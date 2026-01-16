Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Danh ca hải ngoại ly hôn ở tuổi U80 là ai?

Thứ sáu, 11:59 16/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Danh ca Tuấn Ngọc mới đây đã khiến dư luận sốc khi thông báo ly hôn vợ - Thái Thảo ở tuổi U80. Sau hơn 3 thập kỷ chung sống, họ đã đường ai nấy đi.

Tuấn Ngọc: 'Hát mà để người ta thấy kỹ thuật là thất bại'Tuấn Ngọc: "Hát mà để người ta thấy kỹ thuật là thất bại"

"Phải hát sao để thấy như bình thường nhưng thực sự lại rất khó" – Tuấn Ngọc nói.

Danh ca Tuấn Ngọc ở tuổi U80 đã quyết định ly hôn vợ - Thái Thảo trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Được biết, lý do đường ai nấy đi là cả hai không thể dung hòa. Nam danh ca và vợ làm đám cưới từ năm 1994 và đến năm 2003 mới đăng ký kết hôn. Sau 30 năm chung sống cả 2 đã chọn cách dừng lại và chia tay trong hòa bình.

Ở tuổi U80, việc danh ca Tuấn Ngọc ly hôn đã khiến nhiều khán giả bất ngờ và đặt ra nhiều nghi vấn. Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng việc họ dừng lại vì không thể dung hòa và chia tay trong hòa bình là lựa chọn tốt nhất. Cũng theo các chuyên gia tâm lý, việc ly hôn ở tuổi xế chiều đã trở thành hiện tượng bình thường trong cuộc sống hiện đại. Vì khi con cái khôn lớn, trưởng thành, nhiều người chọn cho mình cuộc sống tự do, để tận hưởng những điều họ mong muốn.

Danh ca hải ngoại ly hôn ở tuổi U80 là ai? - Ảnh 2.

Tuấn Ngọc và vợ thời còn hạnh phúc.

Về danh ca Tuấn Ngọc, hiện tại, dù ở tuổi U80 nhưng ông vẫn dành tình yêu đậm sâu cho âm nhạc. Cách đây đúng một năm, khi xuất hiện trong chương trình "Hoa xuân ca", Tuấn Ngọc đã tâm sự về giọng hát và tình hình sức khỏe hiện tại. Ông thừa nhận, đến tuổi 77, ông vẫn phải học hát, học từ ca sĩ trẻ. Bởi ông quan điểm, ca hát là cả một nghệ thuật và có xu hướng và nếu ca sĩ giữ được giọng hát thì đó là thụt lùi.

Nam danh ca tâm sự: "Mình có thể hát giỏi, hát chuẩn nhưng nếu không học thì sẽ bị hát cũ, xưa, không hợp thời nữa. Giống như cái áo dù đẹp nhưng nhìn kiểu dáng xưa quá cũng không ai mặc, nghệ thuật là vậy. Vì thế, người ca sĩ phải cấp tiến, theo dõi âm nhạc. Tôi biết ba ca sĩ trẻ (Lân Nhã, Quốc Thiên và Anh Tú) hát cùng tôi hát "Gửi người em gái miền Nam" đều rất hay nhưng tôi vẫn khuyên các bạn phải cố gắng trau dồi, học hỏi. Lên tới đỉnh đã khó, giữ mình ở trên đỉnh đó còn khó hơn. Hát là bao la, càng tập, càng hát càng thấy mình không biết gì, có như vậy mình mới biết trân quý khán giả".

Việc học hỏi và yêu nghề của Tuấn Ngọc có thể nói xuất phát từ truyền thống âm nhạc của gia đình. Theo đó, nam danh ca năm 1947 tại Đà Lạt, lớn lên trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Cha ông là nghệ sĩ Lữ Liên, các anh chị em đều là những giọng ca quen thuộc của tân nhạc Việt như Bích Chiêu, Anh Tú, Khánh Hà, Thúy Anh, Lan Anh, Lưu Bích. Nhiều nhạc sĩ lớn như Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn đánh giá Tuấn Ngọc là một trong những giọng nam thể hiện thành công nhất tác phẩm của họ và công chúng vẫn nhắc đến ông như một "tượng đài" của dòng nhạc trữ tình.

Danh ca hải ngoại ly hôn ở tuổi U80 là ai? - Ảnh 3.

Tuấn Ngọc là danh ca nổi tiếng ở trong nước và hải ngoại.

Chính với nền tảng gia đình như vậy nên Tuấn Ngọc muốn sống và học hỏi hết mình cho âm nhạc để phục vụ khán giả. Ông nói: "Tôi đến giờ vẫn có con đường học, vẫn được học là nhờ khán giả. Nếu không có khán giả tôi lấy đâu để học. Tôi vừa được đi làm vừa được học, học và thực hành thường xuyên".

