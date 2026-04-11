Ninh Bình: Diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp năm 2026 là bao nhiêu?

Tách thửa là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Căn cứ theo Luật Đất đai 2024, các thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tại Ninh Bình, căn cứ theo quyết định số 192/2025/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình được ban hành ngày 31/12/2025 đã quy định rõ điều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất, hợp thửa đối với đất nông nghiệp.

Cụ thể, đối với đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác ngoài khu dân cư hiện hữu, diện tích thửa đất sau khi tách đảm bảo không nhỏ hơn 180 m2; kích thước chiều rộng, chiều sâu lớn hơn hoặc bằng 5 m.

Đối với đất trồng lúa sau khi tách thửa phải đảm bảo không nhỏ hơn 360 m2; kích thước chiều rộng, chiều sâu lớn hơn hoặc bằng 10 m.

Đối với đất lâm nghiệp diện tích thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 720 m2, chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 10 m.

Đối với đất phi nông nghiệp không phải đất ở, việc tách thửa thực hiện theo quy hoạch, dự án đầu tư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận.

Bên cạnh đó, việc tách thửa còn phải đảm bảo các điều kiện, quy định theo khoản 1, khoản 2 Điều 220 Luật Đất đai 2024.

