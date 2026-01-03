Mới nhất
Đầu năm 2026: Vợ sao nam vừa sinh con ở tuổi 58, netizen bùng nổ tranh cãi

Thứ bảy, 15:14 03/01/2026 | Giải trí

Sao nam này "mở bát" năm 2026 bằng 1 tin vui nhưng thái độ của netizen lạ lắm!

Làng giải trí Hoa ngữ 2026 đã đón tin vui đầu tiên khi nam thần đình đám Cổ Cự Cơ thông báo một lần nữa lên chức bố. Hóa ra vợ anh - Trần Vận Tình (sinh năm 1968) vừa sinh hạ quý tử thứ 2 ở tuổi 58 khiến netizen vô cùng ngỡ ngàng. Cổ Cự Cơ chia sẻ, cậu cả Kuson đã nhiều lần bày tỏ mong muốn có em trai/em gái và giờ đây mong muốn đã trở thành sự thực.

Ngũ A Ca của Hoàn Châu Cách Cách 3 vui mừng đăng ảnh của gia đình 4 người và khẳng định sẽ tiếp tục làm một người chồng, người cha tốt.

Đầu năm 2026: Vợ sao nam vừa sinh con trai ở tuổi 58, netizen bùng nổ tranh cãi- Ảnh 1.

Khán giả Việt biết đến Cổ Cự Cơ qua những bộ phim như Hoàn Châu Cách Cách 3, Tân Dòng Sông Ly Biệt (Ảnh: 163).

Đầu năm 2026: Vợ sao nam vừa sinh con trai ở tuổi 58, netizen bùng nổ tranh cãi- Ảnh 2.

Cổ Cự Cơ là một nghệ sĩ đa tài đa nghệ của showbiz Hoa ngữ, gặt hái thành công vang dội trong cả mảng âm nhạc lẫn phim ảnh. Mới đây, anh đã chia sẻ tin vui với người hâm mộ khi gia đình có thêm thành viên mới (Ảnh: QQ).

Bên cạnh việc chúc mừng gia đình Cổ Cự Cơ có thêm thành viên mới, cư dân mạng bày tỏ sự hoang mang, bởi lẽ bà xã nam diễn viên đã không còn trong độ tuổi sinh nở lý tưởng và trước đó cũng chẳng hề có dấu hiệu gì cho thấy họ sắp đón tin vui.

Được biết, Trần Vận Tình vốn là người quản lý của Cổ Cự Cơ và lớn hơn nam diễn viên 5 tuổi. Cặp đôi ở bên nhau từ khi nam diễn viên Tân Dòng Sông Ly Biệt mới bước chân vào showbiz và gắn bó, nâng đỡ nhau suốt mười mấy năm trời. Mãi đến năm 2011, sau khi lộ ảnh thân mật bên nhau, họ mới chịu công khai tình yêu dẫn và chính thức về chung nhà vào năm 2014.

Đầu năm 2026: Vợ sao nam vừa sinh con trai ở tuổi 58, netizen bùng nổ tranh cãi- Ảnh 3.

Cổ Cự Cơ và bà xã khiến dân tình ngưỡng mộ với tình yêu bền chặt (Nguồn: Sina).

Năm 2020, Trần Vận Tình sinh cho ông xã quý tử đầu lòng khi đã ngoài 50 tuổi. Có nguồn tin cho biết, cặp đôi phải bỏ ra hàng triệu NDT (hàng tỷ đến chục tỷ đồng) làm thụ tinh nhân tạo mới có được thiên thần nhỏ. Dù vậy, không ít người phải trầm trồ: "Quả thực là kỳ tích y học!". Vậy nên giờ đây, việc bà xã Cổ Cự Cơ sinh hạ bé thứ hai ở tuổi U60, nhiều người cho rằng có gì đó sai sai và đưa ra nhiều "thuyết âm mưu" chấn động.

Có ý kiến cho rằng vợ chồng Cổ Cự Cơ đã sử dụng phương pháp mang thai hộ để có được bé cưng. Phải biết rằng, tại Trung Quốc, việc mang thai hộ là vi phạm pháp luật và "Nữ thần thanh xuân" Trịnh Sảng cũng vì mắc sai phạm mà phải nhận án "phong sát", bay luôn cả sự nghiệp.

Tuy nhiên, cũng nhiều người bênh vực rằng có lẽ vợ chồng Cổ Cự Cơ chỉ may mắn có duyên với con cái khi tuổi đã xế chiều mà thôi. Dù việc mang thai ở độ tuổi này khiến dân tình lo lắng nhưng đây cũng là lựa chọn của gia đình nam diễn viên.

Đầu năm 2026: Vợ sao nam vừa sinh con trai ở tuổi 58, netizen bùng nổ tranh cãi- Ảnh 4.

Có nguồn tin cho rằng vợ chồng Cổ Cự Cơ đã trái quy định pháp luật để có con (Ảnh: Sina).

Hiện tại, đang có nhiều tranh cãi xoay quanh tin vui của Cổ Cự Cơ khiến netizen tha hồ "ăn dưa hóng thị". Trước mắt, vẫn chưa có nguồn chính thống nào xác nhận gia đình tài tử Tân Dòng Sông Ly Biệt sống không đúng với pháp luật nên nhìn chung, cộng đồng mạng vẫn có cái nhìn thiện cảm và dành những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày đầu năm.

Nguồn: 163

Gia Linh
