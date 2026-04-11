Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Ninh Bình: Diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp năm 2026 là bao nhiêu?

Thứ bảy, 19:00 11/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo quyết định 192/2025/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, đối với đất nông nghiệp, cụ thể là đất trồng cây lâu năm diện tích thửa đất sau khi tách đảm bảo không nhỏ hơn 180 m2; kích thước chiều rộng, chiều sâu phải lớn hơn hoặc bằng 5 m thì mới được cấp sổ đỏ.

Tách thửa là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Căn cứ theo Luật Đất đai 2024, các thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tại Ninh Bình, căn cứ theo quyết định số 192/2025/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình được ban hành ngày 31/12/2025 đã quy định rõ điều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất, hợp thửa đối với đất nông nghiệp.

Cụ thể, đối với đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác ngoài khu dân cư hiện hữu, diện tích thửa đất sau khi tách đảm bảo không nhỏ hơn 180 m2; kích thước chiều rộng, chiều sâu lớn hơn hoặc bằng 5 m.

Đối với đất trồng lúa sau khi tách thửa phải đảm bảo không nhỏ hơn 360 m2; kích thước chiều rộng, chiều sâu lớn hơn hoặc bằng 10 m.

Đối với đất lâm nghiệp diện tích thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 720 m2, chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 10 m.

Đối với đất phi nông nghiệp không phải  đất ở, việc tách thửa thực hiện theo quy hoạch, dự án đầu tư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận.

Bên cạnh đó, việc tách thửa còn phải đảm bảo các điều kiện, quy định theo khoản 1, khoản 2 Điều 220 Luật Đất đai 2024.

Cần Thơ: Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở năm 2026 là bao nhiêu?

GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo quy định số 44/2025/QĐ-UBND thành phố Cần Thơ, đất thổ cư (đất ở) tại khu vực phường phải có diện tích tối thiểu sau tách thửa là 40m2, khu vực xã là 60m2 thì mới được cấp sổ đỏ.

Nữ sinh 18 tuổi quê Ninh Bình vừa đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 là ai?

GĐXH - Nguyễn Trần Hà Linh đến từ Ninh Bình, là học sinh Trường THPT thuộc Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa trở thành Tân Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 11/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 11/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ duy trì ổn định quanh vùng 78 triệu đồng/kg.

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Dương Nội, thành phố Hà Nội mới có lượng nhà mặt phố rao bán khá sôi nổi, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 190 cho đến gần 500 triệu đồng/m2.

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay, sáng ngày 11/4 niêm yết ở mức 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) với vàng SJC.

Bảo vệ người tiêu dùng - 10 giờ trước

GĐXH - Có những mẹo gửi tiết kiệm được nhiều người am hiểu tài chính áp dụng, giúp tối đa hóa lợi nhuận mà rủi ro vẫn ở mức tối thiểu.

Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước

Tính tới cuối ngày 10-4, hàng chục ngân hàng thương mại đã công bố giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 11/4/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 với giá trị giải thưởng lên tới gần 80 tỷ đồng.

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Loại nhẫn này được ưa chuộng nhờ vẻ đẹp độc đáo, sang trọng và có ý nghĩa phong thủy mang lại may mắn, sức khỏe cho người đeo.

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa nhịp sống hiện đại ngập tràn công nghệ số, một góc nhỏ tại số 25 Lê Lợi, TP. Huế vẫn âm thầm lưu giữ câu chuyện về những bản khắc gỗ hàng trăm năm tuổi. Tại đây, các bạn trẻ không chỉ dừng lại ở việc tham quan, chiêm ngưỡng mà còn được trực tiếp chạm tay, thử in mộc bản, qua đó cảm nhận rõ hơn sức sống bền bỉ của dòng chảy văn hóa truyền thống Việt Nam giữa đời sống đương đại.

Xem nhiều

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 150cc có trang bị đẳng cấp như Honda SH, rẻ hơn cả Vision được lòng khách hàng.

Giá cả thị trường
Giá cả thị trường
Sản phẩm - Dịch vụ
Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top