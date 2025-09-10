Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh
GĐXH - Cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định được danh tính 2 đối tượng liên quan đến vụ đánh người trên là Trịnh Đình Long (SN 1994) và Trịnh Đình Luân (SN 1991), là hai anh em ruột, đều trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh.
Ngày 10/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Công an xã Nhân Thắng khẩn trương điều tra, xác minh vụ 2 anh em bị nhóm người hành hung dã man khi giúp người bị tai nạn xảy ra vào ngày 7/9.
Theo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, vào khoảng hơn 23h tối ngày 07/9/2025, anh Nguyễn Bá Thành (SN 1993) cùng các anh Nguyễn Bá Trung (SN 1981); Nguyễn Đức Đại (SN 1987); Nguyễn Đức Vĩnh (SN 1982) đều trú tại thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng (tỉnh Bắc Ninh) phát hiện 02 nam thanh niên nghi bị tai nạn giao thông nằm ngã trên đường đê sông Đuống, thuộc địa phận thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng.
Trong quá trình những người này tham gia cấp cứu cho nạn nhân thì đã bị một nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người đuổi đánh khiến anh Trung và anh Vĩnh bị thương tích phải nhập Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân điều trị; anh Đại và anh Thành bị thương tích phần mềm tự chăm sóc y tế tại nhà.
Đoạn video ghi lại hiện trường vụ việc khi anh Vĩnh phát hiện có người gặp nạn và hình ảnh các đối tượng khi bị cơ quan công an khống chế.
Quá trình điều tra, xác minh, bước đầu, lực lượng công an xác định được danh tính 2 đối tượng liên quan đến vụ đánh người trên là Trịnh Đình Long (SN 1994) và Trịnh Đình Luân (SN 1991), là hai anh em ruột, đều trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh.
Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã thông tin, trên đường đưa vợ bị ngã vì tai nạn giao thông về nhà thì anh Vĩnh phát hiện vụ tai nạn giao thông - có hai người bị ngã xe máy, nằm trên tuyến đường đê đối diện Chùa Dù, thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng.
Sau khi đưa vợ về nhà trước, anh Vĩnh quay lại hiện trường, cùng em trai là anh Nguyễn Bá Trung và một số người dân trong làng hỗ trợ nạn nhân.
Sau khi xem xét tình hình, anh Vĩnh thấy một người bị ngã xe cầm điện thoại, có vẻ tỉnh táo nên hỏi có cần đưa đi cấp cứu không để anh em hỗ trợ cho đi và nằm sát vào lề đường, vì đêm khuya xe cộ đi lại có thể gây nguy hiểm.
Tuy nhiên khi người thân nạn nhân tới, nhóm người đã "đổ" cho anh Vinh là người gây tai nạn, to tiếng chửi bới và hành hung 2 anh em.
Dù được anh Vĩnh giải thích chỉ là người đi đường qua thấy vụ tai nạn thì lên để hỗ trợ đưa người đi bệnh viện cấp cứu, chứ không phải là người gây ra vụ tai nạn. Ngay cả nạn nhân cũng khẳng định các anh là người lên đây cứu giúp, thế nhưng, nhóm người lạ mặt vẫn hung hãn lao vào, liên tục tấn công anh Vĩnh, anh Trung.
Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh kịp thời hô hoán và báo cho Công an xã Nhân Thắng đến can thiệp.
Hậu quả, anh Vĩnh bị đánh vào sườn, lưng và cắn đứt vành tai ngoài, phải khâu gần chục mũi. Còn anh Nguyễn Bá Trung trong lúc bị tấn công bị trật khớp tay nên không có khả năng chống cự đã bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.
