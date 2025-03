Đau tức vùng hạ sườn trái, người phụ nữ 53 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện u nang lách 'khủng'

Người đàn ông mắc bệnh tiểu đường gặp nguy hiểm, đường huyết thấp bất thường vì lý do không ngờ tới GĐXH - Nghi ngờ máy thử đường huyết mao mạch cá nhân có vấn đề, bác sĩ yêu cầu kiểm tra thì phát hiện toàn bộ que thử glucose huyết đã hết hạn từ rất lâu.

Vừa qua, các bác sĩ BVĐK Xuyên Á Vĩnh Long cho biết đã phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân P.T.C. (53 tuổi, Thái Bình) với chẩn đoán đa nang lách to. Bệnh nhân nhập viện do đau bụng kéo dài.

Một năm trước, chị C. cảm thấy đau tức vùng hạ sườn trái kéo dài, thường xuyên đầy hơi, khó chịu vùng bụng. Chị đi khám ở một bệnh viện địa phương thì được phát hiện có một nang lách và được tư vấn phẫu thuật, tuy nhiên chị chưa đồng ý can thiệp.

Thời gian gần đây, triệu chứng đau bụng xuất hiện thường xuyên hơn, gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và cuộc sống của chị, vì vậy chị đã quyết định đến viện để thăm khám.

Hình ảnh chụp CTscan vùng bụng, kết quả cho thấy lách to bất thường. Ảnh: BVCC

Tại phòng khám Ngoại Tổng quát, người bệnh đã được chỉ định chụp CTscan vùng bụng. Kết quả cho thấy lách to bất thường, chiếm gần hết vùng bụng trái, kèm theo nhiều nang lớn.

Sau khi hội chẩn và đánh giá tình trạng bệnh, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt toàn bộ lách để loại bỏ khối nang. Do lách của bệnh nhân có kích thước quá lớn, bác sĩ chọn phương pháp mổ hở với đường rạch khoảng 15cm, lấy trọn khối lách nặng 1.300gram, tức là to gấp 40 lần so với lách bình thường (chỉ nặng khoảng 32gram).

Chỉ một ngày sau ca phẫu thuật, sức khoẻ bệnh nhân đã hồi phục rất tốt, không còn tình trạng đau tức hạ sườn hay đầy hơi, khó chịu vùng bụng như trước. Bệnh nhân cũng đã có thể tự vận động, ăn uống bình thường.

Hình ảnh khối u nang lách nặng 1300 gram được lấy ra khỏi người bệnh nhân. Ảnh: BVCC

U nang lách có phòng ngừa được không?

U nang lách là một tổn thương của lách hiếm gặp, chỉ có khoảng 0,5% – 2% dân số mắc phải. Nguyên nhân hình thành u nang lách có thể do:

Nhiễm ký sinh trùng: Chủ yếu do sán dây nhỏ từ động vật như chó, mèo, động vật gặm nhấm.

Không do ký sinh trùng: Gồm nang bẩm sinh, nang bạch mạch hoặc do bất thường mạch máu.

Hiện chưa có biện pháp phòng ngừa đặc hiệu. Tuy nhiên, để giảm nguy cơ mắc bệnh, mọi người nên:

- Giữ vệ sinh cá nhân, ăn uống sạch sẽ.

- Hạn chế tiếp xúc với nguồn lây nhiễm ký sinh trùng.

- Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bất thường.

