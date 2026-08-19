Đây là nguyên nhân khiến mưa lớn diện rộng ở miền Bắc kéo dài

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Thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn diện rộng

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, trong những ngày tới dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp ở phía Đông của Bắc Biển Đông sẽ tiếp tục chi phối thời tiết của Bắc Bộ, Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị. Do đó khu vực này sẽ có mưa lớn trên diện rộng.

Trong đó vùng mưa lớn nhất tập trung ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ cũng như từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, tổng lượng mưa cả đợt dự báo từ nay đến ngày 20/8 từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to lượng mưa trên 300mm.

Còn vùng núi và trung du Bắc Bộ lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm.

Dự báo từ đêm 20/8, mưa ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Từ đêm 20/8 đến ngày 21/8, từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Do mưa lớn, từ nay đến 21/8 trên các sông của Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Mức nước trên các sông sẽ tăng từ 2-5m và đỉnh lũ trên các sông lên ở mức báo động 1 đến báo động 2.

Mưa dông cũng sẽ tiếp tục xuất hiện vào buổi chiều ở khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Cục bộ có những điểm mưa to trên 70mm. Cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm đi kèm trong mưa dông.

Trước khi có mưa, thời tiết Nam Bộ có nắng, nhiệt độ cao nhất tại phường Bến Thành (TPHCM) và các phường khác dao động từ 29-32 độ.

Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 19/8 đến ngày 20/8:

- Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Nam Quảng Trị, TP Huế: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều 19/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Tp. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 20/8 đến ngày 28/8:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 23/8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị: Từ đêm 20-21/8 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ khoảng đêm 21/8 có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thông tin mới về đợt mưa lớn lại xảy ra ở miền Bắc, khu vực nào mưa to như trút nước? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt.