Diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp tại Cà Mau năm 2026
GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo quy định số 48/2024/QĐ – UBND tỉnh Cà Mau, thửa đất nông nghiệp phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 300m2 tại các phường và thị trấn, 500m2 tại các xã thì đủ điều kiện tách sổ đỏ.
Tách thửa, hợp thửa đất là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Căn cứ theo Luật Đất đai 2024, các thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Tại Cà Mau, căn cứ theo quyết định số 48/2024/QĐ – UBND tỉnh Cà Mau được ban hành ngày 14/10/2024 đã quy định rõ điều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất, hợp thửa đối với đất nông nghiệp.
Cụ thể, đối với đất trồng lúa, đất trồng cây hằng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác, thửa đất mới hình thành do tách thửa và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu của thửa đất là 300m2 tại các phường và thị trấn, còn tại các xã diện tích tối thiểu của thửa đất là 500m2.
Đối với đất rừng sản xuất, vị trí thửa đất nằm ngoài khu vực Quy hoạch Lâm nghiệp và theo Quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt được xác định không phải là đất rừng sản xuất thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.
Vị trí thửa đất nằm trong khu vực Quy hoạch Lâm nghiệp và theo Quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt được xác định là đất rừng sản xuất thì diện tích tối thiểu được tách thửa đất là 03ha (ba hecta).
Đối với trường hợp người sử dụng đất tách thửa đất để chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện thì thửa đất mới hình thành sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Quy định này.
Thửa đất nông nghiệp còn lại tại vị trí phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc Quy hoạch chung hoặc Quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị là đất ở thì tại các phường và thị trấn diện tích tối thiểu là 100m2 và tại các xã diện tích tối thiểu là 200m2.
Về kích thước, chiều rộng và chiều dài tối thiểu của thửa đất là 5m. Cách xác định kích thước chiều rộng và chiều dài của thửa đất nông nghiệp tương tự như cách xác định kích thước chiều rộng và chiều dài của thửa đất ở quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 của Quy định này.
Bên cạnh đó, việc tách thửa phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 220 của Luật Đất đai 2024 và Điều 3 quyết định số 48/2024/QĐ – UBND tỉnh Cà Mau.
