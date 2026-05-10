Những dấu hiệu sức khoẻ nhận biết bạn cần thay nệm mới

Thường xuyên đau lưng, mỏi cổ sau khi ngủ dậy

Nếu mỗi sáng thức dậy bạn cảm thấy đau lưng, mỏi cổ, cứng vai gáy hoặc người không linh hoạt, rất có thể chiếc nệm đang dùng không còn phù hợp với cơ thể.

Nệm quá mềm, quá cứng hoặc đã bị lún sẽ khiến cột sống không giữ được đường cong tự nhiên suốt cả đêm. Tình trạng này kéo dài sẽ làm cơn đau ngày càng rõ rệt và ảnh hưởng đến hệ xương khớp.

Xuất hiện tình trạng dị ứng hoặc hen suyễn kéo dài

Nệm sử dụng lâu năm thường tích tụ bụi bẩn, mồ hôi, vi khuẩn, nấm mốc và mạt bụi mà mắt thường không nhìn thấy. Đây là những tác nhân dễ gây dị ứng, viêm mũi, ho kéo dài hoặc làm nặng thêm tình trạng hen suyễn.

Nếu bạn thường xuyên hắt hơi, ngứa mũi, khó thở khi ngủ hoặc thức dậy với các triệu chứng này mà không rõ nguyên nhân, rất có thể chiếc nệm cũ đang là yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cảm giác khó ngủ, ngủ không sâu giấc

Khi chiếc nệm không còn đem lại cảm giác êm ái và dễ chịu, bạn sẽ khó đi vào giấc ngủ, thường xuyên trằn trọc, trở mình nhiều lần trong đêm hoặc dễ tỉnh giấc giữa chừng.

Dù lịch sinh hoạt không thay đổi, nhưng giấc ngủ vẫn không sâu, sáng dậy cảm thấy uể oải. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy nệm không còn đáp ứng tốt nhu cầu nghỉ ngơi và phục hồi của cơ thể.

Nệm xuất hiện dấu hiệu xuống cấp rõ rệt

Khi nệm bắt đầu xẹp lún, lõm hẳn một vài vị trí, cong vênh hoặc không còn đàn hồi như trước, đó là dấu hiệu cho thấy phần lõi bên trong đã bị xuống cấp.

Dù bạn vẫn có thể nằm ngủ bình thường, nhưng lúc này nệm không còn nâng đỡ cơ thể đúng cách. Cột sống dễ bị võng hoặc lệch trục, các cơ phải gồng lên để bù trừ, khiến bạn nhanh mỏi và cảm thấy khó chịu khi nằm lâu.

Cảm giác nóng lưng, bí bách khi nằm

Những chiếc nệm đã cũ hoặc có khả năng thoáng khí kém thường giữ nhiệt và tích tụ độ ẩm, gây cảm giác nóng lưng, bí bách khi nằm lâu.

Điều này khiến cơ thể khó thư giãn, dễ thức giấc giữa đêm, đặc biệt trong thời tiết nóng hoặc với người ra nhiều mồ hôi. Giấc ngủ vì thế bị gián đoạn liên tục và không còn trọn vẹn.

Thời gian sử dụng nệm đã quá lâu

Mỗi loại nệm đều có tuổi thọ sử dụng nhất định, thường dao động từ 7–10 năm tùy theo chất liệu. Khi nệm đã dùng quá lâu, dù bề ngoài chưa hư hỏng rõ rệt, phần lõi bên trong vẫn có thể đã suy giảm khả năng nâng đỡ.

Việc thay nệm mới đúng thời điểm sẽ giúp cột sống được hỗ trợ tốt hơn, cải thiện chất lượng giấc ngủ và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Bí quyết giữ gìn nệm ngủ bền lâu theo thời gian bạn nên biết

Sử dụng và bảo quản nệm đúng cách theo hướng dẫn của nhà sản xuất

Mỗi loại nệm có cấu tạo và chất liệu khác nhau nên cách sử dụng cũng không hoàn toàn giống nhau.

Trong quá trình sử dụng, nệm có thể tích tụ mồ hôi, bụi bẩn, vi khuẩn và mạt bụi mà mắt thường không nhìn thấy. Vì vậy, việc vệ sinh định kỳ là rất cần thiết.

Để nệm bền và giữ được khả năng nâng đỡ tốt, bạn nên đặt nệm trên bề mặt phẳng, chắc chắn, tránh để nệm bị cong, gập hoặc đặt lệch trong thời gian dài.

Ngoài ra, không nên nhảy lên nệm hoặc đặt vật nặng cố định tại một vị trí vì điều này dễ làm nệm bị xẹp lún, biến dạng và nhanh xuống cấp.

Vệ sinh nệm định kỳ, đúng cách

Bạn nên sử dụng ga trải nệm và tấm bảo vệ nệm, đồng thời giặt giũ thường xuyên để hạn chế bụi bẩn thấm trực tiếp vào nệm.

Khi cần làm sạch nệm, hãy thực hiện đúng hướng dẫn để tránh làm hỏng cấu trúc bên trong. Việc giữ nệm sạch sẽ không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ nệm mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe và mang lại giấc ngủ thoải mái hơn.

Chọn mua nệm chất lượng

Việc lựa chọn một chiếc nệm chất lượng tốt ngay từ đầu có vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền và trải nghiệm sử dụng lâu dài.

Nệm được làm từ vật liệu tốt, có độ đàn hồi ổn định và thiết kế phù hợp với cơ thể sẽ hạn chế tình trạng xẹp lún, biến dạng, đồng thời giữ được form nệm tốt theo thời gian.

Bên cạnh đó, các sản phẩm nệm chất lượng cao thường có nguồn gốc rõ ràng, thương hiệu uy tín và đi kèm chế độ bảo hành minh bạch.

Điều này không chỉ giúp bạn yên tâm hơn trong quá trình sử dụng mà còn đảm bảo chiếc nệm luôn duy trì khả năng nâng đỡ, mang lại giấc ngủ thoải mái và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nói chung muốn nệm ngủ luôn bền đẹp và phát huy tốt công năng, bạn cần sử dụng đúng cách, vệ sinh định kỳ và lựa chọn nệm chất lượng ngay từ đầu. Những thói quen nhỏ này sẽ giúp bạn duy trì giấc ngủ ngon và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.

