Nữ MC lần đầu dẫn Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia' tại điểm cầu Đồng Tháp là ai?

MC Phí Linh lần đầu dẫn Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia"

Theo thông báo của VTV, những gương mặt dẫn chương trình tại 4 điểm cầu trong trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm 2025 vẫn là các MC đã quen thuộc trên sóng truyền hình. MC Đức Bảo (điểm cầu Thành phố Huế), MC Công Tố (điểm cầu Khánh Hòa) và Huyền Trang (điểm cầu Hà Nội). Tại điểm cầu Đồng Tháp sẽ do MC Phí Linh đảm nhận. Đây là lần đầu nữ MC giữ vị trí dẫn tại một điểm cầu trong trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia".

Chia sẻ trên Thời báo VTV, MC Phí Linh cho biết: "Linh rất háo hức và vui khi được lãnh đạo Ban Văn hoá - Giải trí và ekip sản xuất chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn dắt tại điểm cầu Đồng Tháp trong trận chung kết năm nay... Cùng với sự vui mừng háo hức thì Linh cũng lo lắng nhiều. Làm sao để cổ vũ sôi nổi nhất, thể hiện tinh thần của vùng văn hoá rất độc đáo của Đồng Tháp trong chương trình, chưa gì mình đã cảm thấy tinh thần máu chiến dâng lên trong người rồi. Linh mong cầu Đồng Tháp giành chiến thắng".

MC Phí Linh. Ảnh VTV

Phí Linh tuyên bố đã sẵn sàng để không chỉ hoàn thành vai trò MC mà còn cổ vũ hết mình cho thí sinh Nhựt Lam, cạnh tranh công bằng với các điểm cầu khác, hứa hẹn biến điểm cầu xa nhất này thành điểm cầu đầy bất ngờ.

Phí Linh còn tiết lộ cô là khán giả trung thành của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia". Ngay từ khi còn là học sinh THPT Chu Văn An (Hà Nội), Phí Linh đã có cơ hội đến trường quay của chương trình để cổ vũ cho bạn học của mình. Nữ MC nói chưa từng bỏ lỡ trận chung kết nào của cuộc thi tri thức này. "Đây luôn là sự kiện Linh sẽ gác lại mọi việc, dạy từ rất sớm để theo dõi" - MC Phí Linh nói thêm.

MC Phí Linh sẽ dẫn Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" tại điểm cầu Đồng Tháp. Ảnh VTV

MC Phí Linh - Gương mặt thân quen với khán giả VTV

MC Phí Linh tên đầy đủ là Phí Nguyễn Thùy Linh, sinh năm 1989 tại Hà Nội. Cô là gương mặt quen thuộc trên các chương trình, gameshow của Đài truyền hình Việt Nam. Phí Linh ghi dấu ấn với khán giả khi dẫn dắt, "cầm trịch" hàng loạt các chương trình như: Me xanh, Quán âm nhạc (VTV3), Kidshow Hành Tinh Vuông Kplus, Gương mặt mới (VTV6), Thời trang và cuộc sống, Muôn màu Showbiz, Thay đổi cuộc sống, The Voice, King of Rap, The Heroe, Điểm hẹn tài năng...

Đặc biệt, MC Phí Linh từng đảm nhận vị trí dẫn chính cùng với MC Đức Bảo trong Lễ khai mạc SEA Games 31 vào năm 2022. Theo đại diện Ban tổ chức, MC Phí Linh và MC Đức Bảo được lựa chọn là người dẫn chương trình khai mạc vì đây là 2 MC có bản lĩnh sân khấu được chứng minh qua các sự kiện lớn và có khả năng dẫn lưu loát bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

MC Phí Linh gương mặt thân quen với khán giả VTV. Ảnh VTV

MC Phí Linh còn vinh dự khi lần đầu đảm nhận vai trò người dẫn chương trình cho đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024. Mới đây, cô còn gây ấn tượng khi trở thành MC dẫn hai đại nhạc hội đình đám V Concert - Rạng rỡ Việt Nam và V Fest - Thanh xuân rực rỡ.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm nghề dẫn chương trình, MC Phí Linh nhận được nhiều lời khen ngợi bởi ngoại hình thu hút, phong thái đĩnh đạc, lối dẫn chuyên nghiệp và đặc biệt là khả năng hoạt ngôn, linh hoạt. Trong bất kỳ chương trình ở bất cứ thể loại nào mà Phí Linh đảm nhận vị trí dẫn chương trình, nữ MC đều khiến khán giả vô cùng ấn tượng.

MC Phí Linh từng trở thành MC và người mẫu sải bước trên sàn catwalk tại Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2022. Ảnh VTV

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ là cuộc đấu trí căng thẳng của bốn nhà leo núi và được dự đoán sẽ mang đến nhiều bất ngờ khó đoán khi bốn thí sinh đều ngang tài ngang sức. Chương trình sẽ diễn ra vào 8h30 sáng Chủ nhật (ngày 26/10/2025) tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu. Trận Chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.

