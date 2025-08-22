Vỡ gương trong tháng 'cô hồn' có đáng sợ không?

Quan niệm đạo Phật

Theo quan điểm của đạo Phật, việc tháng 7 âm lịch bị vỡ gương không mang ý nghĩa xấu, không có sự kết nối giữa vỡ gương cùng vận xui. Gương chỉ là vật chất, không có linh hồn hay ý thức và việc làm vỡ nó chỉ đơn giản như hư hỏng vật phẩm. Người theo đạo Phật không cần lo lắng về điều này vì nó không liên quan đến vận mệnh.

Khi vỡ bạn cần nhanh chóng thu dọn phần gương vỡ, các mảnh vụn to nhỏ. Không vứt phần gương vỡ đó vào thùng rác mà chôn xuống gốc cây hay là sân vườn. Dọn dẹp là một việc rất cần thiết và phải làm ngay để bất tiện trong quá trình sinh hoạt.

Thay thế gương mới: Cách đơn giản và hiệu quả nhất là thay thế gương mới. Chọn một cái gương mới với kích thước và kiểu dáng phù hợp với không gian và vị trí cũ của gương vỡ. Đặt miếng dán trang trí lên gương. Bạn có thể dán miếng dán trang trí lên phần gương vỡ để che đi vết nứt.

Bạn có thể chọn tranh có chủ đề tốt lành như hoa lá, núi non, hoặc các biểu tượng may mắn để treo ở vị trí của gương vỡ.

Sử dụng hình ảnh và vật dụng phong thủy: Bạn có thể sử dụng các hình ảnh và vật dụng phong thủy để hóa giải gương vỡ. Ví dụ, đặt một chiếc chuông gió, đèn cầy, hoặc bức tượng Phật giáo tại vị trí của gương vỡ để tăng cường năng lượng dương cho không gian.

Tái sắp xếp không gian: Nếu gương vỡ ở một vị trí quan trọng, bạn có thể tái sắp xếp không gian để giảm bớt tác động xấu của điềm báo này. Di chuyển đồ đạc hoặc thay đổi vị trí của nó để tạo ra sự cân bằng và hài hòa cho không gian.

Quan niệm dân gian

Tháng 7 âm lịch bị vỡ gương lại bị coi là điềm xui không ai mong muốn. Tháng này dân gian cho là thời điểm cánh cửa địa ngục mở ra, linh hồn từ cõi âm lên cõi dương tạo ra sự xung đột âm khí. Do đó, sợ hãi về việc vỡ gương trong tháng cô hồn là điều dễ hiểu. Vỡ gương tháng cô hồn được quan niệm là báo hiệu mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình rạn nứt, xảy ra lục đục, mâu thuẫn.

Theo những quan niệm cổ xưa, chiếc gương không chỉ đơn thuần là vật trang trí mà còn có khả năng đuổi tà ma.

Hoặc gia chủ có thể gặp chuyện không may, ví dụ như tai nạn, bệnh tật hay danh tiếng bị ảnh hưởng. Gương vỡ tháng cô hồn cũng có thể ảnh hưởng đến tài lộc, việc kinh doanh gặp khó khăn, tài chính của gia đình sa sút.

Đây là quan niệm dân gian, không có căn cứ khoa học. Tuy vậy, nếu bạn tin vào tâm linh, đối diện với tình huống vỡ gương trong tháng cô hồn có thể hóa giải như sau:

Hóa giải

Dùng muối

Muối được coi là một cách hóa giải năng lượng tiêu cực, giúp ngăn chặn sự cãi vã và xung đột. Vì thế, trong trường hợp gương bị vỡ trong tháng cô hồn, thường người ta sẽ thực hiện việc thả muối phía sau lưng, ở phía vai trái với mong muốn đẩy đi những tình huống không may đang đến gần.

Đốt vía

Việc đốt vía, còn được gọi là đốt phong long, đã trở thành một nghi thức phổ biến. Theo quan niệm dân gian, đây là một cách để giải phóng những năng lượng tiêu cực trong môi trường. Quá trình thực hiện nghi thức này, người ta thường dùng tờ giấy để tạo lửa và phẩy lửa theo nhiều hướng khác nhau. Lửa thường tượng trưng cho sức mạnh, tinh thần khai phá.

Cách thực hiện này cũng được xem như một phương pháp hóa giải âm khí trong tháng cô hồn mà nhiều người đã áp dụng.

Trong quá trình đốt, bạn cần di chuyển tờ giấy để tạo lửa, đồng thời di chuyển sao cho khói có thể lan tỏa toàn bộ không gian. Hành động này giúp đuổi đi những luồng khí xấu, yếu tố không tốt.

Đồng thời, việc mở cửa cũng là điểm quan trọng, để luồng khí xấu có thể thoát ra ngoài. Cách thực hiện này cũng được xem như một phương pháp hóa giải âm khí trong tháng cô hồn, mà nhiều người đã áp dụng và thấy hiệu quả.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.