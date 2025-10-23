Dấu hiệu bị đục thủy tinh thể ở người già rất dễ bị bỏ qua
GĐXH - Người bệnh bị đục thủy thinh thể nặng đến viện khám mắt trong tình trạng hai mắt mờ nhòe, nhìn kém, thấy mọi vật đều bị ám vàng, sai lệch màu sắc so với thực tế.
Phát hiện đục thủy tinh thể nặng từ dấu hiệu sai lệch màu sắc
Bà Ngân (69 tuổi, TP.HCM) đến viện khám mắt trong tình trạng hai mắt mờ nhòe, nhìn kém, thấy mọi vật đều bị ám vàng, sai lệch màu sắc so với thực tế.
Bà đi lại khó khăn do không nhìn rõ đường, từng trượt ngã cầu thang hồi đầu năm nay. Trước tình trạng đó, bà được gia đình đưa đến BVĐK Tâm Anh TP.HCM để thăm khám.
Được biết, 20 năm qua, bà Ngân đều đặn đi viện khám tiểu đường và rối loạn nhịp tim nhưng chưa từng kiểm tra mắt, nghĩ mắt mờ theo tuổi tác là đương nhiên. Đến khi tình trạng ám vàng ngày càng nặng, bà mới đi khám, bác sĩ kết luận hai mắt bị đục thủy tinh thể độ III, cần phẫu thuật.
Bị đục thủy tinh thể do biến chứng tiểu đường
ThS.BS Nguyễn Trà Thảo Nhi, Trung tâm Mắt Công nghệ cao của bệnh viện cho biết, khi mắt bị đục thủy tinh thể (thủy tinh thể không còn trong suốt), ánh sáng hội tụ trên võng mạc không đủ hay đúng vị trí khiến người bệnh thấy mọi vật bị ám vàng, nâu nhạt hay đậm theo thời gian, đặc biệt khi nhìn nền trắng, ánh sáng mạnh hoặc ban ngày.
Có nhiều nguyên nhân gây đục thủy tinh thể. Trường hợp bà Ngân do lão hóa và tiểu đường khiến bệnh tiến triển nhanh hơn. Khi bị tiểu đường, đường huyết trong máu cao làm tổn thương tế bào, rối loạn chuyển hóa toàn thân gây lão hóa thủy tinh thể sớm.
Điều trị đục thủy tinh thể, tránh nguy cơ mù lòa
Bà Ngân được chỉ định phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể hai mắt, tránh nguy cơ mù lòa. Tuy nhiên, vì người bệnh mắc tiểu đường type 2, loạn nhịp tim, bác sĩ chỉ định thăm khám chuyên sâu Nội tiết – Đái tháo đường và Tim mạch để đánh giá tình trạng bệnh nền trước phẫu thuật.
Bác sĩ phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (phaco), sau đó đặt thấu kính nội nhãn cho cả hai mắt. Hai mắt được mổ cách nhau một tuần để có thời gian hồi phục thị lực.
Tái khám sau mổ, thị lực đo được cả hai mắt 8/10, bà Ngân có thể nhìn rõ màu sắc tươi sáng, không còn ám vàng nữa. "Nhìn thấy mọi thứ bình thường, không ám vàng tôi vui lắm! Mắt rõ thấy trong nhà góc nào cũng chưa sạch, cần sắp xếp lại nên tôi lau chùi dần. Nhìn bản thân thì thấy mình già hơn, hơi nhăn nheo, tóc bạc nhiều mà vẫn vui", bà Ngân tâm sự.
Bác sĩ Nhi lưu ý bà Ngân cần nghỉ ngơi, tránh tiếp xúc bụi bẩn, tránh mang vác nặng, hoạt động mạnh dễ có nguy cơ chấn thương trong những tuần đầu sau mổ. Đồng thời, người bệnh cần ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, khám mắt định kỳ để phát hiện sớm bất thường (nếu có).
Dây rốn thắt nút có đẻ thường được không?Dân số và phát triển - 4 giờ trước
Dây rốn thắt nút là một tình trạng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Mặc dù vẫn có thể sinh thường an toàn nhưng đòi hỏi phải được theo dõi rất chặt chẽ bởi các bác sĩ chuyên khoa có nhiều kinh nghiệm.
Người phụ nữ 51 tuổi thoát khỏi u buồng trứng đường kính 6cm nhờ làm việc nàyDân số và phát triển - 18 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ đã cắt bỏ khối u buồng trứng bằng phương pháp phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo, giúp người bệnh không sẹo, rất ít đau và hồi phục sau mổ nhanh chóng.
21 năm mang hình thể nữ nhưng đi khám tá hỏa phát hiện giới tính namDân số và phát triển - 1 ngày trước
GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy bộ nhiễm sắc thể 46,XY giới tính di truyền là nam. Chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định hai tinh hoàn nằm trong ống bẹn, không có tử cung và buồng trứng.
10 lý do khiến chị em dễ tăng cân trong thời kỳ mãn kinhDân số và phát triển - 1 ngày trước
Phụ nữ trung niên, đặc biệt trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, dễ tăng cân là do sự kết hợp phức tạp của nhiều yếu tố sinh học, nội tiết tố và lối sống.
Hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Luật Dân số, sẵn sàng trình tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XVDân số và phát triển - 2 ngày trước
Phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Dân số gồm: Duy trì mức sinh thay thế; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; thích ứng với già hóa dân số, dân số già; nâng cao chất lượng dân số; truyền thông, vận động, giáo dục về dân số; các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác dân số...
10 năm, người phụ nữ Hà Nội mổ đẻ đến 5 lầnDân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH - Khi mang thai lần 5, sản phụ được phát hiện rau tiền đạo trung tâm và rau cài răng lược xâm lấn sâu vào tử cung, một tình trạng vô cùng nguy hiểm, đặc biệt ở sản phụ có nhiều vết mổ cũ.
Lan tỏa thông điệp 'Là con gái để tỏa sáng'Dân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH - Hội thi "Là con gái để tỏa sáng" năm 2025 do Sở Y tế Nghệ An phối hợp tổ chức tại xã Quỳ Hợp tạo nên không khí sôi nổi, ý nghĩa, giúp nữ sinh thể hiện tài năng, trí tuệ và hiểu biết về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên.
Thanh niên 25 tuổi suýt mất cơ hội làm cha vì bị hẹp bao quy đầu nặngDân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH - Trường hợp hẹp bao quy đầu nặng như anh H. cần phẫu thuật để dễ dàng vệ sinh, cải thiện chất lượng đời sống tình dục và phòng bệnh nguy hiểm.
Ăn kiêng và tập gym giảm 7kg trong 2 tháng, nữ sinh 16 tuổi đột ngột mất kinh: Nguy hiểm khó lườngDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Sau khi giảm 7kg trong 2 tháng do ăn kiêng và tập gym, nữ sinh quay trở về chế độ sinh hoạt bình thường nhưng 10 tháng nay mất kinh.
6 triệu chứng cảnh báo viêm đường tiết niệu và cách phòng ngừa hiệu quảDân số và phát triển - 5 ngày trước
Viêm đường tiết niệu là bệnh lý phổ biến, xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập vào niệu đạo và gây viêm nhiễm. Đây là vấn đề sức khỏe ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới, đặc biệt là phụ nữ. Vậy cách phòng ngừa tình trạng này như thế nào?
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.