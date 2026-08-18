Đau đầu thường xuyên nên ăn gì? 5 thực phẩm giàu magie nên bổ sung

| Bệnh thường gặp
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Đau đầu, đặc biệt là đau nửa đầu, có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Bổ sung thực phẩm giàu magie như chuối, các loại hạt, rau lá xanh, bơ và đậu có thể giúp cung cấp thêm dưỡng chất cho cơ thể.

Đau đầu thường xuyên nên ăn gì? 5 thực phẩm giàu magie nên bổ sung

Đau đầu, đặc biệt là đau nửa đầu, có thể khiến người bệnh mệt mỏi và ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt. Bên cạnh việc nghỉ ngơi và tìm nguyên nhân gây đau đầu, chế độ dinh dưỡng cũng là yếu tố nên được quan tâm. Magie là khoáng chất tham gia vào nhiều hoạt động của cơ thể, trong đó có chức năng thần kinh và cơ. Vì vậy, bổ sung thực phẩm giàu magie vào chế độ ăn có thể giúp cung cấp thêm dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Một số thực phẩm quen thuộc có thể cung cấp magie gồm chuối, các loại hạt như hạnh nhân, hạt bí, hạt điều, rau lá xanh đậm, quả bơ và các loại đậu như đậu đen, đậu lăng. Đây đều là những nguyên liệu tương đối dễ tìm và có thể kết hợp linh hoạt trong các bữa ăn hằng ngày. Thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm, nên xây dựng chế độ ăn đa dạng, cân bằng để cung cấp nhiều nhóm chất khác nhau. Người thường xuyên đau đầu có thể tham khảo những thực phẩm giàu magie này như một phần của chế độ dinh dưỡng lành mạnh.

Tuy nhiên, ăn thực phẩm giàu magie không đồng nghĩa với việc có thể điều trị đau đầu hay đau nửa đầu. Nhu cầu magie của mỗi người khác nhau và việc tự ý sử dụng viên bổ sung magie liều cao cũng không nên thực hiện nếu chưa có hướng dẫn phù hợp. Bên cạnh dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, uống đủ nước và theo dõi các yếu tố kích hoạt cơn đau cũng rất quan trọng. Nếu đau đầu xảy ra thường xuyên, kéo dài, dữ dội hoặc đi kèm những triệu chứng bất thường, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân thay vì chỉ tự điều chỉnh chế độ ăn.

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