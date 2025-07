Đang đi cấy lúa, hai vợ chồng ở Hà Nội bị sét đánh ngã quỵ

Ngày 1/7, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Thanh Oai (Hà Nội), đơn vị này vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân là vợ chồng cùng bị sét đánh khi đang đi làm đồng.

Cụ thể, chiều qua (30/6), hai bệnh nhân 53 và 52 tuổi, ở xã Đỗ Động, Hà Nội đang làm ruộng, bị tia sét đánh.

Người chồng cho biết khi ông đang cấy, bỗng cảm nhận có nguồn điện mạnh từ tia sét đánh xuống ngay bên cạnh nên choáng váng ngã quỵ xuống ruộng.

Một lúc sau định thần lại được, người chồng nhìn sang vợ cũng thấy bà ngã quỵ. May mắn bệnh nhân tỉnh táo, gọi được những người xung quanh, đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Oai, Hà Nội cấp cứu. Địa điểm hai bệnh nhân này bị sét đánh cách bệnh viện khoảng 2-3km.

Người trực tiếp cấp cứu cho hai bệnh nhân-Bác sĩ Nguyễn Văn Cao, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc chia sẻ với Vietnamnet điều lo lắng nhất khi bị sét đánh là bệnh nhân có thể bị rung thất, ngừng tim, mất ý thức, nếu không cấp cứu kịp thời có thể tử vong.

Hai bệnh nhân này bị ảnh hưởng bởi nguồn điện dẫn truyền từ tia sét, không trực tiếp đánh vào người nên vẫn tỉnh táo, có triệu chứng tê, đau ở dọc cánh tay bên tiếp xúc nguồn điện do tia sét phóng ra.

Hai vợ chồng bị sét đánh khi đang làm đồng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các y, bác sĩ đã khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp cứu kịp thời như đặt đường truyền, thở oxy, theo dõi dấu hiệu sinh tồn, rối loạn nhịp tim qua monitor, giải thích và trấn an tinh thần bệnh nhân...

Sau khi được cấp cứu, các chỉ số sinh tồn bệnh nhân dần ổn định. Đến sáng nay (1/7), tình trạng bệnh nhân tiến triển tích cực, không có dấu hiệu rối loạn nhịp tim. Các xét nghiệm máu cơ bản cho kết quả bình thường, tiếp tục được chỉ định chụp CT sọ não đánh giá tổn thương nếu có.

Đáng chú ý, sét là hiện tượng thời tiết nguy hiểm, có thể gây ra nhiều thiệt hại về người. Khi gặp người bị sét đánh, nếu nạn nhân bị hôn mê, cần kiểm tra xem họ còn thở hay không. Nếu họ ngừng thở, cần tiến hành hồi sinh tim phổi cho nạn nhân ngay lập tức.

Trước đó, chiều 30/6, Hà Nội xảy ra mưa dông lớn, trong mưa có gió giật và sét. Dự báo mưa còn tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tới. Các bác sĩ khuyến cáo, để bảo vệ an toàn, khi gặp mưa bão, người dân nên tìm chỗ trú ẩn an toàn, tránh xa khu vực có cây to, cột điện.

Người dân không nên sử dụng các thiết bị điện tử khi trởi xảy ra mưa lớn, có sấm sét.

Mọi người tuyệt đối không sử dụng các thiết bị điện tử khi trời mưa giông và tắt nguồn điện, ngắt các thiết bị điện trong nhà khi có sấm sét.

Sấm sét là gì? Sét hay còn gọi là sự phóng điện dông là một nguồn điện từ mạnh phổ biến nhất xảy ra trong tự nhiên. Nguyên nhân gây ra sét là do sự hình thành các điện tích khối lớn. Nguồn sét chính là các đám mây mưa dông mang điện tích dương - âm ở các phần trên và dưới của đám mây, tạo ra xung quanh đám mây này một điện trường có cường độ lớn. Sét thường xảy ra trong mưa dông, đặc biệt là những trận mưa dông nhiệt, xuất hiện vào các buổi chiều sau một ngày nắng nóng gay gắt, hình thành do đối lưu rất mạnh trong khí quyển gây ra. Theo báo Công Thương sét hay tia sét là hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây và mặt đất hay giữa các đám mây mang các điện tích khác dấu, đôi khi còn xuất hiện trong các trận phun trào núi lửa hay bão bụi (cát). Khi phóng điện trong khí quyển, tia sét có thể di chuyển với tốc độ 36.000km/h. Sét có thể đạt tới nhiệt độ 30.000°C, gấp 20 lần nhiệt độ cần thiết để biến cát silica thành thủy tinh. Sét là những tia lửa được phát sinh do sự phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây. Theo các chuyên gia khí tượng, sét thường xuất hiện nhiều vào đầu mùa mưa. Bởi thời điểm này, lượng nước bốc hơi thành mây khá nhiều. Mây tích tụ điện sẽ dẫn đến hiện tượng sét đánh.

Trúc Chi (t/h)