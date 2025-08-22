Bất ngờ những đại kỵ không nên phạm phải với dao

Vứt dao lộn xộn trong phòng bếp

Theo quan niệm phong thủy, dao và những vật sắc nhọn vốn là thứ mang sát khí nên cần thận trọng khi cất giữ. Đặc biệt, phòng bếp có tính Hỏa cũng khá mạnh, nếu vứt dao kéo lộn xộn trong phòng bếp thì sẽ dẫn đến hỏa sát đều vượng, âm khí quá mạnh.

Lý giải vì sao tháng 'cô hồn' lại là thời điểm tốt để mua nhà GĐXH - Trong những năm trở lại đây thì quan niệm không nên mua nhà trong tháng cô hồn đã không còn nặng nề như trước. Rất nhiều khách hàng đã lựa chọn tháng cô hồn là thời điểm giao dịch tốt nhất trong năm.

Điều này sẽ gây ra nhiều mâu thuẫn trong gia đình và sức khỏe mọi thành viên. Vì vậy, sau khi dùng xong dao thì nên cất gọn chúng vào trong ngăn kéo hoặc tủ để đồ riêng. Cũng không nên treo dao trên kệ hoặc ngoài ban công để tránh thu hút phải bầu không khí tiêu cực và tránh hao tài tốn của.

Vứt dao bừa bãi trong phòng khách sẽ không tốt cho sự nghiệp

Trong phòng khách, dao ở trong phòng khách thường là loại dao nhỏ sử dụng để gọt hoa quả hoặc các loại dao kiếm trang trí. Tuy nhiên, phòng khách là nơi tiếp đón khách, nếu đặt dao không cẩn thận có thể gây ảnh hưởng tới các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là gây bất lợi cho sự nghiệp của cả 2 vợ chồng.

Trong phòng khách, dao ở trong phòng khách thường là loại dao nhỏ sử dụng để gọt hoa quả hoặc các loại dao kiếm trang trí.

Vì thế, dao trong phòng khách nên được bọc lại bằng bao chuyên dụng hoặc mảnh vải để vừa an toàn vừa đảm bảo về mặt thẩm mỹ.

Để dao kéo tùy ý trong phòng ngủ, ảnh hưởng tình cảm vợ chồng

Theo quan niệm phong thủy, dao có khả năng cắt đứt tình duyên. Vậy nên, nhiều người thường có thói quen đặt dao nhỏ dưới đầu giường để cắt đứt những tình cảm muộn phiền trong cuộc sống.

Tuy nhiên, cách làm này hoàn toàn sai lầm. Để dao trong phòng ngủ vừa nguy hiểm vừa ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, khả năng sinh con đẻ cái và ảnh hưởng xấu tới thai phụ.

Vứt dao và vật sắc nhọn trong túi xách tùy tiện sẽ ảnh hưởng đến vận khí

Có không ít chị em thưởng để bấm móng tay, lưỡi dao tỉa lông mày... trong túi xách của mình. Đây là điều hoàn toàn không nên làm vì mang dao, kéo hay các vật sắc nhọn theo trong túi xách và mang đi sẽ ảnh hưởng tới vận khí của người đó trong cả ngày đó.

Mang dao, kéo hay các vật sắc nhọn theo trong túi xách và mang đi sẽ ảnh hưởng tới vận khí của người đó trong cả ngày đó.

Nếu những vật dụng đó là cần thiết, bạn có thể đặt chúng trong một chiếc hộp chuyên dụng mà không nên vứt tùy tiện trong túi xách. Điều này vừa mang lại sự gọn gàng, vừa an toàn.

Đặt dao ở phía Bắc, phía Tây hoặc phía Đông trong ngôi nhà

Nếu đặt dao và vật sắc nhọn ở những vị trí này trong ngôi nhà là đã phạm phải sao Ngũ Hoàng, Nhị Hắc và Tứ Phi. Điều này không có lợi cho vận khí và sức khỏe của gia chủ và các thành viên trong gia đình.

Đặt dao chĩa thẳng vào nơi đông người

Để dao và vật sắc nhọn chĩa thằng vào người khác là một điều vừa không lịch sự vừa tối kỵ vì chẳng khác nào chĩa sát khí về phía người khác. Bên cạnh đó, khi đưa dao cho người khác thì nên hướng đầu nhọn về phía mình và đưa đầu chuôi cho người khác. Điều này có thể tác động đến các mối quan hệ xã giao của bạn.

Để dao và vật sắc nhọn chĩa thằng vào người khác là một điều vừa không lịch sự vừa tối kỵ vì chẳng khác nào chĩa sát khí về phía người khác.

Có nên vứt dao khi không dùng nữa?

Dao được sử dụng trong khá nhiều công việc hàng ngày như cắt thái, sơ chế thức ăn, gọt trái cây... Tuy nhiên, đồ vật này có tuổi thọ khá ngắn, dễ sứt mẻ, cùn, những dao làm từ chất liệu không tốt cũng có thể dễ bị gỉ sét. Khi dao gặp phải những trường hợp này, nhiều người thường sẽ vứt bỏ và thay dao mới. Tuy nhiên, ngay cả lưỡi dao cùn cũng có thể gây nguy hiểm, có thể tạo ra các vết cắt...

Thay vì vứt đi, bạn có thể đem sửa chữa lại dao để dùng tiếp bằng cách đem chúng đi mài. Tự mài hoặc tìm đến các thợ mài dao để giúp con dao của bạn trở lại như mới. Ngoài ra, bạn cũng có thể đem dao đi tái chế nếu chỗ bạn có nơi tái chế và họ chấp nhận tái chế kim loại.

Bán phế liệu cũng là biện pháp hay đối với những con dao cũ bạn không còn dùng nữa nếu con dao của bạn được làm từ sắt, thép hoặc các số hợp kim. Nếu con dao đó không thể sửa lại mà bắt buộc phải vứt đi, bạn cần phải thật cẩn thận khi vứt chúng.

Có thể đem dao khi không còn dùng được nữa đi tái chế nếu chỗ bạn có nơi tái chế và họ chấp nhận tái chế kim loại.

Dù vứt bỏ, sửa chữa hay làm bất cứ cách nào với dao cũ, bạn đều nên bọc chúng lại một cách cẩn thận bằng túi xốp bong bóng, bìa các tông, giấy báo, quần áo cũ...: Có thể quấn thêm vài lớp băng keo phía bên ngoài để tăng sự an toàn. Sau đó, bạn có thể đặt dao đã được bọc lại đó vào trong một chiếc hộp nữa để tránh gây thương tích cho những người dọn rác nếu bạn có ý định bỏ dao vào sọt rác.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.