Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Thứ bảy, 14:32 03/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lê Phương Khánh Như - nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa, gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với nhan sắc ngọt ngào và nhiều tài lẻ.

Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 1.Chân dung 50 nhan sắc rạng rỡ tại Miss World Vietnam 2025

GĐXH - Ban tổ chức Miss World Vietnam 2025 vừa công bố hình ảnh top 50 rạng rỡ trong bộ ảnh profile chính thức, đồng thời hé lộ cuộc thi năm nay sẽ không có đêm chung khảo.

Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 2.

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, cao 1m68 đến từ Khánh Hòa. Cô là 1 trong 50 thí sinh đang nhận được qua tâm của fan sắc đẹp Miss World Vietnam 2025.

Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 3.
Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 4.

Người đẹp quê Khánh Hòa tự tin trong đêm thi thời trang thuộc khuôn khổ cuộc thi hồi tháng 12 mới đây.

Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 5.
Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 6.
Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 7.

Theo BTC, Khánh Như từng giành Á khôi 1 Hoa Khôi Sinh Viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023; Top 10 Hoa Khôi Sinh Viên Việt Nam 2023; Danh hiệu Nữ sinh nhân ái Hoa Khôi Sinh Viên Việt Nam 2023.

Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 8.
Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 9.

Không chỉ thế, Khánh Như còn là một MC song ngữ có tiếng. Cô từng giành Quán quân cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC Song Ngữ Én Vàng UEF 2024 dành cho sinh viên toàn thành; Á quân Tranh biện Sinh Viên Kinh tế 2023,...

Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 10.
Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 11.
Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 12.

Cô từng là MC Song Ngữ từng cộng tác với Tổng Lãnh Sự Quán Đức Tại TPHCM, các nhãn hiệu đình đám khác.

Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 13.

Chia sẻ về cuộc thi nhan sắc này, Khánh Như bày tỏ: "Hai năm trước, tôi từng dừng lại trước tờ đơn Miss World Việt Nam 2023 vì chưa đủ can đảm. Suốt thời gian ấy, tôi chọn rèn mình từng chút một—kiến thức, kỹ năng, kỷ luật và nội lực để trở thành phiên bản vững vàng hơn. Đến 2025, tôi biết mình đã sẵn sàng để bước ra khỏi vùng an toàn và nắm lấy những cơ hội tuổi trẻ dành tặng".

Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 14.
Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 15.
Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 16.

"Lần này, tôi không cho phép mình bỏ lỡ nữa. Xin chào, Miss World Vietnam 2025", người đẹp quê Khánh Hòa khẳng định.

Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 17.
Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 18.

Vào tháng 3/2026 tới, Khánh Như cùng 49 thí sinh khác sẽ tiếp tục hội tụ và tranh tài ở các phần thi phụ như: Head To Head Challenge, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao, Người đẹp nhân ái, show nghệ thuật Dances Of Vietnam…

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chân dung 50 nhan sắc rạng rỡ tại Miss World Vietnam 2025

Chân dung 50 nhan sắc rạng rỡ tại Miss World Vietnam 2025

Chân dung nữ sinh quê Hưng Yên gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Chân dung nữ sinh quê Hưng Yên gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Gia Lai gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Gia Lai gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Người đẹp quê Hà Tĩnh vừa 'lội ngược dòng' tại Miss World Vietnam 2025 là ai?

Người đẹp quê Hà Tĩnh vừa 'lội ngược dòng' tại Miss World Vietnam 2025 là ai?

Thêm 1 nữ sinh quê Bắc Ninh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Thêm 1 nữ sinh quê Bắc Ninh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Cùng chuyên mục

'Cậu bé Tam Mao' kinh điển của màn ảnh: Hào quang lụi tàn, giờ chật vật mưu sinh

'Cậu bé Tam Mao' kinh điển của màn ảnh: Hào quang lụi tàn, giờ chật vật mưu sinh

Giải trí - 4 giờ trước

Vai diễn Tam Mao trong bộ phim truyền hình "Tam Mao phiêu lưu ký" (1996) đã từng giúp nam diễn viên này trở thành ngôi sao nhí nổi tiếng khắp châu Á.

Ông Sách - Phó Bí thư thường trực tỉnh trong phim 'Lằn ranh' đời thực viên mãn ở tuổi hưu

Ông Sách - Phó Bí thư thường trực tỉnh trong phim 'Lằn ranh' đời thực viên mãn ở tuổi hưu

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - NSND Trung Anh mới đây đã vào vai ông Sách - Phó Bí thư thường trực tỉnh Việt Đông trong phim "Lằn ranh". Ở trong phim già vàng này, vai diễn của nam nghệ sĩ gạo cội có nhiều điểm khác biệt với đời thực.

Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'

Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Hà Việt Dũng chia sẻ hành trình hóa thân thành Viễn "Cách em 1 milimet", đồng thời hé lộ hậu trường cảnh quay cõng Ngân (Huyền Lizzie).

Cặp đôi Vbiz ngầm công khai tình cảm ngay ngày đầu năm mới, bảo sao bị đồn phim giả tình thật suốt 2 năm

Cặp đôi Vbiz ngầm công khai tình cảm ngay ngày đầu năm mới, bảo sao bị đồn phim giả tình thật suốt 2 năm

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

Cặp đôi này vừa lộ hint hẹn hò khiến netizen bàn tán xôn xao.

Đầu năm 2026: Vợ sao nam vừa sinh con ở tuổi 58, netizen bùng nổ tranh cãi

Đầu năm 2026: Vợ sao nam vừa sinh con ở tuổi 58, netizen bùng nổ tranh cãi

Giải trí - 8 giờ trước

Sao nam này "mở bát" năm 2026 bằng 1 tin vui nhưng thái độ của netizen lạ lắm!

Bố mẹ chồng ca sĩ tỷ phú Hà Phương kỷ niệm 60 năm ngày cưới

Bố mẹ chồng ca sĩ tỷ phú Hà Phương kỷ niệm 60 năm ngày cưới

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Nhân dịp đáng nhớ trong cuộc đời của bố mẹ tỷ phú Chính Chu, ca sĩ Hà Phương đã chu đáo tổ chức một bữa tiệc gia đình ấm cúng và trang trọng để kỷ niệm 60 năm ngày cưới.

Nữ diễn viên sở hữu biệt thự ở Thủ Đức, Vũng Tàu, nhà quận 1: Hôn nhân viên mãn, 41 tuổi trẻ như gái 20

Nữ diễn viên sở hữu biệt thự ở Thủ Đức, Vũng Tàu, nhà quận 1: Hôn nhân viên mãn, 41 tuổi trẻ như gái 20

Giải trí - 12 giờ trước

Ở tuổi 41, nữ diễn viên đang có cuộc sống viên mãn bên chồng nổi tiếng từ kinh tế đến hôn nhân.

Chứng kiến Duyên van nài tình cảm với Hiếu, Bách lập tức hủy hôn

Chứng kiến Duyên van nài tình cảm với Hiếu, Bách lập tức hủy hôn

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Trong tập 36 phim "Cách em 1 milimet", Duyên mất kiểm soát khi thấy Hiếu theo đuổi Tú và cũng từ đây bộ mặt thật của cô đã bị phơi bày.

Mỹ Trinh hoang mang vì mọi việc đã vượt xa tầm kiểm soát

Mỹ Trinh hoang mang vì mọi việc đã vượt xa tầm kiểm soát

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam rơi vào trạng thái hoang mang khi nhận được hình ảnh con tàu của công ty bị công an khám xét.

Nhan sắc đời thực khác xa màn ảnh của nữ chính phim 'Nhà hai chủ'

Nhan sắc đời thực khác xa màn ảnh của nữ chính phim 'Nhà hai chủ'

Giải trí - 17 giờ trước

Khác với hình ảnh lam lũ, nghèo khổ trên màn ảnh, nữ diễn viên Trâm Anh ngoài đời lại khiến khán giả bất ngờ bởi nhan sắc tươi tắn, phong cách trẻ trung.

Xem nhiều

Thanh tra Nguyệt bị bắt cóc và giam giữ ở nơi bí mật

Thanh tra Nguyệt bị bắt cóc và giam giữ ở nơi bí mật

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Sau khi vụ việc nhận và đưa hối lộ bị điều tra, thanh tra Nguyệt đã bị Khắc giam giữ ở một nơi bí mật.

Nữ ca sĩ quê Đắk Lắk được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái chú ý

Nữ ca sĩ quê Đắk Lắk được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái chú ý

Giải trí
Bố mẹ chồng ca sĩ tỷ phú Hà Phương kỷ niệm 60 năm ngày cưới

Bố mẹ chồng ca sĩ tỷ phú Hà Phương kỷ niệm 60 năm ngày cưới

Giải trí
Chân dung 50 nhan sắc rạng rỡ tại Miss World Vietnam 2025

Chân dung 50 nhan sắc rạng rỡ tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí
Bách chứng kiến sự thật phũ phàng giữa Duyên và Hiếu

Bách chứng kiến sự thật phũ phàng giữa Duyên và Hiếu

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top