Đau tức vùng bụng, đi ngoài phân đen, người đàn ông Hà Nội nhập viện trong tình trạng nặng

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị xuất huyết tiêu hóa nặng, với điểm vỡ tĩnh mạch đang phun máu thành tia trong dạ dày.

Theo đó, bệnh nhân là ông N.T.D, 64 tuổi (ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đi ngoài phân đen, chóng mặt, mệt mỏi, đầy tức bụng, không sốt, da xanh, niêm mạc nhợt.

Theo khai thác bệnh sử, ông D thường xuyên đau tức vùng bụng, đi khám ở nhiều nơi đều được chẩn đoán viêm loét dạ dày. Khoảng một tháng trước, ông xuất hiện triệu chứng chóng mặt, buồn nôn. Khi đi khám, nội soi dạ dày ghi nhận xuất huyết tiêu hóa, tuy nhiên chưa xác định vị trí và nguyên nhân cụ thể.

Bác sĩ nội soi đường tiêu hóa cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Sau khi ra viện khoảng một tuần, tình trạng đau bụng tăng dần, ông tiếp tục đi khám tại bệnh viện khác và điều trị 2 ngày nhưng tình trạng không thuyên giảm nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị.

Tại Khoa Nội tổng hợp, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng da xanh, niêm mạc nhợt. Xét nghiệm máu cho thấy số lượng hồng cầu giảm nghiêm trọng (2.82 10^12/L), bạch cầu 3.8 10^9/L, tiểu cầu: 142 10^9/L. Bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa với tiên lượng nặng. Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định nội soi tiêu hóa thăm dò chức năng để tìm điểm xuất huyết.

Bác sĩ Hà Văn Kim, Trung tâm Nội soi tiêu hóa và thăm dò chức năng cho biết: Tại điểm quặt ngược phình vị có giãn tĩnh mạch độ 3 (IGV1), có điểm vỡ đang phun máu thành tia. Để cầm máu khẩn cấp, ê kíp đã thực hiện kỹ thuật tiêm xơ búi giãn bằng hỗn hợp dung dịch Histoacryl và Lipiodol. Ngay sau khi tiêm, điểm vỡ đã cầm máu hoàn toàn.

Theo các bác sĩ, trường hợp của ông D là lời cảnh báo về sự nguy hiểm của bệnh lý tiêu hóa mạn tính. Xuất huyết tiêu hóa là biến chứng nguy hiểm hàng đầu và có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Trong khi đó, hiện nay, nhiều người bệnh thường có tâm lý chủ quan, cho rằng các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, khó tiêu hay thậm chí đi ngoài phân đen chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường. Việc tự ý mua thuốc điều trị hoặc chậm trễ đi khám chuyên khoa, khiến bệnh âm thầm tiến triển nặng.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, người có tiền sử viêm loét dạ dày, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc có bệnh lý gan, tăng áp lực tĩnh mạch cửa, cần được theo dõi định kỳ và nội soi kiểm tra theo hướng dẫn của bác sĩ.

Khi có biểu hiện bất thường như đau tức vùng thượng vị, nôn ra máu, đi ngoài phân đen, chóng mặt, mệt mỏi..., cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tiêu hóa để được chẩn đoán và điều trị sớm, tránh nguy cơ biến chứng nặng.