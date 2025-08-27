Danh tính nghi phạm cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng

Theo VTC News, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết, khoảng 10h30 ngày 27/8, tại phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng), công an đã bắt giữ Dale James (SN 1996, quốc tịch Hoa Kỳ) - nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn trên đường Núi Thành.

Thông tin ban đầu cho biết, nghi phạm Dale James nhập cảnh vào Việt Nam đầu tháng 6/2025 và thuê trọ tại một căn hộ trên đường Phạm Tu, phường An Hải, TP Đà Nẵng.

Nghi phạm cướp tiệm vàng (bên phải) bị bắt sau hơn 12 giờ gây án. Ảnh: Huy Đạt

Trước khi gây án, người này đã thuê một xe máy và tháo biển số để làm phương tiện đi lại. Sau khi thực hiện vụ cướp, nghi phạm rời khỏi hiện trường và di chuyển qua nhiều tuyến phố trước khi về lại phòng trọ.

Tại đây, Dale James cất giấu tang vật và ẩn náu để nghe ngóng. Đối tượng bị khống chế, bắt giữ khi đang cố bỏ trốn khỏi lực lượng chức năng.

Nguồn tin Thanh Niên cho biết nghi phạm cướp tiệm vàng đã lấy đi nhiều món trang sức trị giá hơn 830 triệu đồng.

Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định.