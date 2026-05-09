Cách bảo quản nệm bền, đẹp như mới bạn có thể chưa biết
GĐXH - Trong bài viết này, bạn sẽ biết những cách bảo quản nệm bền đẹp như mới hết sức rất đơn giản và hiệu quả. Chỉ cần áp dụng đúng, bạn có thể giúp nệm luôn sạch, nằm êm và bền lâu như mới, mang lại giấc ngủ thoải mái suốt nhiều năm.
Những yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của nệm
Chất lượng và chất liệu nệm
Đây là yếu tố nền tảng quyết định nệm có bền hay không. Nệm được làm từ chất liệu tốt như foam chất lượng, lò xo túi độc lập, cao su tự nhiên hoặc cao su tổng hợp đạt chuẩn thường có độ đàn hồi ổn định và khả năng giữ form tốt hơn theo thời gian.
Ngược lại, nệm sử dụng vật liệu kém chất lượng dễ bị xẹp lún, biến dạng hoặc mất độ êm chỉ sau một thời gian ngắn. Vì vậy, chọn đúng chất liệu phù hợp ngay từ đầu sẽ giúp kéo dài đáng kể tuổi thọ nệm.
Cách sử dụng hằng ngày
Thói quen sử dụng ảnh hưởng rất lớn đến độ bền của nệm. Việc nằm đúng tải trọng, hạn chế nhún nhảy, ngồi dồn lực vào một điểm cố định hoặc đặt vật nặng lâu ngày sẽ giúp nệm không bị lún lệch.
Ngoài ra, xoay đầu hoặc lật nệm định kỳ (tùy loại nệm) sẽ giúp lực phân bố đều hơn, từ đó nệm giữ được form lâu và nằm ổn định hơn trong thời gian dài.
Bảo quản và vệ sinh nệm
Môi trường sử dụng và cách vệ sinh cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ nệm. Nệm cần được đặt ở nơi khô ráo, thoáng khí, tránh ẩm mốc và ánh nắng gắt trực tiếp.
Việc sử dụng ga, topper hoặc áo bọc nệm giúp hạn chế bụi bẩn, mồ hôi thấm sâu vào bên trong. Đồng thời, vệ sinh định kỳ đúng cách sẽ giúp nệm giữ được độ sạch, không mùi và sử dụng bền lâu hơn.
Bí quyết bảo quản nệm bền
Sử dụng tấm bảo vệ nệm
Tấm bảo vệ nệm đóng vai trò như một lớp "áo giáp" giúp ngăn mồ hôi, bụi bẩn, tế bào da chết và chất lỏng thấm trực tiếp vào bên trong nệm. Khi không có lớp bảo vệ này, nệm rất dễ bị ẩm, bám mùi và tích tụ vi khuẩn theo thời gian.
Việc sử dụng tấm bảo vệ nệm không chỉ giúp giữ nệm sạch sẽ hơn, mà còn giảm đáng kể nguy cơ ẩm mốc, dị ứng da và giúp nệm giữ được độ êm lâu hơn. Bạn nên chọn loại bảo vệ nệm có thể tháo ra giặt dễ dàng để tiện vệ sinh định kỳ.
Vệ sinh nệm định kỳ đúng cách
Dù có dùng ga giường hay tấm bảo vệ, nệm vẫn cần được vệ sinh định kỳ để loại bỏ bụi mịn và vi khuẩn tích tụ. Bạn nên hút bụi bề mặt nệm khoảng 1–2 tháng/lần, đặc biệt ở các khe và mép nệm.
Khi nệm bị bẩn, cần làm sạch đúng cách theo từng loại nệm, tránh dùng quá nhiều nước hoặc hóa chất mạnh vì có thể làm hỏng lớp lõi bên trong. Vệ sinh đúng cách giúp nệm không có mùi khó chịu, nằm thoải mái hơn và kéo dài tuổi thọ sử dụng.
