Hồng Vân, Quang Thắng, Thái Sơn cùng nhiều danh hài 'siêu đỉnh' góp mặt trong Gala Cười 2026

Thứ năm, 10:50 22/01/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
GĐXH - Gala Cười 2026 hé lộ nhiều nghệ sĩ hài tên tuổi cùng loạt tiểu phẩm hứa hẹn mang đến tiếng cười sảng khoái, giàu chiêm nghiệm cho khán giả cả nước.

Phát sóng dịp Tết Bính Ngọ trên VTV3 và các nền tảng số của VTV, Gala Cười 2026 tiếp tục giữ vai trò là "món ăn tinh thần" không thể thiếu trong những ngày đầu năm mới. Thông qua các tiểu phẩm hài, Gala Cười 2026 gửi gắm thông điệp xuyên suốt: "Cười" để năm mới thật tươi, qua đó mang đến cho khán giả nguồn năng lượng tích cực, tinh thần lạc quan để khởi đầu năm mới nhiều may mắn an lành.

Chương trình sẽ có sự tham gia của hai MC quen thuộc là Danh Tùng và Thảo Vân. Đây là hai gương mặt gắn bó nhiều năm với các chương trình giải trí lớn của VTV hứa hẹn tạo nên không khí dẫn dắt duyên dáng, ấm áp và gần gũi.

Gala Cười 2026 gồm 4 tiểu phẩm hài mang đậm hơi thở thời đại, phản ánh những câu chuyện "không của riêng ai" trong xã hội hôm nay, gồm: "Romeo & Juliet (Phố Hàng Phèn)", "Việc nhẹ lương cao", "Kiểu rồi chả quên" và "Tết thuê". Mỗi tiểu phẩm là một lát cắt đời sống với màu sắc riêng để khán giả vừa cười vừa ngẫm, thấy cuộc sống vẫn đầy thú vị và đáng yêu. 

Hé lộ dàn nghệ sĩ hài tham gia Gala Cười 2026 - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ hài tham gia Gala Cười 2026.

Để làm nên những tiểu phẩm hấp dẫn không thể không nhắc đến dàn nghệ sĩ tham gia Gala Cười 2026. Theo tiết lộ của ekip thực hiện, năm nay chương trình tiếp tục quy tụ đông đảo gương mặt hài nổi tiếng hai miền, bao gồm: NSND Hồng Vân, NSƯT Thái Sơn, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Ốc Thanh Vân, Trung Ruồi, Duy Nam, Chu Cường, Lưu Huyền Trang, Thanh Hương, Lê Bá Anh, Hồ Liên, Lý Chí Huy, Thương Cin, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Kim Đào, Tiêu Minh Phụng, Hoàng Khôi, Khôi Nguyên, Tuấn Dũng; ca sĩ Minh Quân và Hà Mio...

Sự hội tụ của các nghệ sĩ gạo cội và lớp diễn viên trẻ tạo nên bức tranh đa sắc cho Gala Cười 2026, hứa hẹn mang đến những mảng miếng hài duyên dáng, gần gũi mà vẫn giàu tính thời sự. Khẳng định thương hiệu của chương trình suốt những năm qua được khán giả nhiều thế hệ chờ đón, để cùng xem, cười và cảm nhận một mùa Xuân trọn vẹn niềm vui.


Hồng Vân, Quang Thắng, Thái Sơn cùng nhiều danh hài 'siêu đỉnh' góp mặt trong Gala Cười 2026 - Ảnh 2.

"Gala Cười 2026" lên sóng VTV dịp Tết Nguyên đán có gì đặc biệt?'Gala Cười 2026' lên sóng VTV dịp Tết Nguyên đán có gì đặc biệt?

GĐXH - Chương trình "Gala Cười 2026" lên sóng dịp Tết Nguyên đán, quy tụ nhiều nghệ sĩ hài sẽ mang đến không khí vui tươi, ấm áp cho khán giả.

Bé Nhi đã nhận ra sai lầm của bố mẹ trong quá khứBé Nhi đã nhận ra sai lầm của bố mẹ trong quá khứ

GĐXH - Từ nhà bà Ánh để trở về với bố, bé Nhi đã thay đổi thái độ vì đã nhận ra rằng mẹ mình là người đã xen vào hạnh phúc của gia đình người khác.

Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng "lạ" sau khi bị con trai cả bóc mẽVictoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

GĐXH - Phản ứng của Victoria và David Beckham sau khi bị tố phá hoại hôn nhân, kiểm soát và làm con trai xấu hổ... vẫn đang thu hút sự chú ý lớn của công chúng.


Bé Nhi đã nhận ra sai lầm của bố mẹ trong quá khứ

Bé Nhi đã nhận ra sai lầm của bố mẹ trong quá khứ

Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Nhóm nhạc UPRIZE sẽ 'bùng nổ' trong năm 2026?

