Thông tin bất ngờ về quốc tịch nghi phạm cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng

Thứ tư, 13:47 27/08/2025 | Pháp luật
GĐXH - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, nghi phạm thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường) đã bị bắt giữ. Người này mang quốc tịch nước ngoài.

Chia sẻ trên VietnamNet, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xác nhận, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường).

Nghi phạm là người nước ngoài (chưa rõ họ tên, quốc tịch Mỹ). Hiện, công an đưa người này về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Video: Khoảnh khắc thanh niên táo tợn hành hung bảo vệ, đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Đà NẵngVideo: Khoảnh khắc thanh niên táo tợn hành hung bảo vệ, đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

GĐXH - Nam thanh niên mặc áo Grab hành hung bảo vệ, dùng búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng giữa lúc đông người.

Thông tin bất ngờ về quốc tịch nghi phạm cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: C.A

Trước đó, tối 26/8, nam thanh niên mặc áo Grab, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành, TP Đà Nẵng. Người này dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày để lấy trang sức.

Bảo vệ cửa hàng lao vào ngăn cản nhưng bị đối tượng hành hung. Một số người dân tìm cách đóng cửa chặn đường nhưng bất thành.

Sau khi lấy trang sức bỏ vào balo, kẻ này tháo chạy ra đường và tẩu thoát.

Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

L.Vũ (th)
