Đang ăn cơm, cụ ông phải nhập viện khẩn do tai nạn hay gặp ở người cao tuổi
GĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử phản xạ ánh sáng yếu, không có mạch cảnh, mạch bẹn và huyết áp không đo được.
Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu thành công cụ ông 90 tuổi bị tắc nghẽn đường thở trong khi ăn.
Theo đó, tối 4/10, sau khi nuốt thìa cơm, cụ ông đột ngột tím tái, ngừng thở. Người nhà lập tức hỗ trợ vỗ rung sơ cứu và nhanh chóng đưa ông vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Tại đây, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu (Glasgow 3 điểm), đồng tử phản xạ ánh sáng yếu, không có mạch cảnh, mạch bẹn và huyết áp không đo được. Các bác sĩ ngay lập tức tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn: ép tim ngoài lồng ngực, tiêm Adrenalin, đặt ống thở.
Trong quá trình cấp cứu, đặt ống thở, các bác sĩ phát hiện và lấy ra dị vật gây tắc nghẽn đường thở – là những hạt cơm trong bữa ăn tối. Sau 20 phút nỗ lực cấp cứu, bệnh nhân đã có mạch đập trở lại.
Thận trọng tắc nghẽn đường thở ở người cao tuổi
Theo bác sĩ Đặng Hoàng Điệp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tắc nghẽn đường thở xảy ra khi thức ăn, nước, hoặc vật lạ lọt vào đường hô hấp, gây bít tắc khiến người bệnh không thể thở được. Nếu không được cấp cứu kịp thời, có thể dẫn tới tử vong chỉ sau vài phút.
Trong khi đó, người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao bị tắc nghẽn đường thở do răng yếu, phản xạ nuốt chậm hoặc mắc các bệnh lý như tai biến, Parkinson, Alzheimer… Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, trong quá trình ăn uống và chăm sóc cần đặc biệt lưu ý: Ăn chậm, nhai kỹ, không nói chuyện khi ăn. Người già thường có răng yếu và phản xạ nuốt chậm; nếu ăn vội hoặc vừa ăn vừa nói rất dễ bị sặc, nghẹt đường thở.
Bên cạnh đó, cần lựa chọn thực phẩm phù hợp. Tránh các món dai, cứng, khô hoặc dễ vỡ vụn như thịt gân, bánh khô, cơm nếp, lạc rang… Ưu tiên món mềm, dễ nuốt, có nước hoặc xốt như cháo, súp, cơm mềm.
Ngoài ra, không ăn khi đang mệt hoặc nằm vì khi mệt, phản xạ nuốt giảm. Người cao tuổi nên ngồi thẳng lưng, đầu hơi cúi nhẹ khi ăn; tuyệt đối không ăn khi đang nằm hoặc nửa nằm nửa ngồi.
Đối với người có bệnh lý nền ảnh hưởng đến nuốt, gia đình cần chú ý quan sát khi ăn, nếu thấy ho sặc, tím tái, khó thở... phải ngừng ăn ngay. Gia đình nên biết cách vỗ lưng, ấn ngực hoặc ép tim ngoài lồng ngực trong trường hợp khẩn cấp và đưa người bệnh đến ngay các cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.
