Danh tính 4 nạn nhân tử vong vụ 8 người bị ngạt khí ở Đà Nẵng
GĐXH - Danh tính 4 nạn nhân trong vụ 8 người bị ngạt khí do chạy máy phát điện ở Đà Nẵng đã được xác định.
Liên quan vụ 8 người bị ngạt khí ở Đà Nẵng, trên VietnamNet, ông Võ Như Phong (Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) cho biết, 4 nạn nhân đã tử vong.
Khoảng 11h ngày 28/10, tại nhà anh Nguyễn Quang L (SN 1989, trú Tổ dân phố Phong Thử 1, xã Điện Bàn Tây), 8 người được phát hiện nằm bất tỉnh. Lực lượng chức năng và người dân đã phá cửa, đưa các nạn nhân ra ngoài.
Danh tính 4 nạn nhân đã tử vong là: bà Nguyễn Thị Th (75 tuổi, mẹ anh L), Nguyễn Thị Thanh Th (14 tuổi, con gái anh L), Nguyễn Công Tr (5 tuổi, con anh L) và Nguyễn Thị Thanh X (19 tuổi, bạn của gia đình).
"Địa phương đang bàn phương án hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số", ông Phong cho hay.
Cả 8 nạn nhân được đưa đi cấp cứu bằng thuyền. (Nguồn: VnExpress)
Bốn người còn lại đang được cấp cứu tích cực tại bệnh viện gồm: Anh Nguyễn Quang L (36 tuổi), Phan Thị Tú Tr (34 tuổi, vợ anh L) cùng hai con gái là Nguyễn Thị Thanh Tr (11 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Th (8 tuổi).
Theo Báo Lao động, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tối 27/10, khu vực xã Điện Bàn Tây bị mất điện do mưa lũ. Gia đình anh L đã dùng máy phát điện để thắp sáng và bật điều hòa khi ngủ, khiến khí thải không thoát ra ngoài, dẫn đến ngộ độc khí.
Sáng 28/10, anh N.Q.T - người thân trong gia đình nhiều lần gọi cho anh Nguyễn Quang L nhưng không liên lạc được. Nghi có chuyện chẳng lành, anh T đến nhà, gọi cửa không ai trả lời, phải phá cửa thông gió phía sau để vào.
Vào bên trong, anh T bàng hoàng phát hiện 8 người nằm bất tỉnh, nghi bị ngạt khí CO.
Ngay sau đó, Công an xã Điện Bàn Tây cùng người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Cẩm Lệ và Bệnh viện Tâm Trí cấp cứu. Tuy nhiên, do ngộ độc khí nặng, 4 người đã không qua khỏi.
Bốn nạn nhân còn lại được chuyển viện trong tình trạng tiên lượng xấu, gồm 1 người đến Bệnh viện Đà Nẵng, 1 người đến Bệnh viện C và 2 trẻ nhỏ chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.
Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Khu vực 3, phối hợp Viện Kiểm sát Khu vực 10, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Điện Bàn Tây tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.
