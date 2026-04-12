Người phụ nữ đột ngột vỡ u thận khi đang tắm: Bác sĩ cảnh báo biến chứng dễ gây tử vong

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Vỡ u thận gây xuất huyết ồ ạt khi đang tắm

Bà Hoa (72 tuổi) bất ngờ xuất hiện cơn đau bụng dữ dội khi đang tắm, kèm theo tình trạng choáng váng, mệt lả.

Theo BS.CKI Đỗ Anh Tuấn, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, thời điểm nhập viện, bà Hoa rơi vào tình trạng sốc mất máu nặng, huyết áp tụt còn 82/47 mmHg (trong khi bình thường khoảng 110/70 – 120/80 mmHg), da và niêm mạc nhợt nhạt.

Ảnh: BVCC

Kết quả chụp CT bụng cho thấy khối u mạch cơ mỡ (AML) ở thận phải đã vỡ, tạo khối máu tụ lớn kích thước 40x90 mm trong khoang sau phúc mạc, chèn ép niệu quản và tĩnh mạch chủ dưới. Thận trái cũng ghi nhận có khối u tương tự.

Trước đó khoảng 6 tháng, bà Hoa đã được phát hiện có u thận lành tính và đang điều trị, theo dõi định kỳ. Tuy nhiên, khối u bất ngờ biến chứng vỡ, khiến tình trạng trở nên nguy kịch.

Đáng chú ý, chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) còn phát hiện một túi giả phình động mạch nuôi khối u – nguyên nhân chính gây chảy máu ồ ạt, tiềm ẩn nguy cơ vỡ mạch cao.

Can thiệp khẩn cấp, bảo tồn được thận

Do tình trạng sốc nặng, người bệnh không thể phẫu thuật ngay. Ê-kíp bác sĩ quyết định can thiệp nội mạch bằng phương pháp nút động mạch chọn lọc để cầm máu.

Ống thông được đưa từ động mạch đùi đến vị trí tổn thương, sau đó bơm vật liệu gây tắc nhằm chặn nguồn máu nuôi khối u.

Sau khoảng 2 giờ can thiệp, tình trạng chảy máu được kiểm soát mà không cần cắt bỏ thận, giúp bảo tồn tối đa chức năng cơ quan này.

Tuy nhiên, do mất máu nhiều, bệnh nhân phải truyền 4 đơn vị hồng cầu lắng. Đồng thời xuất hiện thêm biến chứng viêm phổi, nhiễm trùng tiết niệu, được điều trị tích cực bằng kháng sinh và thuốc hỗ trợ.

Sau 2 tuần điều trị, sức khỏe bà Hoa ổn định, khối máu tụ không tăng kích thước và dự kiến sẽ tự tiêu trong vòng 3 tháng.

Một tháng sau, bệnh nhân được phẫu thuật cắt u thận bằng robot Da Vinci Xi. Với hệ thống camera 3D và cánh tay robot linh hoạt, bác sĩ bóc tách chính xác khối u, loại bỏ mô hoại tử và bảo tồn nhu mô thận.

Ca mổ diễn ra trong khoảng 2 giờ với đường mổ nhỏ, giúp người bệnh hồi phục nhanh.

Cảnh giác với biến chứng nguy hiểm của u thận

Ảnh minh họa.

Theo bác sĩ, u mạch cơ mỡ thận thường lành tính. Tuy nhiên, nếu kích thước lớn (trên 4 cm) hoặc có bất thường mạch máu bên trong, khối u có thể vỡ, gây xuất huyết nội nghiêm trọng, thậm chí tử vong nhanh do mất máu.

Người có u thận cần tái khám định kỳ 6–12 tháng để theo dõi tiến triển. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau hông lưng đột ngột, tiểu ra máu, chóng mặt… cần đến bệnh viện kiểm tra ngay để tránh biến chứng nguy hiểm.

Làm gì để phòng ngừa u thận?

Dù u thận là gì, thuộc loại ác tính hay lành tính thì chúng đều gây ra những ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe của mọi người. Chính vì vậy, việc tìm hiểu và thực hiện những biện pháp phòng ngừa u thận là cần thiết. Cụ thể:

- Ngừng hút thuốc lá đồng thời tránh xa khói thuốc lá.

- Thực hiện chế độ ăn lành mạnh, cân bằng, đầy đủ dinh dưỡng bằng cách: Hạn chế uống rượu bia và ăn đồ ăn chế biến sẵn, nên ăn chế độ ăn nhiều rau, đạm từ thịt nạc và những chất béo lành mạnh từ thực vật.

- Thường xuyên tập thể dục, duy trì mức cân nặng hợp lý.

- Cần che chắn cơ thể khỏi những tác nhân có hại, ánh nắng mặt trời...

- Các bệnh nhiễm virus có thể dẫn đến u thận nên cần tiêm phòng, ví dụ như tiêm phòng HPV, viêm gan B.

- Không sử dụng thuốc tùy tiện, cần tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ trước khi dùng.