Lật hoặc xoay nệm thường xuyên
Trong quá trình sử dụng, lực cơ thể thường tập trung nhiều ở một số vị trí cố định, khiến nệm dễ bị lún hoặc méo nếu không được xoay đều. Việc lật hoặc xoay đầu – chân nệm định kỳ (khoảng 3–6 tháng/lần, tùy loại nệm) giúp phân bổ lực đồng đều, hạn chế xẹp lún và giữ bề mặt nệm phẳng lâu hơn.
Thói quen đơn giản này giúp nệm duy trì độ đàn hồi tốt và cảm giác nằm êm ái trong nhiều năm.
Giữ nệm luôn khô ráo và thông thoáng
Nệm rất dễ xuống cấp nếu thường xuyên đặt trong môi trường ẩm hoặc thiếu thông gió. Độ ẩm cao có thể khiến nệm bị mốc, có mùi hôi và giảm độ đàn hồi theo thời gian.
Vì vậy, bạn nên đặt nệm ở nơi thoáng khí, tránh áp sát tường ẩm và hạn chế để nệm tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà lạnh. Ngoài ra, việc mở cửa phòng, bật quạt thông gió hoặc phơi nệm ở nơi râm mát định kỳ sẽ giúp nệm luôn khô ráo và sạch sẽ hơn.
Không ngồi, nhảy hoặc đứng trên nệm
Nhiều người có thói quen ngồi lâu một chỗ, đứng hoặc thậm chí cho trẻ nhỏ nhún nhảy trên nệm mà không để ý rằng điều này gây áp lực lớn lên một điểm cố định.
Lực tác động tập trung có thể khiến nệm nhanh bị lún, méo hoặc hỏng kết cấu bên trong. Để nệm bền lâu, bạn nên hạn chế các hoạt động này và sử dụng nệm đúng mục đích chính là để nằm ngủ và nghỉ ngơi.
Đặt nệm trên bề mặt phẳng, chắc chắn
Một chiếc nệm dù tốt đến đâu cũng sẽ nhanh xuống cấp nếu được đặt trên khung giường yếu, cong vênh hoặc không bằng phẳng. Bề mặt đỡ không chắc chắn khiến nệm bị võng, lệch form và giảm khả năng nâng đỡ cơ thể.
Vì vậy, hãy đảm bảo khung giường hoặc bề mặt đặt nệm chắc chắn, phẳng đều và phù hợp với kích thước nệm để nệm phát huy tốt nhất độ êm và độ bền trong suốt quá trình sử dụng.
Tránh ánh nắng và nguồn nhiệt trực tiếp
Ánh nắng gắt và các nguồn nhiệt cao (như máy sưởi, bếp, đèn sưởi) có thể làm khô, giòn hoặc biến dạng vật liệu bên trong nệm, đặc biệt là foam và cao su.
Việc phơi nệm trực tiếp dưới nắng mạnh trong thời gian dài còn khiến nệm nhanh mất độ đàn hồi và phai màu vỏ bọc.
Khi cần làm khô hoặc thông thoáng nệm, bạn nên đặt nệm ở nơi râm mát, thoáng gió, tránh tiếp xúc trực tiếp với nhiệt để giữ nệm bền và êm lâu hơn.
Dùng ga trải giường và vỏ bọc chất lượng
Ga trải giường và vỏ bọc đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ bề mặt nệm khỏi mồ hôi, bụi bẩn và vi khuẩn. Nên chọn các loại vải thoáng khí, thấm hút tốt và dễ giặt để giữ không gian ngủ luôn sạch sẽ.
Việc sử dụng ga và vỏ bọc chất lượng sẽ giúp nệm ít bám bẩn hơn và giảm hao mòn bề mặt, kéo dài tuổi thọ nệm đáng kể.
Gương Bát Quái Ngũ Hành - vật phẩm giúp hóa giải khí xấu, bảo vệ ngôi nhà và giữ bình an cho gia đìnhỞ - 7 giờ trước
GĐXH - Nhà ở gần chợ, bệnh viện, nghĩa trang... thường dễ bị ảnh hưởng bởi tà khí và thế sát. Giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả được ông bà ta truyền lại chính là Gương Bát Quái Ngũ Hành – vật phẩm giúp hóa giải khí xấu, bảo vệ ngôi nhà cho gia đình.
