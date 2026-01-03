Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý Miss World Vietnam 2025
GĐXH - Lê Phương Khánh Như - nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa, gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với nhan sắc ngọt ngào và nhiều tài lẻ.
Người đẹp quê Khánh Hòa tự tin trong đêm thi thời trang thuộc khuôn khổ cuộc thi hồi tháng 12 mới đây.
Theo BTC, Khánh Như từng giành Á khôi 1 Hoa Khôi Sinh Viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023; Top 10 Hoa Khôi Sinh Viên Việt Nam 2023; Danh hiệu Nữ sinh nhân ái Hoa Khôi Sinh Viên Việt Nam 2023.
Không chỉ thế, Khánh Như còn là một MC song ngữ có tiếng. Cô từng giành Quán quân cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC Song Ngữ Én Vàng UEF 2024 dành cho sinh viên toàn thành; Á quân Tranh biện Sinh Viên Kinh tế 2023,...
Cô từng là MC Song Ngữ từng cộng tác với Tổng Lãnh Sự Quán Đức Tại TPHCM, các nhãn hiệu đình đám khác.
"Lần này, tôi không cho phép mình bỏ lỡ nữa. Xin chào, Miss World Vietnam 2025", người đẹp quê Khánh Hòa khẳng định.
Vào tháng 3/2026 tới, Khánh Như cùng 49 thí sinh khác sẽ tiếp tục hội tụ và tranh tài ở các phần thi phụ như: Head To Head Challenge, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao, Người đẹp nhân ái, show nghệ thuật Dances Of Vietnam…
