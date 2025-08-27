Truy xét đối tượng cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng
Tối 26/8, trên địa bàn phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ cướp tại tiệm vàng PNJ nằm ở đường Núi Thành.
Thông tin ban đầu, tối cùng ngày, một nam thanh niên mặc áo Grab xanh, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng, dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày để lấy trang sức.
Bảo vệ cửa hàng vàng lao vào ngăn cản nhưng bị đối tượng hành hung. Một số người dân tìm cách đóng cửa chặn đường nhưng không thành.
Sau khi lấy trang sức bỏ vào balo, đối tượng bỏ chạy ra đường và trốn đi. Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và truy xét nghi phạm.
Hiện, lực lượng công an tiếp tục mở rộng, khoanh vùng đối tượng và tìm các manh mối để truy xét nghi phạm.
Lại thêm vụ đối tượng vi phạm giao thông, 'thông chốt' bảo vệ A80Pháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Dù lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng xe, thế nhưng Nguyễn Xuân Khải (SN 2003) vẫn tăng ga xe máy, lao vào 1 cán bộ Công an phường đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80.
Công an xã bắt đối tượng truy nã sau 3 năm lẩn trốnPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Năm 2022, sau khi có quyết định thi hành án, Thảo bỏ trốn sang Campuchia. Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã và lập kế hoạch truy bắt.
Công an Hải Phòng giải cứu nam thanh niên bị 'bắt cóc online'Pháp luật - 5 giờ trước
Công an phường Hòa Bình (Hải Phòng) vừa phối hợp với Phòng CSHS - Công an TP Hải Phòng ngăn chặn vụ việc “bắt cóc online”, đưa nam sinh Trần M.T (SN 2007) về nhà an toàn.
Bắt trùm lừa đảo giả danh cán bộ tư pháp lẩn trốn ở CampuchiaPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Lực lượng Công an Nghệ An vừa bắt giữ thành công Lê Minh Dũng, đối tượng cầm đầu băng nhóm giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo hàng trăm tỉ đồng, khi đang lẩn trốn tại Campuchia.
Hà Nội: Xử lý trường hợp thách thức lực lượng công an, gây rối tại chốt bảo vệ A80Pháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý đối tượng thách thức lượng lượng công an, gây rối tại chốt bảo vệ A80.
Cầm hơn 200 sổ đỏ vay vốn ngân hàng, nguyên tổng giám đốc doanh nghiệp vướng vào lao lýPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan chức năng, Trần Huy Cường bị cáo buộc mang 205 sổ đỏ các thửa đất trong dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV đi thế chấp, vay vốn ở nhiều ngân hàng, với số tiền lên tới 910 tỉ đồng.
Hành trình hơn 14 giờ truy bắt người nước ngoài cướp tiệm vàng ở Đà NẵngPháp luật - 21 giờ trước
Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng kể lại quá trình truy bắt nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn.
'Miss Audition' Ngọc Anh cầm đầu, điều hành đường dây khí cười như thế nào?Pháp luật - 1 ngày trước
Công an TP.HCM xác định Nguyễn Thị Ngọc Anh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh khí cười trái phép tại quán bar Lava.
Hà Nội xử nghiêm vụ 'bán ghế' giữ chỗ xem lễ sơ duyệt A80Pháp luật - 1 ngày trước
Trưa 27/8, UBND phường Ba Đình (Hà Nội) đã xử phạt nghiêm các đối tượng cho thuê ghế nhựa với giá 50.000 đồng để chờ xe lễ diễu binh, duyệt binh A80; kiên quyết xử lý các trường hợp bán hàng rong và dựng lều bạt trái quy định.
Danh tính nghi phạm cướp tiệm vàng PNJ tại Đà NẵngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Theo lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn trên đường Núi Thành là Dale James (SN 1996, quốc tịch Hoa Kỳ).
Video: Khoảnh khắc thanh niên táo tợn hành hung bảo vệ, đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Đà NẵngPháp luật
GĐXH - Nam thanh niên mặc áo Grab hành hung bảo vệ, dùng búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng giữa lúc đông người.