 đổ bộ miền TrungHòa Minzy, Tuấn Hưng, Đan Trường có động thái gây chú ý khi bão số 10 đổ bộ miền Trung

GĐXH - Trong khi Hoa hậu Hương Giang, Tuấn Hưng và nhiều nghệ sĩ ủng hộ tiền mặt thì Bằng Kiều, Đan Trường dành doanh thu phát hành MV mới để hướng về đồng bào bão lũ.

Đan Trường mới đây đã có chuyến du lịch Trung Quốc cùng vợ cũ - doanh nhân Thủy Tiên. Anh còn thoải mái khoe hình ảnh cả 2 cosplay trang phục nhà Thanh trong chuyến đi du lịch của gia đình. Con trai của Đan Trường và vợ cũng rất hạnh phúc khi được bố mẹ quan tâm và yêu thương.

Hình ảnh ấm áp của Đan Trường và vợ cũ cùng con trai nhận được những bình luận tích cực từ mạng xã hội. Trên trang cá nhân của anh, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước ứng xử văn minh sau ly hôn của 2 người.

Hình ảnh ấm áp của 'anh Bo' Đan Trường đi du lịch cùng vợ cũ và con trai - Ảnh 2.

Hình ảnh ấm áp của 'anh Bo' Đan Trường đi du lịch cùng vợ cũ và con trai - Ảnh 3.

Đan Trường và vợ cũ cùng con trai đi du lịch Trung Quốc với nhau.

Được biết, cách đây ít ngày, nhân dịp kỉ niệm 30 năm ca hát của chồng cũ, doanh nhân Thủy Tiên đưa con trai Thiên Từ về nước để tham dự show. Không chỉ vậy, nhằm ủng hộ chồng cũ và giúp con trai có màn xuất hiện ấn tượng trước khán giả, chị tự viết ca khúc "Rise For You", nhờ nhạc sĩ Nguyễn Quốc Cường hòa âm, phối khí, chuẩn bị cho bé Thiên Từ biểu diễn trên sân khấu. 

Hình ảnh ấm áp của 'anh Bo' Đan Trường đi du lịch cùng vợ cũ và con trai - Ảnh 4.

Vợ cũ và con trai về nước dự show kỉ niệm 30 năm ca hát của Đan Trường.

Được biết, dù đã ly hôn nhưng Đan Trường tiết lộ anh và vợ cũ Thủy Tiên vẫn có thể sống chung nhà nếu có dịp hội ngộ. Thủy Tiên thỉnh thoảng vẫn ở khách sạn hay sang nhà Đan Trường chơi, hoặc Đan Trường qua Mỹ thì cũng ở khách sạn hoặc ở nhà Thủy Tiên. Với cả hai, dù không còn vợ chồng nhưng họ vẫn ý thức được trách nhiệm với con trai Thiên Từ.

Đan Trường với những bản hit như Kiếp ve sầu, Đi về nơi xa, Bóng dáng thiên thần, Lời ru tình, Dòng sông băng, Email tình yêu, Phong ba tình đời, Bước chân lẻ loi, Hôn môi xa... đã cùng anh lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Nam ca sĩ cũng sở hữu bộ sưu tập khá đồ sộ các giải thưởng uy tín như giải Làn Sóng Xanh, Ngôi Sao Bạch Kim, Album vàng, giải Mai vàng... trong nhiều năm liền.

Sau 30 năm theo đuổi sự nghiệp ca hát, Đan Trường vẫn giữ được "sức nóng" nhất định và xây dựng được vị thế vững chắc trong làng âm nhạc. Khi không còn áp lực để nổi tiếng, anh cho biết bản thân chỉ hát vì đam mê, chứ không còn bận tâm đến hào quang.

Ở tuổi 49, ca sĩ Đan Trường bất ngờ tiết lộ về sức khỏe của mình, căn bệnh anh mắc phải nguy hiểm thế nào?Ở tuổi 49, ca sĩ Đan Trường bất ngờ tiết lộ về sức khỏe của mình, căn bệnh anh mắc phải nguy hiểm thế nào?

GĐXH - Ca sĩ Đan Trường cho biết ngoài căn bệnh xương khớp, anh còn bị mắc bệnh rối loạn tiền đình sai tư thế, đã điều trị nhưng "bệnh không trị dứt điểm được".


Đỗ Quyên
