Dự báo thời tiết hôm nay: Mưa lớn diện rộng từ Bắc Bộ đến Trung Bộ

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Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Dự báo hôm nay 13/9, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị có mưa to. Ngoài ra, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông. Cảnh báo mưa cường độ lớn, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng; chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đêm 13/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Ngày và đêm 14/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Dự báo thời tiết hôm nay: Mưa lớn diện rộng từ Bắc Bộ đến Trung Bộ - Ảnh 1.

Mưa lớn diện rộng từ Bắc Bộ đến Trung Bộ.

Ngày và đêm 15/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Đợt mưa lớn ở các khu vực này có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Tác động chính: Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Dự báo thời tiết hôm nay: Mưa lớn diện rộng từ Bắc Bộ đến Trung Bộ - Ảnh 2.Tin sáng 8/9: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, miền Trung mưa to; Cảnh báo chiêu trò giả danh giáo viên, lừa phụ huynh chuyển tiền đầu năm học mới

GĐXH - Dự báo, khoảng ngày 9-11/9, khối không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, miền Trung mưa to; Công an TP Quảng Ninh cảnh báo phụ huynh cảnh giác thủ đoạn giả danh giáo viên, nhà trường yêu cầu chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.


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