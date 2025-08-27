Truy xét đối tượng cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng

Thông tin ban đầu, tối cùng ngày, một nam thanh niên mặc áo Grab xanh, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng, dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày để lấy trang sức.

Bảo vệ cửa hàng vàng lao vào ngăn cản nhưng bị đối tượng hành hung. Một số người dân tìm cách đóng cửa chặn đường nhưng không thành.

Đối tượng mặc áo Grab xanh tại tiệm vàng.

Sau khi lấy trang sức bỏ vào balo, đối tượng bỏ chạy ra đường và trốn đi. Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và truy xét nghi phạm.

Hiện, lực lượng công an tiếp tục mở rộng, khoanh vùng đối tượng và tìm các manh mối để truy xét nghi phạm.