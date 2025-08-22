Vỡ gương trong tháng 'cô hồn' có đáng sợ không?
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, làm vỡ gương được coi là điềm không may. Vậy thực hư tháng cô hồn làm vỡ gương có sao không? Bài viết dưới đây sẽ đi giải đáp thắc mắc cho bạn.
Quan niệm đạo Phật
Theo quan điểm của đạo Phật, việc tháng 7 âm lịch bị vỡ gương không mang ý nghĩa xấu, không có sự kết nối giữa vỡ gương cùng vận xui. Gương chỉ là vật chất, không có linh hồn hay ý thức và việc làm vỡ nó chỉ đơn giản như hư hỏng vật phẩm. Người theo đạo Phật không cần lo lắng về điều này vì nó không liên quan đến vận mệnh.
Khi vỡ bạn cần nhanh chóng thu dọn phần gương vỡ, các mảnh vụn to nhỏ. Không vứt phần gương vỡ đó vào thùng rác mà chôn xuống gốc cây hay là sân vườn. Dọn dẹp là một việc rất cần thiết và phải làm ngay để bất tiện trong quá trình sinh hoạt.
Thay thế gương mới: Cách đơn giản và hiệu quả nhất là thay thế gương mới. Chọn một cái gương mới với kích thước và kiểu dáng phù hợp với không gian và vị trí cũ của gương vỡ. Đặt miếng dán trang trí lên gương. Bạn có thể dán miếng dán trang trí lên phần gương vỡ để che đi vết nứt.
Bạn có thể chọn tranh có chủ đề tốt lành như hoa lá, núi non, hoặc các biểu tượng may mắn để treo ở vị trí của gương vỡ.
Sử dụng hình ảnh và vật dụng phong thủy: Bạn có thể sử dụng các hình ảnh và vật dụng phong thủy để hóa giải gương vỡ. Ví dụ, đặt một chiếc chuông gió, đèn cầy, hoặc bức tượng Phật giáo tại vị trí của gương vỡ để tăng cường năng lượng dương cho không gian.
Tái sắp xếp không gian: Nếu gương vỡ ở một vị trí quan trọng, bạn có thể tái sắp xếp không gian để giảm bớt tác động xấu của điềm báo này. Di chuyển đồ đạc hoặc thay đổi vị trí của nó để tạo ra sự cân bằng và hài hòa cho không gian.
Quan niệm dân gian
Tháng 7 âm lịch bị vỡ gương lại bị coi là điềm xui không ai mong muốn. Tháng này dân gian cho là thời điểm cánh cửa địa ngục mở ra, linh hồn từ cõi âm lên cõi dương tạo ra sự xung đột âm khí. Do đó, sợ hãi về việc vỡ gương trong tháng cô hồn là điều dễ hiểu. Vỡ gương tháng cô hồn được quan niệm là báo hiệu mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình rạn nứt, xảy ra lục đục, mâu thuẫn.
Hoặc gia chủ có thể gặp chuyện không may, ví dụ như tai nạn, bệnh tật hay danh tiếng bị ảnh hưởng. Gương vỡ tháng cô hồn cũng có thể ảnh hưởng đến tài lộc, việc kinh doanh gặp khó khăn, tài chính của gia đình sa sút.
Đây là quan niệm dân gian, không có căn cứ khoa học. Tuy vậy, nếu bạn tin vào tâm linh, đối diện với tình huống vỡ gương trong tháng cô hồn có thể hóa giải như sau:
Hóa giải
Dùng muối
Muối được coi là một cách hóa giải năng lượng tiêu cực, giúp ngăn chặn sự cãi vã và xung đột. Vì thế, trong trường hợp gương bị vỡ trong tháng cô hồn, thường người ta sẽ thực hiện việc thả muối phía sau lưng, ở phía vai trái với mong muốn đẩy đi những tình huống không may đang đến gần.
Đốt vía
Việc đốt vía, còn được gọi là đốt phong long, đã trở thành một nghi thức phổ biến. Theo quan niệm dân gian, đây là một cách để giải phóng những năng lượng tiêu cực trong môi trường. Quá trình thực hiện nghi thức này, người ta thường dùng tờ giấy để tạo lửa và phẩy lửa theo nhiều hướng khác nhau. Lửa thường tượng trưng cho sức mạnh, tinh thần khai phá.
