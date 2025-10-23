Dấu hiệu bị đục thủy tinh thể ở người già rất dễ bị bỏ qua

Phát hiện đục thủy tinh thể nặng từ dấu hiệu sai lệch màu sắc

Bà Ngân (69 tuổi, TP.HCM) đến viện khám mắt trong tình trạng hai mắt mờ nhòe, nhìn kém, thấy mọi vật đều bị ám vàng, sai lệch màu sắc so với thực tế.

Bà đi lại khó khăn do không nhìn rõ đường, từng trượt ngã cầu thang hồi đầu năm nay. Trước tình trạng đó, bà được gia đình đưa đến BVĐK Tâm Anh TP.HCM để thăm khám.

Được biết, 20 năm qua, bà Ngân đều đặn đi viện khám tiểu đường và rối loạn nhịp tim nhưng chưa từng kiểm tra mắt, nghĩ mắt mờ theo tuổi tác là đương nhiên. Đến khi tình trạng ám vàng ngày càng nặng, bà mới đi khám, bác sĩ kết luận hai mắt bị đục thủy tinh thể độ III, cần phẫu thuật.

Ảnh minh họa

Bị đục thủy tinh thể do biến chứng tiểu đường

ThS.BS Nguyễn Trà Thảo Nhi, Trung tâm Mắt Công nghệ cao của bệnh viện cho biết, khi mắt bị đục thủy tinh thể (thủy tinh thể không còn trong suốt), ánh sáng hội tụ trên võng mạc không đủ hay đúng vị trí khiến người bệnh thấy mọi vật bị ám vàng, nâu nhạt hay đậm theo thời gian, đặc biệt khi nhìn nền trắng, ánh sáng mạnh hoặc ban ngày.

Có nhiều nguyên nhân gây đục thủy tinh thể. Trường hợp bà Ngân do lão hóa và tiểu đường khiến bệnh tiến triển nhanh hơn. Khi bị tiểu đường, đường huyết trong máu cao làm tổn thương tế bào, rối loạn chuyển hóa toàn thân gây lão hóa thủy tinh thể sớm.

Điều trị đục thủy tinh thể, tránh nguy cơ mù lòa

Bà Ngân được chỉ định phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể hai mắt, tránh nguy cơ mù lòa. Tuy nhiên, vì người bệnh mắc tiểu đường type 2, loạn nhịp tim, bác sĩ chỉ định thăm khám chuyên sâu Nội tiết – Đái tháo đường và Tim mạch để đánh giá tình trạng bệnh nền trước phẫu thuật.

Bác sĩ phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (phaco), sau đó đặt thấu kính nội nhãn cho cả hai mắt. Hai mắt được mổ cách nhau một tuần để có thời gian hồi phục thị lực.

Tái khám sau mổ, thị lực đo được cả hai mắt 8/10, bà Ngân có thể nhìn rõ màu sắc tươi sáng, không còn ám vàng nữa. "Nhìn thấy mọi thứ bình thường, không ám vàng tôi vui lắm! Mắt rõ thấy trong nhà góc nào cũng chưa sạch, cần sắp xếp lại nên tôi lau chùi dần. Nhìn bản thân thì thấy mình già hơn, hơi nhăn nheo, tóc bạc nhiều mà vẫn vui", bà Ngân tâm sự.

Bác sĩ Nhi lưu ý bà Ngân cần nghỉ ngơi, tránh tiếp xúc bụi bẩn, tránh mang vác nặng, hoạt động mạnh dễ có nguy cơ chấn thương trong những tuần đầu sau mổ. Đồng thời, người bệnh cần ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, khám mắt định kỳ để phát hiện sớm bất thường (nếu có).