Danh ca Tuấn Ngọc: "77 tuổi tôi vẫn phải học hát"Danh ca Tuấn Ngọc: '77 tuổi tôi vẫn phải học hát'

GĐXH - Danh ca Tuấn Ngọc cho biết ở tuổi U80 vẫn không ngừng học hát và cảm thấy may mắn, qua bao thời đại vẫn còn được xuất hiện trên sân khấu, có khán giả của riêng mình.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Con trai và con gái Hà Kiều Anh thu hút sự chú ý

Con trai và con gái Hà Kiều Anh thu hút sự chú ý

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Hà Kiều Anh khiến nhiều người bất ngờ khi khoe ảnh con trai và con gái trên trang cá nhân.

Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cưới

Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cưới

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền rơi nước mắt khi tham gia "Mái ấm gia đình Việt" ghi hình tại Hải Phòng mới đây.

'Thanh âm vượt đại dương', 'Tử chiến trên không' được chiếu phục vụ nhân dân tại Bắc Ninh

'Thanh âm vượt đại dương', 'Tử chiến trên không' được chiếu phục vụ nhân dân tại Bắc Ninh

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Tuần phim được tổ chức tại Bắc Ninh sẽ chiếu phục vụ nhân dân là những phim đạt giải thưởng Bông sen Vàng, Bông sen Bạc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24.

Sau thất bại ở Mỹ, Trương Minh Cường về nước làm lại từ đầu ở tuổi U50

Sau thất bại ở Mỹ, Trương Minh Cường về nước làm lại từ đầu ở tuổi U50

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

Diễn viên Trương Minh Cường trở lại với dự án điện ảnh sau "Lật mặt 7: Một điều ước" với vai diễn ông trùm phản diện. Ở tuổi U50, nam diễn viên lựa chọn bắt đầu lại hành trình chinh phục màn ảnh rộng, kiên trì tìm kiếm “đỉnh cao lần hai”.

Lệ Quyên đi nghỉ dưỡng cùng Lâm Bảo Châu, khoe lưng trần nuột nà

Lệ Quyên đi nghỉ dưỡng cùng Lâm Bảo Châu, khoe lưng trần nuột nà

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Lệ Quyên mới đây khoe lưng ong nuột nà khi đi chơi cùng bạn trai Lâm Bảo Châu ở Phú Quốc. Cặp đôi tận hưởng những ngày nghỉ yên bình bên nhau.

Con trai Lê Phương gây chú ý khi mẹ nhận tin vui ở tuổi trung niên

Con trai Lê Phương gây chú ý khi mẹ nhận tin vui ở tuổi trung niên

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Con trai Lê Phương có hành động bất ngờ, tình cảm chúc mừng mẹ sau khi cô nhận giải thưởng mới đây.

Tối nay, ca sĩ Hà Nhi siêu 'lầy lội' trong chương trình 'Sao Check' trên VTV3

Tối nay, ca sĩ Hà Nhi siêu 'lầy lội' trong chương trình 'Sao Check' trên VTV3

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Khách mời của chương trình "Sao Check" ngày 15/1 là Hà Nhi, nữ ca sĩ sẽ mang đến những khoảnh khắc siêu hài hước.

Tin vui của Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Tin vui của Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có một năm phát triển rực rỡ. Cả mới đây lại cùng đón nhận thêm tin vui.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam phủ nhận sai phạm trước cơ quan điều tra

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam phủ nhận sai phạm trước cơ quan điều tra

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Mỹ Trinh đã bị mời lên cơ quan điều tra vì liên quan đến dự án Trinh Tam, tuy nhiên nữ chủ tịch chối bỏ trách nhiệm gây ra các sai phạm.

Phương Oanh đang gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 là ai?

Phương Oanh đang gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 là ai?

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh - thí sinh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025, vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân với GPA cao, IELTS 7.5. Cô chia sẻ ước mơ và quyết tâm của mình trong cuộc thi nhan sắc.

Xem nhiều

Phát hiện Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam chuyển hàng triệu USD cho Phó Bí thư tỉnh

Phát hiện Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam chuyển hàng triệu USD cho Phó Bí thư tỉnh

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Triển đã có trong tay danh sách các khoản tiền lên tới hàng triệu USD mà Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã bí mật chuyển cho Phó Bí thư Sách trong suốt nhiều năm qua.

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Thế giới showbiz
Tin vui của Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Tin vui của Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Giải trí
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nghi ngờ mối quan hệ giữa Triển và các doanh nghiệp

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nghi ngờ mối quan hệ giữa Triển và các doanh nghiệp

Xem - nghe - đọc
Hé lộ kết thúc ngọt ngào cho cặp đôi gây nhiều tranh cãi trong 'Cách em 1 milimet'?

Hé lộ kết thúc ngọt ngào cho cặp đôi gây nhiều tranh cãi trong 'Cách em 1 milimet'?

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top