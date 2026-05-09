Cách bảo quản nệm bền, đẹp như mới bạn có thể chưa biết

Những yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của nệm

Chất lượng và chất liệu nệm

Đây là yếu tố nền tảng quyết định nệm có bền hay không. Nệm được làm từ chất liệu tốt như foam chất lượng, lò xo túi độc lập, cao su tự nhiên hoặc cao su tổng hợp đạt chuẩn thường có độ đàn hồi ổn định và khả năng giữ form tốt hơn theo thời gian.

Ngược lại, nệm sử dụng vật liệu kém chất lượng dễ bị xẹp lún, biến dạng hoặc mất độ êm chỉ sau một thời gian ngắn. Vì vậy, chọn đúng chất liệu phù hợp ngay từ đầu sẽ giúp kéo dài đáng kể tuổi thọ nệm.

Cách sử dụng hằng ngày

Thói quen sử dụng ảnh hưởng rất lớn đến độ bền của nệm. Việc nằm đúng tải trọng, hạn chế nhún nhảy, ngồi dồn lực vào một điểm cố định hoặc đặt vật nặng lâu ngày sẽ giúp nệm không bị lún lệch.

Ngoài ra, xoay đầu hoặc lật nệm định kỳ (tùy loại nệm) sẽ giúp lực phân bố đều hơn, từ đó nệm giữ được form lâu và nằm ổn định hơn trong thời gian dài.

Bảo quản và vệ sinh nệm

Môi trường sử dụng và cách vệ sinh cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ nệm. Nệm cần được đặt ở nơi khô ráo, thoáng khí, tránh ẩm mốc và ánh nắng gắt trực tiếp.

Việc sử dụng ga, topper hoặc áo bọc nệm giúp hạn chế bụi bẩn, mồ hôi thấm sâu vào bên trong. Đồng thời, vệ sinh định kỳ đúng cách sẽ giúp nệm giữ được độ sạch, không mùi và sử dụng bền lâu hơn.

Bí quyết bảo quản nệm bền

Sử dụng tấm bảo vệ nệm

Tấm bảo vệ nệm đóng vai trò như một lớp "áo giáp" giúp ngăn mồ hôi, bụi bẩn, tế bào da chết và chất lỏng thấm trực tiếp vào bên trong nệm. Khi không có lớp bảo vệ này, nệm rất dễ bị ẩm, bám mùi và tích tụ vi khuẩn theo thời gian.

Việc sử dụng tấm bảo vệ nệm không chỉ giúp giữ nệm sạch sẽ hơn, mà còn giảm đáng kể nguy cơ ẩm mốc, dị ứng da và giúp nệm giữ được độ êm lâu hơn. Bạn nên chọn loại bảo vệ nệm có thể tháo ra giặt dễ dàng để tiện vệ sinh định kỳ.

Vệ sinh nệm định kỳ đúng cách

Dù có dùng ga giường hay tấm bảo vệ, nệm vẫn cần được vệ sinh định kỳ để loại bỏ bụi mịn và vi khuẩn tích tụ. Bạn nên hút bụi bề mặt nệm khoảng 1–2 tháng/lần, đặc biệt ở các khe và mép nệm.

Khi nệm bị bẩn, cần làm sạch đúng cách theo từng loại nệm, tránh dùng quá nhiều nước hoặc hóa chất mạnh vì có thể làm hỏng lớp lõi bên trong. Vệ sinh đúng cách giúp nệm không có mùi khó chịu, nằm thoải mái hơn và kéo dài tuổi thọ sử dụng.

Lật hoặc xoay nệm thường xuyên

Trong quá trình sử dụng, lực cơ thể thường tập trung nhiều ở một số vị trí cố định, khiến nệm dễ bị lún hoặc méo nếu không được xoay đều. Việc lật hoặc xoay đầu – chân nệm định kỳ (khoảng 3–6 tháng/lần, tùy loại nệm) giúp phân bổ lực đồng đều, hạn chế xẹp lún và giữ bề mặt nệm phẳng lâu hơn.

Thói quen đơn giản này giúp nệm duy trì độ đàn hồi tốt và cảm giác nằm êm ái trong nhiều năm.

Giữ nệm luôn khô ráo và thông thoáng

Nệm rất dễ xuống cấp nếu thường xuyên đặt trong môi trường ẩm hoặc thiếu thông gió. Độ ẩm cao có thể khiến nệm bị mốc, có mùi hôi và giảm độ đàn hồi theo thời gian.

Vì vậy, bạn nên đặt nệm ở nơi thoáng khí, tránh áp sát tường ẩm và hạn chế để nệm tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà lạnh. Ngoài ra, việc mở cửa phòng, bật quạt thông gió hoặc phơi nệm ở nơi râm mát định kỳ sẽ giúp nệm luôn khô ráo và sạch sẽ hơn.

Không ngồi, nhảy hoặc đứng trên nệm

Nhiều người có thói quen ngồi lâu một chỗ, đứng hoặc thậm chí cho trẻ nhỏ nhún nhảy trên nệm mà không để ý rằng điều này gây áp lực lớn lên một điểm cố định.

Lực tác động tập trung có thể khiến nệm nhanh bị lún, méo hoặc hỏng kết cấu bên trong. Để nệm bền lâu, bạn nên hạn chế các hoạt động này và sử dụng nệm đúng mục đích chính là để nằm ngủ và nghỉ ngơi.

Đặt nệm trên bề mặt phẳng, chắc chắn

Một chiếc nệm dù tốt đến đâu cũng sẽ nhanh xuống cấp nếu được đặt trên khung giường yếu, cong vênh hoặc không bằng phẳng. Bề mặt đỡ không chắc chắn khiến nệm bị võng, lệch form và giảm khả năng nâng đỡ cơ thể.

Vì vậy, hãy đảm bảo khung giường hoặc bề mặt đặt nệm chắc chắn, phẳng đều và phù hợp với kích thước nệm để nệm phát huy tốt nhất độ êm và độ bền trong suốt quá trình sử dụng.

Tránh ánh nắng và nguồn nhiệt trực tiếp

Ánh nắng gắt và các nguồn nhiệt cao (như máy sưởi, bếp, đèn sưởi) có thể làm khô, giòn hoặc biến dạng vật liệu bên trong nệm, đặc biệt là foam và cao su.

Việc phơi nệm trực tiếp dưới nắng mạnh trong thời gian dài còn khiến nệm nhanh mất độ đàn hồi và phai màu vỏ bọc.

Khi cần làm khô hoặc thông thoáng nệm, bạn nên đặt nệm ở nơi râm mát, thoáng gió, tránh tiếp xúc trực tiếp với nhiệt để giữ nệm bền và êm lâu hơn.

Dùng ga trải giường và vỏ bọc chất lượng

Ga trải giường và vỏ bọc đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ bề mặt nệm khỏi mồ hôi, bụi bẩn và vi khuẩn. Nên chọn các loại vải thoáng khí, thấm hút tốt và dễ giặt để giữ không gian ngủ luôn sạch sẽ.

Việc sử dụng ga và vỏ bọc chất lượng sẽ giúp nệm ít bám bẩn hơn và giảm hao mòn bề mặt, kéo dài tuổi thọ nệm đáng kể.