Nhóm nhạc UPRIZE sẽ 'bùng nổ' trong năm 2026?

Ông Phi ghen khi chứng kiến bà Ánh thân thiết với học viên nam

Ông Phi ghen khi chứng kiến bà Ánh thân thiết với học viên nam

Brooklyn Beckham gây sốc khi tiết lộ sự thật về gia đình 'kiểu mẫu' của David Beckham

Brooklyn Beckham gây sốc khi tiết lộ sự thật về gia đình 'kiểu mẫu' của David Beckham

Viễn bất ngờ tiết lộ quà 'sính lễ' tặng Ngân

Viễn bất ngờ tiết lộ quà 'sính lễ' tặng Ngân

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 41 phim "Cách em 1 milimet", Viễn tặng bé Tép và Ngân một món quà đặc biệt và gọi đó là "sính lễ".

Cuộc sống của Hồng Đào ở tuổi U70

Cuộc sống của Hồng Đào ở tuổi U70

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Hậu ly hôn, nghệ sĩ Hồng Đào dành trọn vẹn tâm huyết với nghề và tận hưởng cuộc sống bên người thân.

Bé Nhi đã nhận ra sai lầm của bố mẹ trong quá khứ

Bé Nhi đã nhận ra sai lầm của bố mẹ trong quá khứ

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Từ nhà bà Ánh để trở về với bố, bé Nhi đã thay đổi thái độ vì đã nhận ra rằng mẹ mình là người đã xen vào hạnh phúc của gia đình người khác.

Diễn viên nhí đóng vai chính trong phim Việt đang dẫn đầu phòng vé là ai?

Diễn viên nhí đóng vai chính trong phim Việt đang dẫn đầu phòng vé là ai?

Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước

Bên cạnh Kiều Minh Tuấn, nhân vật người con trai mắc trầm cảm do diễn viên nhí Huỳnh Hạo Khang thủ vai cũng là cái tên gây chú ý trong "Con kể ba nghe".

Động thái của Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia

Động thái của Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Trước thềm đám cưới tại Nha Trang, Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia có động thái gây chú ý trên mạng xã hội.

Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga U80 da dẻ vẫn hồng hào nhưng bị lẫn, không còn nhớ ai

Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga U80 da dẻ vẫn hồng hào nhưng bị lẫn, không còn nhớ ai

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga ở tuổi U80 da dẻ vẫn hồng hào nhưng đáng tiếc không còn nhớ được ai, giọng nói cũng không còn rõ tiếng.

Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Thế giới showbiz - 20 giờ trước

GĐXH - Phản ứng của Victoria và David Beckham sau khi bị tố phá hoại hôn nhân, kiểm soát và làm con trai xấu hổ... vẫn đang thu hút sự chú ý lớn của công chúng.

Quang Minh xây nhà mặt phố 233m2

Quang Minh xây nhà mặt phố 233m2

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Quang Minh mới đây đã khoe niềm vui lớn với khán giả. Ở tuổi U70, sau khi lên chức bố, anh còn xây nhà mặt phố rộng 233m2.

Sức khỏe ca sĩ Quang Dũng ra sao sau 3 tháng điều trị chấn thương?

Sức khỏe ca sĩ Quang Dũng ra sao sau 3 tháng điều trị chấn thương?

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng mới đây đã được Thanh Thảo hé mở về cuộc sống độc thân hiện tại trong căn biệt thự đậm chất Thiền. Ngoài ra, anh còn cho khán giả phần nào thấy sức khỏe sau 3 tháng điều trị và phục hồi chấn thương.

Khối tài sản 'khủng' của Trường Giang - Nhã Phương sau 8 năm kết hôn

Khối tài sản 'khủng' của Trường Giang - Nhã Phương sau 8 năm kết hôn

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - 8 năm sau ngày cưới, Trường Giang và Nhã Phương có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc và sắp chào đón thêm thành viên mới.

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây chú ý với bộ ảnh nhân ngày đặc biệt

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây chú ý với bộ ảnh nhân ngày đặc biệt

Giải trí

GĐXH - Ngọc Huyền - cháu dâu NSƯT Chí Trung - gây chú ý với bộ ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Nữ diễn viên hé lộ cuộc sống hôn nhân và những dự định tương lai.

Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga U80 da dẻ vẫn hồng hào nhưng bị lẫn, không còn nhớ ai

Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga U80 da dẻ vẫn hồng hào nhưng bị lẫn, không còn nhớ ai

Giải trí
Thu Trang tiếp tục nhận tin vui

Thu Trang tiếp tục nhận tin vui

Giải trí
Sức khỏe ca sĩ Quang Dũng ra sao sau 3 tháng điều trị chấn thương?

Sức khỏe ca sĩ Quang Dũng ra sao sau 3 tháng điều trị chấn thương?

Giải trí
Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôi

Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôi

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

