Nữ diễn viên phủ đầy hàng hiệu trong 'Cách em 1 milimet', ngoài đời sống trong căn nhà thế nào?

Thứ sáu, 16:01 28/11/2025
GĐXH - Diễn viên Phan Minh Huyền được chú ý với phong cách sang chảnh cùng hàng hiệu khi hóa thân nhân vật Ngân trong phim giờ vàng 'Cách em 1 milimet'. Căn nhà cô sống mang phong cách Hàn Quốc lãng mạn.

Nữ diễn viên Phan Minh Huyền và cuộc sống sang chảnh tại căn hộ Hàn Quốc - Ảnh 1.

Vai Ngân do Phan Minh Huyền thủ vai trong 'Cách em 1 milimet' là một người phụ nữ thành đạt. Theo Phan Minh Huyền, đây là nhân vật giàu có nhất cô từng đóng nên 'chịu chi' đầu tư trang phục, phụ kiện sang trọng. Trong phim, cô sử dụng nhiều món đồ hàng hiệu xa xỉ, đều được mang từ tủ đồ ngoài đời.

Nữ diễn viên Phan Minh Huyền và cuộc sống sang chảnh tại căn hộ Hàn Quốc - Ảnh 2.

Mỹ nhân còn thường đeo mẫu Chanel Classic Flap Bag - dòng túi kinh điển luôn được tín đồ thời trang săn đón. Với tông màu đen phối dây xích, chiếc túi phù hợp với những bộ cánh công sở trung tính, đứng dáng của Phan Minh Huyền.

Nữ diễn viên Phan Minh Huyền và cuộc sống sang chảnh tại căn hộ Hàn Quốc - Ảnh 3.

Phan Minh Huyền còn sử dụng nhiều mẫu trang sức, phụ kiện xa xỉ. Phong cách đẳng cấp được tô điểm bằng những mẫu đồng hồ của giới thượng lưu.

Nữ diễn viên Phan Minh Huyền và cuộc sống sang chảnh tại căn hộ Hàn Quốc - Ảnh 4.

Chiếc đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak cũng được Phan Minh Huyền sử dụng trong nhiều phân cảnh để kết hợp cùng những bộ trang phục cứng cáp, màu sắc trung tính.

Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền) là mỹ nhân quen thuộc trong những bộ phim đình đám trên sóng VTV. Không chỉ xinh đẹp, tài năng, bà mẹ đơn thân còn là "nữ đại gia" ở tuổi 35. Cô từng thổ lộ: "Sắc đẹp là bản năng, tài sản là năng lực".

Nữ diễn viên Phan Minh Huyền và cuộc sống sang chảnh tại căn hộ Hàn Quốc - Ảnh 5.

Trong số những tài sản mà người đẹp sở hữu có một căn hộ hiện đại mang phong cách Hàn Quốc. Huyền Lizzie từng chia sẻ những hình ảnh khi ngôi nhà của mình được trang hoàng Giáng sinh sớm và lên đèn đầy lung linh.

Nữ diễn viên Phan Minh Huyền và cuộc sống sang chảnh tại căn hộ Hàn Quốc - Ảnh 6.

Người đẹp trang trí nhà cho mùa Giáng sinh. Khi màn đêm buông xuống, căn hộ của nữ diễn viên khoác lên mình vẻ đẹp lung linh từ ánh đèn cùng cách trang hoàng đậm không khí Noel.

Nữ diễn viên Phan Minh Huyền và cuộc sống sang chảnh tại căn hộ Hàn Quốc - Ảnh 7.

Cây thông Noel được trang trí với sắc trắng, bạc và ánh sáng dịu nhẹ. Những hộp quà sang trọng đặt bên dưới càng làm tăng không khí lễ hội cho không gian sống.

Nữ diễn viên Phan Minh Huyền và cuộc sống sang chảnh tại căn hộ Hàn Quốc - Ảnh 8.

Bên cạnh đó, nàng gái một con còn khoe ban công xanh mướt. Cô trồng nhiều loại cây cảnh như chuối cảnh, trầu bà lá xẻ, trầu bà sữa...

Nữ diễn viên Phan Minh Huyền và cuộc sống sang chảnh tại căn hộ Hàn Quốc - Ảnh 9.

Chậu tùng đuôi chồn mang lại vẻ sang trọng mà độc đáo cho ban công. Huyền Lizzie cũng trang trí góc thư giãn này với những dây đèn xinh xắn, làm tăng sự lung linh, huyền ảo.

Nữ diễn viên Phan Minh Huyền và cuộc sống sang chảnh tại căn hộ Hàn Quốc - Ảnh 10.

Từ đây, người đẹp sinh năm 1990 có thể ngắm ánh hoàng hôn và các tòa nhà cao tầng phía xa, một khung cảnh lãng mạn ngay trên ban công "chill" nhà mình.

Nữ diễn viên Phan Minh Huyền và cuộc sống sang chảnh tại căn hộ Hàn Quốc - Ảnh 11.Qua một bức ảnh trang trí Noel, Phạm Hương để lộ cuộc sống ở Mỹ giữa nghi vấn rạn nứt với chồng đại gia

GĐXH - Đây là lần hiếm hoi Phạm Hương chia sẻ về cuộc sống giữa loạt tin đồn rầm rộ.

Nữ diễn viên Phan Minh Huyền và cuộc sống sang chảnh tại căn hộ Hàn Quốc - Ảnh 12.Noel cuối cùng trong biệt thự triệu đô của nam ca sĩ 'nghiện' trang trí Giáng sinh

GĐXH - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tự tay trang trí căn nhà đã gắn bó nhiều năm ở TP HCM, chuẩn bị đón Giáng sinh cuối tại đây.


Phương Nghi (t/h)
