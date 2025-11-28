Mới nhất
Đậu đỏ có thể hóa giải vận xui, chiêu tài lộc và cải thiện đường tình duyên nếu được sử dụng đúng cách

Thứ sáu, 19:00 28/11/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo phong thủy, đậu đỏ không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực, mà còn là vật phẩm phong thủy mang năng lượng cát tường, giúp thu hút may mắn, tài lộc và bình an.

Đặt đậu đỏ dưới gối

Trong phong thủy, đậu đỏ được xem là "hạt may mắn", mang năng lượng dương mạnh mẽ có thể hóa giải vận xui, kích hoạt tài khí và bảo hộ bình an cho gia chủ. Đặt đậu đỏ dưới gối là một mẹo dân gian đơn giản nhưng hiệu quả, giúp giấc ngủ yên ổn, tinh thần an hòa và đường tài lộc, tình duyên hanh thông.

Thời gian tốt nhất nên thực hiện là vào ngày mùng 1 âm lịch – thời điểm khởi đầu, giúp kích hoạt nguồn năng lượng mới mẻ và tích cực. Gia chủ có thể thực hiện bất kỳ lúc nào nếu cảm thấy vận trình trì trệ, bế tắc, hoặc muốn thu hút may mắn, tài lộc.

Đậu đỏ có thể hóa giải vận xui, chiêu tài lộc và cải thiện đường tình duyên nếu được sử dụng đúng cách - Ảnh 1.

Trong phong thủy, đậu đỏ được xem là "hạt may mắn", mang năng lượng dương mạnh mẽ có thể hóa giải vận xui, kích hoạt tài khí và bảo hộ bình an cho gia chủ.

Cách thực hiện khá đơn giản và tùy thuộc vào giới tính. Nam giới chọn 7 hạt đậu đỏ, trong khi nữ giới sử dụng 9 hạt. Gia chủ đặt đậu đỏ vào một túi gấm màu đỏ, buộc chặt miệng túi rồi để dưới gối ngủ mỗi đêm. Điều này giúp thu hút và hấp thụ năng lượng phong thủy tích cực, cải thiện giấc ngủ và hỗ trợ vượng khí.

Việc duy trì mẹo phong thủy này mỗi tháng sẽ giúp vận khí hanh thông, cuộc sống suôn sẻ hơn. Nếu được áp dụng đúng cách và đều đặn, bạn sẽ cảm nhận được những thay đổi tích cực cả về tinh thần lẫn tài lộc.

Bỏ 9 hạt đậu đỏ vào ví

Nếu đặt đậu đỏ dưới gối giúp an giấc và giữ vượng khí, thì bỏ đậu đỏ vào ví lại là cách kích hoạt trực tiếp năng lượng tài lộc. Theo phong thủy, đậu đỏ giúp thu hút may mắn, hóa giải xui xẻo, tăng vận quý nhân, đặc biệt phù hợp với người kinh doanh hoặc làm việc trong lĩnh vực tài chính.

Gia chủ nên chọn đậu đỏ khô, hạt nhỏ, chắc, không hư hỏng. Nam dùng 7 hạt, nữ dùng 9 hạt – con số tượng trưng cho sự cát lợi. Ngoài ra, gia chủ cần một chiếc ví màu đỏ hoặc vàng để tăng cường năng lượng hành Hỏa và Thổ, vốn là hai hành sinh tài.

Đậu đỏ có thể hóa giải vận xui, chiêu tài lộc và cải thiện đường tình duyên nếu được sử dụng đúng cách - Ảnh 2.

Nếu đặt đậu đỏ dưới gối giúp an giấc và giữ vượng khí, thì bỏ đậu đỏ vào ví lại là cách kích hoạt trực tiếp năng lượng tài lộc.

Đối tượng phù hợp với mẹo phong thủy này gồm: Người làm kinh doanh, buôn bán, đầu tư. Người muốn tăng may mắn tài chính, tránh xung đột tiểu nhân. Người gặp khó khăn trong công việc và cần khơi thông vận khí.

Thời điểm thực hiện tốt nhất là mùng 1 âm lịch hoặc ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng). Đây là những ngày có năng lượng tài lộc mạnh mẽ. Tuy nhiên, gia chủ vẫn có thể thực hiện bất cứ lúc nào khi muốn thu hút tài vận hoặc khởi đầu cho một giai đoạn mới.

Lưu ý

Chỉ nên chọn hạt đậu đỏ mẩy, đỏ tươi, tránh hạt khô héo hoặc hư hỏng. Thay hạt định kỳ để giữ năng lượng mới và tươi sáng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Đậu đỏ có thể hóa giải vận xui, chiêu tài lộc và cải thiện đường tình duyên nếu được sử dụng đúng cách - Ảnh 3.Mẹo phong thủy hóa giải uế khí, khai mở vượng tài, thu hút tài lộc bằng quả chanh

GĐXH - Trong phong thủy, cách thu hút tài lộc bằng chanh được nhiều người tin tưởng và áp dụng nhờ khả năng thanh lọc năng lượng xấu, mang lại sinh khí tích cực.

Huyền Trang (T/h)
