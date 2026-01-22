Hồng Vân, Quang Thắng, Thái Sơn cùng nhiều danh hài 'siêu đỉnh' góp mặt trong Gala Cười 2026

Phát sóng dịp Tết Bính Ngọ trên VTV3 và các nền tảng số của VTV, Gala Cười 2026 tiếp tục giữ vai trò là "món ăn tinh thần" không thể thiếu trong những ngày đầu năm mới. Thông qua các tiểu phẩm hài, Gala Cười 2026 gửi gắm thông điệp xuyên suốt: "Cười" để năm mới thật tươi, qua đó mang đến cho khán giả nguồn năng lượng tích cực, tinh thần lạc quan để khởi đầu năm mới nhiều may mắn an lành.

Chương trình sẽ có sự tham gia của hai MC quen thuộc là Danh Tùng và Thảo Vân. Đây là hai gương mặt gắn bó nhiều năm với các chương trình giải trí lớn của VTV hứa hẹn tạo nên không khí dẫn dắt duyên dáng, ấm áp và gần gũi.

Gala Cười 2026 gồm 4 tiểu phẩm hài mang đậm hơi thở thời đại, phản ánh những câu chuyện "không của riêng ai" trong xã hội hôm nay, gồm: "Romeo & Juliet (Phố Hàng Phèn)", "Việc nhẹ lương cao", "Kiểu rồi chả quên" và "Tết thuê". Mỗi tiểu phẩm là một lát cắt đời sống với màu sắc riêng để khán giả vừa cười vừa ngẫm, thấy cuộc sống vẫn đầy thú vị và đáng yêu.

Các nghệ sĩ hài tham gia Gala Cười 2026.

Để làm nên những tiểu phẩm hấp dẫn không thể không nhắc đến dàn nghệ sĩ tham gia Gala Cười 2026. Theo tiết lộ của ekip thực hiện, năm nay chương trình tiếp tục quy tụ đông đảo gương mặt hài nổi tiếng hai miền, bao gồm: NSND Hồng Vân, NSƯT Thái Sơn, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Ốc Thanh Vân, Trung Ruồi, Duy Nam, Chu Cường, Lưu Huyền Trang, Thanh Hương, Lê Bá Anh, Hồ Liên, Lý Chí Huy, Thương Cin, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Kim Đào, Tiêu Minh Phụng, Hoàng Khôi, Khôi Nguyên, Tuấn Dũng; ca sĩ Minh Quân và Hà Mio...

Sự hội tụ của các nghệ sĩ gạo cội và lớp diễn viên trẻ tạo nên bức tranh đa sắc cho Gala Cười 2026, hứa hẹn mang đến những mảng miếng hài duyên dáng, gần gũi mà vẫn giàu tính thời sự. Khẳng định thương hiệu của chương trình suốt những năm qua được khán giả nhiều thế hệ chờ đón, để cùng xem, cười và cảm nhận một mùa Xuân trọn vẹn niềm vui.