Làm cầu thang hở có tốt cho phong thủy và không gian sống ?Ở - 19 giờ trước
GĐXH - Làm cầu thang hở bậc mang lại vẻ đẹp hiện đại, tạo cảm giác thông thoáng và giúp ngôi nhà đón ánh sáng tốt hơn. Tuy nhiên, về phong thủy và công năng sử dụng, kiểu cầu thang này cũng có những điểm cần lưu ý.
Cách bảo quản tủ áo gỗ công nghiệp luôn bền đẹp, kéo dài tuổi thọỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Trong bài viết này sẽ chia sẻ những hướng dẫn chi tiết giúp bạn giữ gìn tủ luôn như mới. Từ cách chọn vị trí kê tủ đến các mẹo vệ sinh và làm mới, giúp bạn kéo dài tuổi thọ nội thất.
Hóa giải điềm xui, thay đổi vận mệnh bằng trang sức phong thủyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Mang trên mình một món đồ trang sức, người ta không chỉ mong muốn tôn lên giá trị thẩm mỹ mà còn mong rằng sẽ đón nhận được những điều tốt lành, may mắn, tài lộc dồi dào, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống viên mãn.
Đi chùa nên mua gì để công việc và cuộc sống luôn thuận lợi, hanh thôngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, những vật phẩm được thỉnh về sau khi đi chùa không chỉ mang ý nghĩa may mắn, mà còn giúp duy trì nguồn năng lượng tích cực, nhắc nhở bản thân sống thiện lành và an yên.
Mẹo thanh tẩy năng lượng và thu hút tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Quá trình thanh tẩy năng lượng giúp loại bỏ những uế khí tích tụ trong không gian sống và trên cơ thể bạn, từ đó trả lại một môi trường thanh sạch, nhẹ nhàng.
Những điều cần tránh khi đặt cầu thang cho nhà ống để tránh hao tài, phạm phong thủyỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Trong thiết kế nhà ống, cầu thang không chỉ là lối di chuyển mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến bố cục, dòng khí và tài vận của cả ngôi nhà. Việc bố trí sai vị trí cầu thang có thể khiến không gian bí bách, thất thoát tài lộc và phát sinh nhiều bất ổn trong sinh hoạt.
Biệt thự 10 phòng ngủ, rộng 1.000 m2 của nữ Tiến sĩ, NSƯT vừa trở thành 1 trong 3 PGS hiếm hoi của lĩnh vực thanh nhạcỞ - 2 ngày trước
GĐXH - NSƯT Tân Nhàn sở hữu một biệt thự có 10 phòng ngủ, tọa lạc trên khuôn viên rộng 1.000 m2 có tầm nhìn ra biển tại Quảng Ninh.
Những lỗi thường gặp nên tránh khi tự vệ sinh sofa vải tại nhàỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Khi tự vệ sinh sofa vải tại nhà, nếu thực hiện sai cách có thể khiến sofa bị loang màu, xù vải, ẩm mốc hoặc nhanh xuống cấp. Vì vậy, bạn nên tránh những lỗi thường gặp dưới đây.
Giải xui có thực sự thay đổi vận mệnh không?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Giải xui theo phong thủy không phải là "phép màu" thay đổi vận mệnh ngay lập tức, mà là phương pháp hỗ trợ giúp con người cân bằng năng lượng và hành động đúng hướng hơn trong cuộc sống.
Vì sao không nên bố trí cầu thang ở giữa nhà và cách hóa giải chuẩn phong thủyỞ
GĐXH – Trong thiết kế nhà ở, cầu thang không chỉ là lối di chuyển mà còn đóng vai trò điều tiết dòng khí. Việc đặt cầu thang ở giữa nhà thường xem là lỗi phong thủy, có thể ảnh hưởng tới tài lộc và sự ổn định của gia đình khi không xử lý đúng cách.