Đau khớp gối khi thời tiết lạnh phải làm gì?

Đau khớp gối liên quan đến thời tiết lạnh

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến đau khớp gối trong đó có nguyên nhân là do thời tiết lạnh. Lạnh có thể kích thích cơn đau khớp gối ở tất cả đối tượng. Tuy nhiên, ở những người lớn tuổi, người có bệnh nền viêm khớp gối, thoái hóa khớp gối, gout hoặc chấn thương đầu gối trước đó, cảm giác đau khi trời chuyển lạnh thường biểu hiện rõ ràng hơn.

Lý do đau khớp gối do thời tiết lạnh là khi nhiệt độ xuống thấp sẽ khiến các mạch máu quanh khớp gối co lại, từ đó giảm lưu lượng máu đến đầu gối. Màng hoạt dịch và xương dưới sụn khớp gối không nhận đủ máu nuôi dưỡng sẽ bị kích thích, khởi phát cơn đau.

Nhiệt độ xuống thấp kéo theo áp suất khí quyển giảm làm cho các mô, chất lỏng và khí quanh khớp gối giãn nở, đè nén lên dây thần kinh, gây ra cảm giác đau nhức và khó chịu. Hơn nữa, để thích nghi với thời tiết lạnh, cơ thể cố gắng điều chỉnh nhiệt độ bên trong bằng cách co cơ. Hiện tượng co cơ làm giảm lượng oxy cung cấp cho các bó cơ quanh khớp gối, khiến cơ bắp căng cứng và thiếu linh hoạt, gia tăng cảm giác đau ở đầu gối.

Nhiệt độ xuống thấp dễ bị đau khớp gối.

Trong khi đó, mùa lạnh nhiều người sẽ ngại vận động, kể cả hoạt động vui chơi lẫn tập luyện thể chất. Lười vận động khiến sụn khớp không hấp thụ đủ dưỡng chất, trở nên kém đàn hồi và dẻo dai, gia tăng mức độ đau đầu gối khi cử động.

Bên cạnh đó, ít vận động khiến cho nhiều người bị tăng cân. Một số khảo sát cho thấy, mọi người có thể tăng trung bình từ 2,3 - 3,2kg ở những tháng mùa đông. Trong khi đó, với mỗi 0,5kg trọng lượng tăng thêm, áp lực lên đầu gối sẽ tăng khoảng 1,8kg. Áp lực từ cân nặng dư thừa cũng là nguyên nhân khiến đầu gối dễ bị đau nhức vào mùa lạnh.

Cần làm gì để bảo vệ khớp mùa lạnh?

Để giảm đau khớp gối trong thời tiết lạnh và duy trì cuộc sống hàng ngày một cách bình thường, bạn có thể áp dụng những biện pháp sau đây:

- Cần giữ ấm cơ thể:

Mặc quần áo ấm, đội mũ, đeo khăn quàng cổ, đi tất chân và găng tay để giữ ấm cơ thể. Điều này giúp tăng cường tuần hoàn máu đến khớp và giảm đau khớp gối.

- Nên duy trì vận động:

Nên duy trì tập thể dục, nếu thời tiết lạnh thì tập thể dục nhẹ nhàng trong nhà. Tập thể dục đều đặn để tăng cường sức mạnh và linh hoạt cho khớp gối. Các bài tập như yoga , bơi, hoặc đi bộ trong nhà đều có lợi cho sức khỏe của khớp gối. Hoặc tập các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe, bơi lội giúp thúc đẩy lưu lượng máu, tránh bị cứng khớp, đau khớp.

Trước khi tập thể dục, hãy thực hiện bài tập khởi động để làm ấm cơ thể và tăng cường sự linh hoạt của khớp gối. Việc khởi động giúp giảm đau và cứng khớp khi vận động.

- Kiểm soát cân nặng:

Giữ trọng lượng cơ thể ở mức hợp lý sẽ giúp giảm áp lực lên khớp gối. Hãy duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và thực hiện các hoạt động thể chất để giữ vóc dáng và bảo vệ khớp gối.

- Có thể chườm ấm:

Đối với những người có đau khớp gối khi trời lạnh có thể chườm ấm bằng cách sử dụng đệm nhiệt hoặc bình nước ấm để giữ ấm khớp. Áp dụng nhiệt lên vùng đau có thể giúp giảm đau và làm giảm đau khớp.

- Nên bổ sung các thực phẩm có lợi cho khớp:

Ăn nhiều cá như cá hồi, cá thu và cá mòi là những loại cá béo thơm ngon, giàu acid béo omega-3, giúp giảm viêm khớp và giảm đau do viêm. Hoặc bổ sung dầu cá cũng chứa vitamin D3, có vai trò quan trọng với sức khỏe của xương.

Bên cạnh sữa và sữa chua, các nguồn bổ sung canxi thực vật khác cũng có lợi là rau lá xanh, cam. Bảo đảm uống đủ lượng nước và bổ sung chất điện giải khi cần thiết.

Nếu tình trạng đau khớp gối không đỡ hoặc có diễn biến đau tăng cần tới cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn cụ thể. Không được điều trị theo mách bảo dẫn đến hệ lụy cho sức khỏe.