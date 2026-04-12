Người phụ nữ đột ngột vỡ u thận khi đang tắm: Bác sĩ cảnh báo biến chứng dễ gây tử vong
GĐXH - Đang tắm, một người phụ nữ bất ngờ bị vỡ khôi u thận, gây đau bụng dữ dội, tụt huyết áp, xuất huyết sau phúc mạc, đe dọa tính mạng.
Vỡ u thận gây xuất huyết ồ ạt khi đang tắm
Bà Hoa (72 tuổi) bất ngờ xuất hiện cơn đau bụng dữ dội khi đang tắm, kèm theo tình trạng choáng váng, mệt lả.
Theo BS.CKI Đỗ Anh Tuấn, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, thời điểm nhập viện, bà Hoa rơi vào tình trạng sốc mất máu nặng, huyết áp tụt còn 82/47 mmHg (trong khi bình thường khoảng 110/70 – 120/80 mmHg), da và niêm mạc nhợt nhạt.
Kết quả chụp CT bụng cho thấy khối u mạch cơ mỡ (AML) ở thận phải đã vỡ, tạo khối máu tụ lớn kích thước 40x90 mm trong khoang sau phúc mạc, chèn ép niệu quản và tĩnh mạch chủ dưới. Thận trái cũng ghi nhận có khối u tương tự.
Trước đó khoảng 6 tháng, bà Hoa đã được phát hiện có u thận lành tính và đang điều trị, theo dõi định kỳ. Tuy nhiên, khối u bất ngờ biến chứng vỡ, khiến tình trạng trở nên nguy kịch.
Đáng chú ý, chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) còn phát hiện một túi giả phình động mạch nuôi khối u – nguyên nhân chính gây chảy máu ồ ạt, tiềm ẩn nguy cơ vỡ mạch cao.
Can thiệp khẩn cấp, bảo tồn được thận
Do tình trạng sốc nặng, người bệnh không thể phẫu thuật ngay. Ê-kíp bác sĩ quyết định can thiệp nội mạch bằng phương pháp nút động mạch chọn lọc để cầm máu.
Ống thông được đưa từ động mạch đùi đến vị trí tổn thương, sau đó bơm vật liệu gây tắc nhằm chặn nguồn máu nuôi khối u.
Sau khoảng 2 giờ can thiệp, tình trạng chảy máu được kiểm soát mà không cần cắt bỏ thận, giúp bảo tồn tối đa chức năng cơ quan này.
Tuy nhiên, do mất máu nhiều, bệnh nhân phải truyền 4 đơn vị hồng cầu lắng. Đồng thời xuất hiện thêm biến chứng viêm phổi, nhiễm trùng tiết niệu, được điều trị tích cực bằng kháng sinh và thuốc hỗ trợ.
Sau 2 tuần điều trị, sức khỏe bà Hoa ổn định, khối máu tụ không tăng kích thước và dự kiến sẽ tự tiêu trong vòng 3 tháng.
Một tháng sau, bệnh nhân được phẫu thuật cắt u thận bằng robot Da Vinci Xi. Với hệ thống camera 3D và cánh tay robot linh hoạt, bác sĩ bóc tách chính xác khối u, loại bỏ mô hoại tử và bảo tồn nhu mô thận.
Ca mổ diễn ra trong khoảng 2 giờ với đường mổ nhỏ, giúp người bệnh hồi phục nhanh.
Cảnh giác với biến chứng nguy hiểm của u thận
Theo bác sĩ, u mạch cơ mỡ thận thường lành tính. Tuy nhiên, nếu kích thước lớn (trên 4 cm) hoặc có bất thường mạch máu bên trong, khối u có thể vỡ, gây xuất huyết nội nghiêm trọng, thậm chí tử vong nhanh do mất máu.
Người có u thận cần tái khám định kỳ 6–12 tháng để theo dõi tiến triển. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau hông lưng đột ngột, tiểu ra máu, chóng mặt… cần đến bệnh viện kiểm tra ngay để tránh biến chứng nguy hiểm.
Làm gì để phòng ngừa u thận?
Dù u thận là gì, thuộc loại ác tính hay lành tính thì chúng đều gây ra những ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe của mọi người. Chính vì vậy, việc tìm hiểu và thực hiện những biện pháp phòng ngừa u thận là cần thiết. Cụ thể:
- Ngừng hút thuốc lá đồng thời tránh xa khói thuốc lá.
- Thực hiện chế độ ăn lành mạnh, cân bằng, đầy đủ dinh dưỡng bằng cách: Hạn chế uống rượu bia và ăn đồ ăn chế biến sẵn, nên ăn chế độ ăn nhiều rau, đạm từ thịt nạc và những chất béo lành mạnh từ thực vật.
