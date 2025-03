Dấu hiệu đường huyết tăng, nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường, ai có 1 trong 6 dấu hiệu này cần cảnh giác

Loại rau mùa xuân giúp kiểm soát đường huyết, người bệnh tiểu đường nên ăn để kéo dài tuổi thọ GĐXH - Rau cần có chỉ số đường huyết thấp, là một loại rau tốt cho người bệnh tiểu đường, được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị bổ sung vào khẩu phần ăn hàng tuần.

Bệnh tiểu đường (hay còn gọi là đái tháo đường) đang có xu hướng trẻ hóa và có những diễn biến khó lường. Đây là một tình trạng bệnh lý rối loạn chuyển hóa không đồng nhất, có đặc điểm tăng lượng đường huyết trong cơ thể.

Nguyên nhân thường là do nồng độ insulin trong cơ thể không ổn định (có thể thiếu thậm chí thừa). Nếu bị đái tháo đường mà bạn kiểm soát được lượng đường trong máu và thường xuyên theo dõi tốt thì chắc chắn lượng đường nằm trong mức an toàn gần như người bình thường.

Khi bệnh tiểu đường không được kiểm soát, lượng đường trong máu cao liên tục có thể làm hỏng dây thần kinh, mạch máu và các cơ quan quan trọng.

Ảnh minh họa

Dấu hiệu đường huyết tăng cao, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Mệt mỏi thường xuyên

Đây là biểu hiện khiến nhiều người không nghĩ đến mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, trong giai đoạn mắc căn bệnh này, lượng glucose vẫn sẽ lưu thông trong cơ thể. Nhưng do thiếu Insulin, glucose sẽ không được chuyển hóa thành năng lượng nuôi dưỡng cơ thể. Mặt khác, vì mất nhiều năng lượng do đào thải glucose qua đường tiểu, nên sẽ dẫn đến sự mệt mỏi quá mức.

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Sụt cân là biểu hiện khó nhận thấy, vì mọi người thường cho rằng ăn uống kém hoặc có chế độ ăn kiêng khem nên sẽ có tình trạng bị giảm cân. Tuy nhiên, nếu ăn uống bình thường hoặc ăn uống nhiều, không có sự thay đổi về tập luyện hoặc làm việc mà bị sụt cân thì hãy nghĩ đã mắc bệnh tiểu đường hoặc một căn bệnh nghiêm trọng nào khác.

Luôn cảm thấy khát nước

Triệu chứng đầu tiên khi mắc bệnh tiểu đường thường thấy là người bệnh sẽ cảm thấy khát hơn bình thường. Tuy nhiên, cần phân biệt với tình trạng khát nước, uống nhiều nước do mất nước, do hoạt động nhiều, do thời tiết nắng nóng... cũng sẽ khiến khát nước nhiều hơn.

Đi tiểu nhiều lần

Biểu hiện thường thấy ở bệnh tiểu đường là tình trạng đi tiểu nhiều. Nếu thấy xuất hiện tình trạng đi tiểu nhiều, cùng với lượng nước tiểu nhiều hơn bình thường, chất lượng nước tiểu bình thường, tiểu không gắt buốt… đó là dấu hiệu sớm nghĩ đến căn bệnh này.

Thị lực giảm sút

Ở bệnh tiểu đường sẽ có biểu hiện thị lực không còn rõ như trước, hình ảnh mờ nhạt dần, nhòa không rõ. Vì vậy, nếu thị lực giảm hoặc kết hợp các biểu hiện như khát nước, sụt cân... thì cần đi khám mắt và kiểm tra đường huyết, để xác định bệnh tiểu đường có ảnh hưởng đến mạch máu võng mạc hay không.

Vết thương lâu lành

Bệnh tiểu đường là bệnh do rối loạn chuyển hóa, nên khi mắc bệnh thì hệ thống miễn dịch sẽ bị tổn thương, tổn thương lòng mạch, tắc mạch máu hoại tử, vì thế dẫn đến việc các vết thương ngoài da khó lành, đôi khi hoại tử hoặc nhiễm trùng.

Cần làm gì khi phát hiện đường huyết tăng cao, mắc bệnh tiểu đường

Thăm khám thường xuyên

Người bệnh có thể trao đổi với bác sĩ về các loại thuốc cần thiết giúp kiểm soát bệnh tiểu đường. Bác sĩ sẽ giải đáp cho bệnh nhân về tác dụng, liều lượng và thời điểm uống thuốc phù hợp. Người bệnh có thể biết được những tác dụng phụ có thể xảy ra, tương tác với các loại thuốc khác.

Điều chỉnh chế độ ăn uống

Người bệnh tiểu đường cần tuân theo chế độ ăn uống có kiểm soát để tránh tăng hoặc hạ lượng đường trong máu đột biến. Một số lưu ý gồm hạn chế chất béo bão hòa và cholesterol, tránh chất béo chuyển hóa, lựa chọn thực phẩm có chất béo không bão hòa đơn. Bạn nên đặt ra tổng lượng calo được phép tiêu thụ mỗi ngày và cân đối các loại thực phẩm, tăng cường nhóm ngũ cốc và rau quả.

Theo dõi lượng đường trong máu

Người bệnh nên học cách kiểm tra lượng đường trong máu bằng máy đo đường huyết tại nhà. Ghi lại chỉ số đường huyết, thực phẩm tiêu thụ và chế độ sinh hoạt giúp xác định các yếu tố ảnh hưởng đến đường huyết. Từ đó, người tiểu đường có thể loại trừ các nhóm hoạt động, thức ăn làm tăng đường huyết và thay đổi kế hoạch quản lý bệnh.

Thay đổi lối sống

Những thay đổi này gồm tập thể dục thường xuyên để duy trì cân nặng phù hợp, tăng cường sức khỏe tổng thể để quản lý bệnh tiểu đường. Người hút thuốc nên bỏ thuốc, hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc, học cách quản lý căng thẳng...

Bất ngờ loại cá chuyên gia người Nhật khuyên nên ăn để phòng bệnh mỡ máu, huyết áp và bệnh tiểu đường GĐXH - Chuyên gia sức khỏe người Nhật khuyên bạn có thể ăn cá ngừ để cải thiện các triệu chứng mỡ máu cao, huyết áp cao, đường huyết cao.

Người đàn ông mắc bệnh tiểu đường gặp nguy hiểm, đường huyết thấp bất thường vì lý do không ngờ tới GĐXH - Nghi ngờ máy thử đường huyết mao mạch cá nhân có vấn đề, bác sĩ yêu cầu kiểm tra thì phát hiện toàn bộ que thử glucose huyết đã hết hạn từ rất lâu.