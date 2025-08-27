Thông tin bất ngờ về quốc tịch nghi phạm cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng

Chia sẻ trên VietnamNet, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xác nhận, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường).

Nghi phạm là người nước ngoài (chưa rõ họ tên, quốc tịch Mỹ). Hiện, công an đưa người này về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: C.A

Trước đó, tối 26/8, nam thanh niên mặc áo Grab, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành, TP Đà Nẵng. Người này dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày để lấy trang sức.

Bảo vệ cửa hàng lao vào ngăn cản nhưng bị đối tượng hành hung. Một số người dân tìm cách đóng cửa chặn đường nhưng bất thành.

Sau khi lấy trang sức bỏ vào balo, kẻ này tháo chạy ra đường và tẩu thoát.

Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.