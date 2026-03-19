Từ video TikTok, CSGT phạt 23 triệu đồng tài xế xe tải 'chim mồi' trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai
GĐXH - Ngày 19/3, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính đối với một tài xế xe tải về hành vi che mờ biển số và gây cản trở giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Vụ việc bắt nguồn từ những hình ảnh, video được người dân đăng tải trên mạng xã hội TikTok. Theo phản ánh, một chiếc xe tải lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thường xuyên chạy với tốc độ rất chậm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự lưu thông của các phương tiện khác. Đáng chú ý, biển số của phương tiện này đã bị tác động làm che mờ các chữ và số, khiến việc nhận diện bằng mắt thường cũng như hệ thống camera giám sát gặp nhiều khó khăn.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Phương tiện vi phạm được xác định là xe ô tô tải mang BKS 37H-058.xx.
phạt 23 triệu đồng tài xế xe tải 'chim mồi' trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Nguồn: Cục CSGT
Qua xác minh, lái xe là Bế Quý N. (sinh năm 1992, trú tại xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) đã thừa nhận hành vi vi phạm và nêu lý do là đang phục vụ thi công nâng cấp đường cao tốc.
Căn cứ vào hành vi vi phạm được quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế Bế Quý N. với tổng số tiền là 23.000.000 đồng. Đồng thời, tài xế này cũng bị hình phạt bổ sung là trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.
Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông khẳng định, việc xử phạt nghiêm các hành vi che biển số, chạy chậm cản trở giao thông là cần thiết để xây dựng môi trường giao thông văn minh và an toàn. Lực lượng chức năng kêu gọi người dân tiếp tục tích cực phát hiện và cung cấp các hình ảnh, thông tin vi phạm để kịp thời xử lý.
Đặc biệt, cơ quan Công an rất mong nhận được thông tin phản ánh từ người dân nếu phát hiện hiện tượng các phương tiện có dấu hiệu làm “chim mồi” (cố ý chạy chậm để dàn cảnh, gây ức chế cho xe sau) trên các tuyến cao tốc. Mọi thông tin phản ánh có thể gửi về số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT để được xử lý trực tiếp và bảo mật thông tin.
Bắc Ninh: Khởi tố nhóm đối tượng lừa bán 'thiên thạch' giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồngPháp luật - 51 phút trước
GĐXH - Lợi dụng sự nhẹ dạ và niềm tin vào các vật phẩm phong thủy thần bí, một nhóm đối tượng đã dàn dựng kịch bản bán “thiên thạch” giả để chiếm đoạt 11 tỷ đồng của một nạn nhân tại Hà Nội. Vụ án vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá thành công.
Mẹ già khóc nghẹn tại tòa khi con trai nhận án chung thânPháp luật - 53 phút trước
GĐXH - Người phụ nữ ngoài 60 tuổi ôm chặt túi đồ quê, đứng lặng trước sân tòa. Bên trong phòng xử, con trai bà, người từng là chỗ dựa lúc tuổi già vừa bị tuyên án chung thân vì vận chuyển 18 bánh heroin.
Lĩnh án vì hành hung CSGT đang làm nhiệm vụPháp luật - 53 phút trước
GĐXH - Không chấp hành hiệu lệnh điều tiết giao thông, Lê Đức Hạnh có hành vi chống đối, tấn công khiến cán bộ CSGT bị thương phải nhập viện điều trị.
Bắt thêm đối tượng trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo ThápPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp, Công an TP Cần Thơ đã bắt và tạm giữ nhiều đối tượng.
Hưng Yên: Phát hiện, thu giữ hơn 1,3 tấn nầm lợn bốc mùi hôi thốiPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Phát hiện một phương tiện vận tải chở hàng có dấu hiệu nghi vấn, cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên kiểm tra, thu giữ hơn 1,3 tấn nầm lợn bốc mùi hôi thối.
Khởi tố vụ án trục lợi hàng chục tỉ đồng từ nhà ở xã hộiPháp luật - 1 ngày trước
Các đối tượng lợi dụng chính sách Nhà ở xã hội nhằm trục lợi, tiêu cực đang gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội.
Người đàn ông ở Đà Nẵng bị chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng do 'sập bẫy' kêu gọi đầu tưPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng của một người đàn ông ở Đà Nẵng, Phạm Thị Mỹ Tuyết (SN 1997, trú phường Sơn Trà) bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Công an thông báo truy tìm đối tượng Tuyết để phục vụ điều tra.
Vụ án Mr Pips: Cuộc 'tẩu tán' tài sản nghìn tỷ và những vali đầy vàng, USD của bố mẹ bị canPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Ngay sau khi "ông trùm" lừa đảo Mr Pips bị bắt giữ, bố mẹ và người thân của đối tượng này đã lập tức rút hàng trăm tỷ đồng tiền mặt, mua gom lượng lớn vàng SJC và ngoại tệ rồi mang đi gửi người thân nhằm thoát khỏi sự phong tỏa của cơ quan chức năng.
Thanh Hóa: Chuyển 37 vụ buôn lậu, hàng giả sang cơ quan điều tra xử lý hình sựPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 2 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã xử lý 832 vụ buôn lậu, trong đó 37 vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra để xử lý hình sự.
Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền, làm giả hồ sơ để đối phó Công anPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ án Mr Pips, đề nghị truy tố 75 bị can. Đáng chú ý, ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng bị đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền".
