Danh ca hải ngoại ly hôn ở tuổi U80 là ai?
GĐXH - Danh ca Tuấn Ngọc mới đây đã khiến dư luận sốc khi thông báo ly hôn vợ - Thái Thảo ở tuổi U80. Sau hơn 3 thập kỷ chung sống, họ đã đường ai nấy đi.
Danh ca Tuấn Ngọc ở tuổi U80 đã quyết định ly hôn vợ - Thái Thảo trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Được biết, lý do đường ai nấy đi là cả hai không thể dung hòa. Nam danh ca và vợ làm đám cưới từ năm 1994 và đến năm 2003 mới đăng ký kết hôn. Sau 30 năm chung sống cả 2 đã chọn cách dừng lại và chia tay trong hòa bình.
Ở tuổi U80, việc danh ca Tuấn Ngọc ly hôn đã khiến nhiều khán giả bất ngờ và đặt ra nhiều nghi vấn. Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng việc họ dừng lại vì không thể dung hòa và chia tay trong hòa bình là lựa chọn tốt nhất. Cũng theo các chuyên gia tâm lý, việc ly hôn ở tuổi xế chiều đã trở thành hiện tượng bình thường trong cuộc sống hiện đại. Vì khi con cái khôn lớn, trưởng thành, nhiều người chọn cho mình cuộc sống tự do, để tận hưởng những điều họ mong muốn.
Về danh ca Tuấn Ngọc, hiện tại, dù ở tuổi U80 nhưng ông vẫn dành tình yêu đậm sâu cho âm nhạc. Cách đây đúng một năm, khi xuất hiện trong chương trình "Hoa xuân ca", Tuấn Ngọc đã tâm sự về giọng hát và tình hình sức khỏe hiện tại. Ông thừa nhận, đến tuổi 77, ông vẫn phải học hát, học từ ca sĩ trẻ. Bởi ông quan điểm, ca hát là cả một nghệ thuật và có xu hướng và nếu ca sĩ giữ được giọng hát thì đó là thụt lùi.
Nam danh ca tâm sự: "Mình có thể hát giỏi, hát chuẩn nhưng nếu không học thì sẽ bị hát cũ, xưa, không hợp thời nữa. Giống như cái áo dù đẹp nhưng nhìn kiểu dáng xưa quá cũng không ai mặc, nghệ thuật là vậy. Vì thế, người ca sĩ phải cấp tiến, theo dõi âm nhạc. Tôi biết ba ca sĩ trẻ (Lân Nhã, Quốc Thiên và Anh Tú) hát cùng tôi hát "Gửi người em gái miền Nam" đều rất hay nhưng tôi vẫn khuyên các bạn phải cố gắng trau dồi, học hỏi. Lên tới đỉnh đã khó, giữ mình ở trên đỉnh đó còn khó hơn. Hát là bao la, càng tập, càng hát càng thấy mình không biết gì, có như vậy mình mới biết trân quý khán giả".
Việc học hỏi và yêu nghề của Tuấn Ngọc có thể nói xuất phát từ truyền thống âm nhạc của gia đình. Theo đó, nam danh ca năm 1947 tại Đà Lạt, lớn lên trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Cha ông là nghệ sĩ Lữ Liên, các anh chị em đều là những giọng ca quen thuộc của tân nhạc Việt như Bích Chiêu, Anh Tú, Khánh Hà, Thúy Anh, Lan Anh, Lưu Bích. Nhiều nhạc sĩ lớn như Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn đánh giá Tuấn Ngọc là một trong những giọng nam thể hiện thành công nhất tác phẩm của họ và công chúng vẫn nhắc đến ông như một "tượng đài" của dòng nhạc trữ tình.
Chính với nền tảng gia đình như vậy nên Tuấn Ngọc muốn sống và học hỏi hết mình cho âm nhạc để phục vụ khán giả. Ông nói: "Tôi đến giờ vẫn có con đường học, vẫn được học là nhờ khán giả. Nếu không có khán giả tôi lấy đâu để học. Tôi vừa được đi làm vừa được học, học và thực hành thường xuyên".