- Thường xuyên tập thể dục, duy trì mức cân nặng hợp lý.
- Cần che chắn cơ thể khỏi những tác nhân có hại, ánh nắng mặt trời...
- Các bệnh nhiễm virus có thể dẫn đến u thận nên cần tiêm phòng, ví dụ như tiêm phòng HPV, viêm gan B.
- Không sử dụng thuốc tùy tiện, cần tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ trước khi dùng.
Nắng nóng, 6 việc người Việt nên làm để phòng ngừa nguy cơ suy thận và bệnh lý đường tiết niệuSống khỏe - 47 phút trước
GĐXH - Chuyên gia cảnh báo, thời tiết nắng nóng nếu không bù đủ nước và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, có thể làm gia tăng nguy cơ suy thận và nhiều bệnh lý đường tiết niệu.
Chuyên gia chỉ rõ: Ăn nấm đúng cách - lợi đủ đường nhưng sai một bước có thể gây hạiBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Nấm là thực phẩm giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc bảo quản sai, loại thực phẩm này có thể tiềm ẩn những rủi ro không nhỏ.
Người phụ nữ 65 tuổi phát hiện dị dạng mạch máu não từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 5 giờ trước
GĐXH - Đỏ mắt, sưng đau và mờ mắt kéo dài, người phụ nữ 65 tuổi đi kiểm tra chuyên sâu mới phát hiện mắc bệnh mạch máu não nguy hiểm.
Thói quen bỏ bữa sáng: Khiến bạn đói nhanh, dễ tăng cân và hại sức khỏeSống khỏe - 7 giờ trước
Nhiều người bỏ bữa sáng để tiết kiệm thời gian hoặc giảm cân, nhưng thói quen này có thể khiến bạn ăn nhiều hơn trong ngày, dễ tăng cân và tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.
Phẫu thuật thành công khối u sau phúc mạc khổng lồ nằm ở vị trí phức tạpSống khỏe - 7 giờ trước
BVĐK Bắc Ninh số 1 vừa phẫu thuật thành công, loại bỏ khối u sau phúc mạc nặng gần 1 kg nằm sâu trong ổ bụng của một bệnh nhân cao tuổi, ở vị trí phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
5 loại thực phẩm tốt nhất cho xương khớp khỏe mạnhSống khỏe - 11 giờ trước
Chủ động chăm sóc xương khớp từ sớm thông qua chế độ ăn uống là cách đơn giản và thiết thực nhất để phòng tránh tình trạng loãng xương hay thoái hóa khi tuổi tác tăng cao.
Đàn ông tuổi thọ ngắn thường 'yếu' 5 chỗ: Ai ngoài 50 cũng nên đọc ngaySống khỏe - 12 giờ trước
GĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy tuổi thọ đàn ông phụ thuộc lớn vào tình trạng sức khỏe sau 60 tuổi. Khi cơ thể bắt đầu yếu ở 5 chỗ, đó có thể là cảnh báo cần thay đổi lối sống ngay.
Không phải cứ gắn mác healthy là an toàn: Cẩn trọng với những món ăn có thể gây hại tuyến giápSống khỏe - 21 giờ trước
Nhiều thực phẩm được xem là “healthy” lại tiềm ẩn nguy cơ với người có vấn đề tuyến giáp. Nếu ăn sai cách hoặc lạm dụng, chúng có thể âm thầm làm bệnh nặng hơn mà bạn không ngờ tới.
Nữ du khách nước ngoài phát hiện ung thư đại tràng thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Theo bác sĩ, trước khi nhập viện vì ung thư đại tràng, bệnh nhân đã tự ý dùng thuốc tại nhà, khiến tình trạng bệnh diễn tiến nặng hơn.
Trẻ suy tim cấp sau khi dùng sữa công thức: Dấu hiệu sốc phản vệ không nên bỏ quaMẹ và bé - 1 ngày trước
GĐXH - Một trẻ nhỏ tại Phú Thọ nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi uống sữa công thức. Bác sĩ xác định nguyên nhân là sốc phản vệ, gây biến chứng suy tim cấp.
Bất ngờ phát hiện suy thận giai đoạn nặng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng dễ bỏ quaSống khỏe
GĐXH - Ngứa da tưởng chừng là vấn đề ngoài da thông thường nhưng có thể là dấu hiệu cảnh báo suy thận. Nhiều người chủ quan tự điều trị tại nhà, đến khi đi khám mới phát hiện bệnh đã ở giai đoạn nặng.