Tranh cãi 'nảy lửa' về cái kết của Minh Tú dù phim 'Cách em 1 milimet' chưa hết

"Cách em 1 milimet" sắp khép lại hành trình phát sóng sau nhiều tháng đồng hành cùng khán giả. Tuy nhiên, đoạn preview tập cuối vừa được nhà sản xuất hé lộ đã nhanh chóng khiến cộng đồng người xem “dậy sóng". Bên cạnh cái kết của cặp đôi chờ đợi nhất là Ngân và Viễn, Biên và Thư "ống bơ", khán giả cũng háo hức chờ đợi xem Minh Tú (Quỳnh Châu) sẽ chọn Bách hay là "trai hư" Hiếu.

Trích đoạn tập cuối hé lộ đám cưới của Biên và Thư "ống bơ", cặp đôi Ngân - Viễn cũng đang chuẩn bị cho việc kết hôn, chuyện tình cảm của Minh Tú chưa có hồi kết, thay vào đó là một con đường mới không liên quan tới tình yêu.

Viễn - Ngân có cái kết đẹp khi cả hai về bên nhau.

Cụ thể, Minh Tú chọn đi du học. Quyết định này được xem như bước ngoặt lớn, thể hiện sự trưởng thành và mong muốn thoát khỏi vùng an toàn của cô gái từng trải qua nhiều tổn thương tình cảm. Trước ngày rời đi, Tú đồng ý để Bách (Huỳnh Anh) ôm mình lần cuối như một khoảnh khắc khép lại quá khứ, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Tú đã quyết định quên đi quá khứ, mặc dù bản thân cô hạnh phúc khi mọi ký ức tươi đẹp của Bách đã trở về.



Không chỉ ở tập cuối, trong trích đoạn giới thiệu tập 41 "Cách em 1 milimet" (phát sóng tối ngày 22/1), Tú thêm một lần thẳng thắn với Bách: "Với em, hai chữ tình bạn đáng quý lắm. Đó là khi em sẽ không ngần ngại trao đi lòng chân thành, sự quý trọng và đặc quyền ưu tiên dành cho người mà em sẽ luôn coi là bạn bè. Anh không còn là sự ưu tiên ấy nữa rồi".

Tú đã quyết tâm đi du học và coi Bách là quá khứ tươi đẹp.

Điều khiến khán giả quan tâm không kém đó là mối quan hệ giữa Tú và Hiếu. Dù Tú đã cởi mở hơn, cả hai vẫn không trở thành một cặp. Preview tập cuối hé lộ hình ảnh Hiếu lặng lẽ đứng nhìn Tú rời đi, chấp nhận buông bỏ tình cảm và nói lời tạm biệt trong im lặng, một cái kết đầy nuối tiếc cho cặp đôi từng được kỳ vọng nhất phim.

Trong những tập đã phát sóng, dù biết Hiếu là một "trai hư", nhưng nhiều khán giả vẫn bày tỏ mong muốn Minh Tú sẽ thành đôi với Hiếu. Bởi Hiếu dù từng lăng nhăng nhưng hiện tại lại yêu Tú thật lòng và luôn tìm mọi cách để chinh phục cô nàng. Cách anh theo đuổi Tú luôn mang đến sự thú vị cho người xem, đó cũng là lý do nhân vật này nhận được điểm cộng từ khán giả và cặp đôi được "đẩy thuyền" nhiều nhất phim. Hiếu tỏ ra nghiêm túc, âm thầm giúp đỡ Tú cũng như sẵn sàng đầu tư vào dự án phim hoạt hình Toki của Tú.

Cặp đôi Tú - Hiếu lại có cái kết gây tiếc nuối.

Khi đoạn preview tập cuối lên sóng, nhiều khán giả bày tỏ sự hài lòng vì cái kết nhìn chung khá trọn vẹn cho các nhân vật. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng câu chuyện sẽ “đẹp hơn” nếu Tú và Bách ở bên nhau, bởi mối tình đầu sẽ luôn đẹp và bền lâu. Bách đã có những cư xử không phải với Tú và nhóm bạn "Đại bản doanh", nhưng đó là lúc anh bị mất trí nhớ nên xem tất cả như người xa lạ.

Khi trí nhớ đã về, Bách day dứt vì đã làm tổn thương những người bạn của mình. Anh cố gắng để níu kéo với Tú nhưng bất thành. Nhìn Bách đau khổ, đứng nhìn Tú từ xa, ai cũng thấy rằng tình cảm trong Bách vẫn còn rất lớn.

Bộ phim "Cách em 1 milimet" đang đi vào chặng cuối.

Trên một số diễn đàn phim Việt, các cuộc thảo luận, tranh cãi "nảy lửa" về cái kết của nhân vật Minh Tú trong "Cách em 1 milimet". Khán giả chia thành nhiều phe để lựa chọn "nhà trai" cho nhân vật Tú, một phe mong Hiếu và Tú có thể ở bên nhau, thay vì để Tú kết thúc hành trình trong trạng thái độc thân. Phe khác lại ủng hộ Tú đến với Bách, khép lại chuyện tình đẹp như mơ. Cũng có không ít người lại đặt ra giả thuyết khác khi Tú đi du học và gặp được "soái ca" của đời mình...

Xuất hiện một số ý kiến cho rằng đó chỉ là các trích đoạn giới thiệu tập cuối, chưa thể nói trước được điều gì vì có thể tập cuối sẽ có nhiều bất ngờ xảy ra.