Trong quá trình đốt, bạn cần di chuyển tờ giấy để tạo lửa, đồng thời di chuyển sao cho khói có thể lan tỏa toàn bộ không gian. Hành động này giúp đuổi đi những luồng khí xấu, yếu tố không tốt.
Đồng thời, việc mở cửa cũng là điểm quan trọng, để luồng khí xấu có thể thoát ra ngoài. Cách thực hiện này cũng được xem như một phương pháp hóa giải âm khí trong tháng cô hồn, mà nhiều người đã áp dụng và thấy hiệu quả.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Các loại cây trồng hấp thụ các chất ô nhiễm, kim loại nặng, lọc sạch nướcỞ - 49 phút trước
GĐXH - Nhiều loại cây có khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm trong nước, góp phần làm sạch nguồn nước tự nhiên. Dưới đây là một số loại cây nổi bật có khả năng lọc nước tốt.
Văn hóa dùng đũa khi ăn của một số quốc gia châu ÁỞ - 2 giờ trước
GĐXH - Việc sử dụng đũa không chỉ đơn giản là để thưởng thức món ăn mà còn là một phần không thể thiếu trong những nghi thức, phép tắc và tôn trọng người khác.
Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy MạnhỞ - 2 giờ trước
GĐXH - Mới đây, trên trang cá nhân, nàng WAG Nguyễn Quỳnh Anh - bà xã hậu vệ ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh - gây sốt khi đăng tải hình ảnh gia đình trang hoàng nhà cửa theo chủ đề yêu nước với rực rỡ cờ hoa và những tấm biển độc lập, tự do...
Bất ngờ những đại kỵ không nên phạm phải với daoỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy, dao và những vật sắc nhọn thường mang nhiều sát khí và có khả năng gây sát thương cao. Vậy những đại kỵ không nên phạm phải với dao là như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau.
Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai - mùng 1 tháng 7 âm lịch và điều nên làm để tháng 'cô hồn' hanh thông, đem lại may mắnỞ - 6 giờ trước
GĐXH – Ngày mai là mùng 1 tháng 7 âm lịch, vẫn được gọi là ‘tháng cô hồn’. Theo chuyên gia phong thủy, người chọn khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 7 âm lịch nên làm những điều này để hóa giải những vận xui của tháng, đem lại may mắn, tài lộc.
Dùng những loại nước này tưới cây, cây 'lớn nhanh như thổi'Ở - 22 giờ trước
GĐXH - Nước là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự sống của cây trồng. Tưới cây đúng cách không chỉ giúp cây phát triển khỏe mạnh mà còn hạn chế sâu bệnh, cải thiện năng suất và chất lượng của cây.
Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen NiêỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê cho biết khu vườn rộng 2.500 m2 ở Đắk Lắk là nơi mang lại năng lượng tích cực cho cô mỗi khi trở về sau những bộn bề cuộc sống.
Công dụng và lợi ích của chiếc gương trong thang máyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong thiết kế thang máy hiện đại, gương dường như đã trở thành một chi tiết quen thuộc và không thể thiếu. Tuy nhiên, ít ai thực sự hiểu rõ hết những công dụng và lợi ích đa chiều mà việc lắp gương trong thang máy mang lại.
Lý giải vì sao tháng 'cô hồn' lại là thời điểm tốt để mua nhàỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong những năm trở lại đây thì quan niệm không nên mua nhà trong tháng cô hồn đã không còn nặng nề như trước. Rất nhiều khách hàng đã lựa chọn tháng cô hồn là thời điểm giao dịch tốt nhất trong năm.
Xua đuổi ‘vận đen’ tháng 'cô hồn' và cả quanh năm bằng các loại cây cảnh trừ tà nhưng tuyệt đẹp sauỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc trồng cây xanh trước nhà không chỉ giúp làm đẹp nhà mà còn có thể mang lại nhiều điều tốt lành. Vậy theo quan niệm dân gian, loại cây nào được cho là có khả năng xua đuổi vận đen trong tháng cô hồn? Cùng khám phá bài viết sau.
Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai - mùng 1 tháng 7 âm lịch và điều nên làm để tháng 'cô hồn' hanh thông, đem lại may mắnỞ
GĐXH – Ngày mai là mùng 1 tháng 7 âm lịch, vẫn được gọi là ‘tháng cô hồn’. Theo chuyên gia phong thủy, người chọn khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 7 âm lịch nên làm những điều này để hóa giải những vận xui của tháng, đem lại may mắn, tài lộc.