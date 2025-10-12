Mới nhất
Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Chủ nhật, 08:19 12/10/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Căn bệnh tưởng xa mà gần: Huyết khối tĩnh mạch sâu đang ngày càng phổ biến ở dân văn phòng – những người phải ngồi lâu, ít vận động.

Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn- Ảnh 1.

Đừng xem nhẹ cơn đau chân sau giờ làm: Bạn có thể đang mắc huyết khối tĩnh mạch sâu mà không biết

Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn- Ảnh 2.Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

GĐXH - Suy giãn tĩnh mạch nếu không điều trị kịp thời có thể khiến tĩnh mạch giãn rất lớn, gây ứ trệ tuần hoàn và rối loạn dinh dưỡng da, dẫn tới viêm loét, nhiễm trùng khó điều trị...

Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn- Ảnh 3.6 yếu tố làm tăng nguy cơ suy giãn tĩnh mạch chân

Giãn tĩnh mạch chân là hiện tượng hệ thống tĩnh mạch khu vực chân bị suy giảm chức năng dẫn máu về tim, gây ra hiện tượng ứ đọng máu và biến dạng các mô xung quanh chân.

 

Bảo An
