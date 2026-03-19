Từ video TikTok, CSGT phạt 23 triệu đồng tài xế xe tải 'chim mồi' trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Vụ việc bắt nguồn từ những hình ảnh, video được người dân đăng tải trên mạng xã hội TikTok. Theo phản ánh, một chiếc xe tải lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thường xuyên chạy với tốc độ rất chậm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự lưu thông của các phương tiện khác. Đáng chú ý, biển số của phương tiện này đã bị tác động làm che mờ các chữ và số, khiến việc nhận diện bằng mắt thường cũng như hệ thống camera giám sát gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Phương tiện vi phạm được xác định là xe ô tô tải mang BKS 37H-058.xx.

phạt 23 triệu đồng tài xế xe tải 'chim mồi' trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Nguồn: Cục CSGT

Qua xác minh, lái xe là Bế Quý N. (sinh năm 1992, trú tại xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) đã thừa nhận hành vi vi phạm và nêu lý do là đang phục vụ thi công nâng cấp đường cao tốc.

Căn cứ vào hành vi vi phạm được quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế Bế Quý N. với tổng số tiền là 23.000.000 đồng. Đồng thời, tài xế này cũng bị hình phạt bổ sung là trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông khẳng định, việc xử phạt nghiêm các hành vi che biển số, chạy chậm cản trở giao thông là cần thiết để xây dựng môi trường giao thông văn minh và an toàn. Lực lượng chức năng kêu gọi người dân tiếp tục tích cực phát hiện và cung cấp các hình ảnh, thông tin vi phạm để kịp thời xử lý.

Đặc biệt, cơ quan Công an rất mong nhận được thông tin phản ánh từ người dân nếu phát hiện hiện tượng các phương tiện có dấu hiệu làm “chim mồi” (cố ý chạy chậm để dàn cảnh, gây ức chế cho xe sau) trên các tuyến cao tốc. Mọi thông tin phản ánh có thể gửi về số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT để được xử lý trực tiếp và bảo mật thông tin.